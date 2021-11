VIDEO: Gints Valdmanis pastāsta, kā mainījusies viņa ikdiena pēc bērna piedzimšanas

Viesojoties "STV Pirmā" sarunu šovā "Kad viņas satiekas", vīrietis pastāstīja, ka viņš pēc meitiņas piedzimšanas vēl mēģina saprast, kas notiek, taču uzticas sieviņai un “pieslēdzas”, kad tas nepieciešams.

Gints atklāja, ka piedalījās arī dzemdībās, un ieteiktu to darīt arī citiem vīriešiem: "Noteikti, ja sieva to stāstītu, izklausītos trakāk, bet no malas man tas nelikās baigais kosmoss, lai ģībtu vai sistos pret radiatoriem. Nogriezu arī nabassaiti. Un viss. Man tas nelikās raķeti kosmosā uzšaut, kā citi to bija pasnieguši, ka tas ir ārprāts un šausmas."

Lai gan Valdmaņi pieturas pie ģimenes modeļa, kur vīrietis "nes mājās gaļu un cīnās ar visu pārējo", bet sieva rūpējas par bērnu un māju, nav tā, ka viņš nekad nebūtu nomainījis meitiņas pamperus.

Abi tik labi tiek galā ar saviem pienākumiem, ka jau plāno nākamo bērniņu - viņuprāt, ja ir divi bērni, abi viens otru var izklaidēt.