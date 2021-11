"Uzticieties zinātnei!" lūdz priesteris Ilmārs Tolstovs, kas cīņā ar Covid-19 ir frontes pirmajās līnijās

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", Baldones draudzes un Salaspils Vissvētākās Jaunavas Marijas - Rožukroņa Karalienes draudzes prāvests, katoļu priesteris Ilmārs Tolstovs beidzamos mēnešos dodas slimnīcās pie Covid-19 pacientiem. Un, ja līdz šim savos dievkalpojumos bijis neitrāls un ļāvis cilvēkiem pašiem brīvi izlemt vakcinēties vai nē, tad pēc pēdējiem Covid-19 nodaļas apmeklējumiem bijis tiešs un savai draudzei attālinātā sprediķa laikā teicis: “Jūs varat mani nosodīt, bet teikšu publiski – ejiet un vakcinējieties!” Kāpēc? “Līdz šim šajā jautājumā respektēju viedokļu dažādību gan manā draudzē, gan sabiedrībā vispār. Bet šobrīd situācija ir tik dramatiska, ka nu jau pat es publiski aicinu vakcinēties. Jo citas izejas, kā pārvarēt šo nelaimi, mums nav. Tas, ka beidzamajos divos gados cilvēki mirst krietni vairāk, ir ļoti jūtams kaut vai pēc izvadīšanu skaita,” žurnālam "Kas Jauns" teic Ilmārs Tolstovs.

31 Foto Daugavpils Reģionālās slimnīcas Patoloģijas nodaļas morgs un Komunālie kapi +27 Skatīties vairāk

Pienākumu pildot

Kāpēc viņš izlēma doties Covid-19 nodaļās? “Priesterim ir pienākums apmeklēt savus draudzes locekļus slimnīcās. Līdz šim es to darīju Onkoloģijas centrā, tāpat manas draudzes aprūpē ir tuberkulozes slimnīca, tāpēc tur katru mēnesi vadīju dievkalpojumus, kas tagad gan epidemioloģiskās situācijas dēļ pārtraukti. Ja slimnīcā kāds katolis izsaka vēlmi pēc grēksūdzes un slimnieku sakramenta, tad mums ir pienākums turp doties. Sākumā, saslimšanas pirmajā vilnī, priesterus slimnīcās pie Covid-19 slimniekiem vispār nelaida, tāpēc daudzi aizgāja mūžībā bez garīdznieka dotās svētības. Taču nu jau izpratne par vīrusa dabu ir kļuvusi krietni lielāka, pie slimniekiem nodaļās tiek ielaisti gan tuvinieki, gan mācītāji,” skaidro Ilmārs Tolstovs.

Šādi katoļu priesteris Ilmārs Tolstovs regulāri dodas pie mirējiem Covdi-19 nodaļās, lai sniegtu viņiem slimnieku sakramentu. (Foto: no privātā arhīva)

Viņš pats pie kovidslimniekiem dodas jau kopš jūlija. Vai nav bail? “No kā man baidīties? Ir jāpieņem, ka šis vīruss ir realitāte un mums ar to ir jāsadzīvo. Turklāt esmu šo vīrusu jau iepazinis – pats februārī izslimoju. Esmu arī vakcinējies, un vakcinācija tomēr dod aizsardzību. Protams, tā nepasargā no saslimšanas, bet aizsargā no smagas slimības gaitas. Tas man dod drošības sajūtu, tāpēc nav tā, ka izjustu lielas bailes. Un, kā jau teicu, sešus gadus kalpoju tuberkulozes slimnīcā un gāju pie inficētajiem. Man jau ir pieredze. Dodoties Covid-19 nodaļā, es tieku ieģērbts spectērpā, tiek lietoti ļoti spēcīgi dezinfekcijas līdzekļi. Es tādā apģērbā esmu minūtes desmit, bet, iedomājoties, ka ārstiem tā jāpavada visa diena... Tas būtu kā staigāt siltā istabā, ietērptam akvalangā. Tas ir ļoti, ļoti grūti. Un tādos apstākļos mediķi cīnās par cilvēku dzīvībām, kuri varēja tādā situācijā nenonākt, taču izdarīja nepareizo izvēli. Tas ir traģiski, ļoti traģiski...” nopūšas mācītājs.

Par pieredzēto Covid-19 nodaļās priesteris teic: “Daudzi domā, ka mirst tikai vecie. Taču tā nav! Šis vīruss ir ļoti viltīgs un agresīvs. Tas mēdz arī slēpties – cilvēkam liekas, ka sākas atveseļošanās, bet tad pēkšņi un strauji nomirst. Un šis Delta variants patiešām ir lipīgāks, agresīvāks, un no tā ir lielāka mirstība.”

Priesteris pie sirdzējiem dodas, lai veiktu slimnieka sakramentu. “Diemžēl specifiskās situācijas dēļ Covid-19 nodaļā nevaram aizrauties ar ilgstošu grēksūdzes pieņemšanu, it sevišķi, ja cilvēks ir pieslēgts pie skābekļa padeves aparāta. Mēs nespējam izpildīt visas noteiktās baznīcas kanoniskās normas, darām tikai pašu minimumu, ticot, ka Dievs visu redz un dzird, un cerot, ka Dievs šim cilvēkam kompensēs to, ko nespējam pilnvērtīgi dot viņa mūža pēdējās dienās. Tajā pašā laikā ir gandarījums, ka vismaz esmu klāt šim cilvēkam, ka varu viņu nodot Dieva rokās, jo līdz šim taču tādas iespējas – garīdzniekiem iekļūt Covid-19 nodaļās – nebija.”

Nonākt uz pareizā ceļa

Interesanti, ka Covid-19 pandēmijas sākumā Ilmārs Tolstovs ziņas par šo vīrusu nav uztvēris nopietni. “Kad sāka stāstīt, kas notiek Itālijā, domāju, ka tas ir joks. Kad Latvijā ieviesa pirmos pulcēšanās ierobežojumus, biju neapmierināts, ka tie skar arī baznīcas. Jā, atzīšos, sākumā ļoti negribīgi pieņēmu esošo situāciju, izpratnes process par tās nopietnību bija ilgs. Bet, kad rudenī un ziemā redzēju, kas realitātē notiek slimnīcās, kad nācās saskarties ar to visu, kas notika morgos un kapsētās, kad nācās pēdējā gaitā izvadīt daudzus šī vīrusa noliedzējus... Jā, tad mana nostāja pilnībā mainījās. It sevišķi pēc tam, kad pats saslimu,” atzīst priesteris.

Viņš Covid-19 pārslimoja vidēji un tika cauri sveikā. “Kovidam jau ir zināma slimības gaita, saslimušajam jādzer daudz šķidruma, jāmēra pulss un jāseko līdzi skābekļa daudzumam asinīs, jālieto vitamīni un jāguļ. Bet, kas ir pats svarīgākais, ko ņemt vērā. – briesmas no saslimšanas ar kovidu iestājas desmitajā dienā. Tad ir ļoti jāuzmanās, jo tie, kas slimo viegli vai vidēji, astotajā dienā sajūtas labi un šķiet, ka viss beidzies, ka var atsākt aktīvu darbošanos.

Taču kovida viltība ir tā, ka šī labā sajūta mēdz būt mānīga un desmitajā dienā kļūst vēl sliktāk.

Protams, katram slimības gaita ir citādāka, taču tik un tā tiem, kas saslimst, ieteiktu sazināties ar jau izslimojušajiem un uzklausīt viņu pieredzi,” zina teikt Ilmārs.

Un kā ir tagad, vai sekas jūtamas? “Šķiet, ka vairs ne. Ir pagājis jau vairāk nekā pusgads, spēks atgriezies, arī koncentrēšanās spējas atkal parādījušās. Zināms, ka kovids atstāj sekas uz sirdi, plaušām un nervu sistēmu. Man tas izpaudās ar atmiņas zudumiem un nespēju koncentrēties. Piemēram, lasīšana man sagādāja problēmas. Taču tagad plus mīnus esmu atgriezies ierindā.”

Priesteris Ilmārs Tolstovs. (Foto: LETA)

Aicina uzticēties zinātnei

Vaicāts, kādu padomu būtu gatavs dot šaubīgajiem, priesteris Ilmārs uzsver, ka jāizvērtē autoritātes, kam uzticēties, kam sekot, ka nopietni jāpārbauda informācija, uz kuru balstīties. Viņš pats uzticas Dievam, Baznīcai un pāvestam, kā arī aicina uzticēties zinātnei.

“Vairs nav šaubu, ka visai populācijai jāvakcinējas, lai vīruss nespētu veidot jaunas, vēl bīstamākas mutācijas. Mums patiešām jāuzticas zinātnei. Jo mums šobrīd šajā cīņā pret vīrusu nav citu variantu kā vakcinācija,” ir pārliecināts mācītājs.

Tiešām, katoļu priesteris aicina uzticēties mediķiem un zinātnei un ir ļoti kritisks pret sektantiem, kuri nevakcinējas paši un musina uz to arī citus. “Katoļu baznīca vienmēr ir atbalstījusi zinātni, Katoļu baznīcas paspārnē izveidotas universitātes, Katoļu baznīca bijusi zinātnes dzinulis. Tikai ar reformāciju, kad dzima luterānisms un protestantisms, reformācija sāka ļoti agresīvi nodalīt ticību no zinātnes, uzsverot: ja ticīgie saistās ar zinātni, viņi šo savu ticību padara netīru. Notika cīņa par ticības brīvību – tikai Bībele, tikai baznīca, un viss, kas ir ārpus tā, tika uzskatīts par ļaunumu. Un tā tas ir arī tagad, kad ticība tiek tulkota dažādi, kad noliedz, piemēram, Jāņu svinēšanu, notiek cīņa pret tautas tradīcijām. Turklāt, kā redzams, lielākie antivakceri ir tieši sektanti. Tas ir dziļš teoloģisks jautājums, bet uzsveru, ka Katoļu baznīca nekad nav bijusi pret prātu, pret zinātni. Arī tagad Katoļu baznīca oficiāli sludina vakcinēšanos, vakcinācijas nozīmi uzsver gan pāvests, gan bīskapi. Un, ja sākotnēji bija aizdomas, ka vakcīnās varētu būt izmantotas abortētu bērnu šūnas, tad tika veikti daudzi pētījumi, kuros secināja, ka tas neatbilst patiesībai. Baznīcai ir savi institūti un milzīgi resursi, lai to noskaidrotu. Tāpēc tika izpētīts, ka vakcīna nav pretrunā ar ticību, ka tā neved prom no ticības, ka ticīgie var droši vakcinēties,” klāsta Tolstovs.

Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs (no labās) un priesteris Ilmārs Tolstovs. (Foto: LETA)

Tajā pašā laikā Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats atteicies pakļauties pāvesta Franciska aicinājumam izpildīt pienākumu pret sabiedrību un vakcinēties. Pirms gada viņš pauda, ka jebkura vakcīna, kas aptraipīta ar briesmīgo abortu noziegumu, nekādos apstākļos nevar būt pieņemama katoļiem, bet šovasar izteicās: “Nevar zināt, ko šīs vakcīnas var cilvēka ķermenī izdarīt. Varbūt ietaisīs tādu vakcināciju, ka izmainīs DNS cilvēkā. Un tad tas vairs nebūs īsts cilvēks.” Uz šo iebildi priesteris Ilmārs Tolstovs teic tieši: “Kardināls no baznīcas vadības ir saņēmis brīdinājumu, viņš apņēmies turpmāk publiski vairs nepopularizēt maldus un nemusināt cilvēkus nevakcinēties. Jau gados jaunākiem cilvēkiem dažreiz ir grūtības filtrēt informāciju un atšķirt patiesību no maldiem, tad nu kardinālu var arī saprast, cilvēkam tomēr ir 90 gadu, viņš ticis maldināts, tāpēc viņam izveidojušās tādas šaubas par vakcīnām.”

Citas ziņas lūkojiet žurnālā "Kas Jauns"!