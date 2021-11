Sigitas Pļaviņas tiesu darbi atklāj īstu drāmu Liepājas teātrī

Ka Sigita Pļaviņa atbrīvota no darba Liepājas teātrī, izskanēja jūlija beigās. Kā iemeslu teātra direktors Herberts Laukšteins minēja darbinieces “atteikšanos pildīt valdes rīkojumus”, bet pati aktrise neslēpa, ka tas saistīts ar viņas nevakcinēšanos. Drīz vien konflikts nonāca uz tiesas galda, izskanot runām, ka par atlaišanu Pļaviņa no teātra grib piedzīt 10 tūkstošus eiro. Lai arī sākotnēji teātra direktors bija drošs, ka, atlaižot aktrisi, vadījies pēc Ministru kabineta noteikumiem, šobrīd, pēc zinātāju paustā, viņš ir gatavs izlīgumam. Tas raisījis minējumus, ka tiesas atvilktnēs nonākušajā lietā “nevakcinēšanās” patiesībā ir tikai tādi “ziediņi” jeb aisberga redzamā daļa, bet sabiedrībai neredzamā satur daudz neglaimojošas informācijas gan par teātra vadītāju, gan viņa dzīvesbiedri – aktrisi Inesi Kučinsku.

“Esmu atbrīvota no darba Liepājas teātrī! Dīvainas sajūtas pēc 29 nokalpotiem gadiem! Bet mīlestība manā sirdī paliek...” tā sociālās saziņas tīklā "Facebook" 26. jūlijā vēstīja aktrise. Liepājas teātra valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins todien portālam Jauns.lv apstiprināja, ka darba attiecības ar aktrisi izbeigtas: “Ja cilvēks nenāk uz darbu un atsakās pildīt valdes rīkojumus, tad mums kaut kā ir jāreaģē. Valdei ir jāatskaitās Liepājas domei par izlietoto nodokļu maksātāju naudu. Un, ja visi strādā, bet kāds cilvēks nestrādā un atsakās to darīt vai pieprasa neadekvāti milzīgu naudas summu, tad man ir jāreaģē.” Tā kā Pļaviņa nebija vakcinējusies, viņai, pēc Laukšteina vārdiem, sagādāts darbs atbilstīgi izglītībai un kvalifikācijai – lasīt latviešu tautas pasakas un Annas Brigaderes "Anneles stāstus". “Tas bija domāts tam, ja nu Liepājas teātris atkal aiziet lokdaunā, būs, ko rādīt skatītājiem. Sigitai bija dots šāds uzdevums – lai viņa neapdraudētu citus un arī pati netiktu apdraudēta ar vīrusu. Bet aktrise no šī piedāvātā darba atteicās,” stāstīja Laukšteins.

Arī Sigita Pļaviņa pati "Kas Jauns Avīzei" apstiprināja notikušo, atklājot, ka viņas nesaprašanās ar teātra direktoru Herbertu Laukšteinu ilgst jau trīspadsmit gadus, bet vakcinācija to noveda līdz nopietnam konfliktam. “Šovasar man bija paredzēts koncerts topošās teātra Mazās zāles pagalmā ar Imanta Kalniņa teātra dziesmām "Akāciju palags" – no dalības tajā mani noņēma vakcinācijas dēļ. Izpalika arī šajā sezonā paredzētā loma izrādē Teātris pie režisores Lauras Grozas,” skaidroja Pļaviņa, pie viena paužot pateicību saviem skatītājiem par ārkārtīgi lielo atbalstu un mīlestību, kuru izjutusi dienās, kad atklātībā nāca fakts par viņas aiziešanu no teātra. “Feisbukā man cilvēki raksta, arī privātas vēstules, telefonā vēstules. Es visiem saku milzīgu paldies, tas man dod spēku. Un gribu visus nomierināt – man ir, ko darīt. Man ir koncerti, keramika, tagad arī māja, dārzs. Darba ir pilnas rokas. Es ļoti pozitīvi skatos nākotnē, jo zinu, ka mani gaida jauni izaicinājumi. Esmu radošs cilvēks, nekad nestāvu uz vietas un neiesūnoju tikai vienā teātrī,” teica Pļaviņa.

Tomēr oktobra sākumā atklātībā nāca fakts, ka aktrise teātri iesūdzējusi tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības. Gatavojot pretpierādījumus par Liepājas teātra paskaidrojumā minētajiem argumentiem, Pļaviņa "Kurzemes Vārdam" pauda, ka ir gatava sarunām ar teātri un izlīgšanai, taču viņai esot “savi noteikumi”. Morālā kaitējuma apmēru, kādu vēlas saņemt no bijušā darba devēja, gan aktrise neatklāja, taču laikraksta rīcībā esošā informācija liecināja, ka prasības pieteikumā minēti 10 tūkstoši eiro.

Darbs vai nauda, turēs noslēpumā

Sarunā ar "Kas Jauns" Liepājas teātra valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins apstiprināja, ka tiesai sagatavots izlīgums. Taču par to, ko tas ietver, netikšot izpausts ne vārda, jo arī “tas iestrādāts līgumā”. “Viens no punktiem ir, ka nekādas pretenzijas viens otram neizvirzām un ar presi nerunājam,” norāda teātra direktors, šo pašu sakāmo attiecinot arī uz jautājumu, kāds varētu būt kompensācijas apmērs un vai tas tiks maksāts no teātra budžeta. Vaicāts, kā dēļ teātris piekritis kompensācijai, ja reiz atlaišanas brīdī bija pārliecināts par juridiski korektu rīcību, Laukšteins nekomentē. Arī to, vai Pļaviņas iesniegums tiesai satur virkni citu nebūšanu, kurās iesaistīts gan viņš, gan dzīvesbiedre. Tieši uz to žurnālam norāda teātrim pietuvinātas personas, atklājot, ka cita starpā Pļaviņas iesniegumā esot minēta vismaz viena Kučinskai neglaimojoša epizode, un tā esot saistīta ar vardarbīgu rīcību pret kolēģi. Komentējot dzirdēto, teātra direktors ir tēlains, sakot, ka “cilvēki min daudz ko, arī par kovidnepotēšanos, kā dēļ Latvija ir pirmajā vietā Eiropā”. “Es neesmu jurists, tur sarunājas divi advokāti,” piebilst direktors. Viņš arī neapstiprina, ka izlīgums Sigitai Pļaviņai ļautu atgriezties teātrī. “Esmu presē izlasījis, ka viņa arī to nevēlas. Tā ir tā informācija, ko visi latvieši varēja izlasīt,” norāda Laukšteins.

Teātra direktors Herberts Laukšteins apstiprina, ka piekrīt izlīgumam, bet detaļas neatklāj. (Foto: LETA)

Nu portāls Liepajniekiem.lv vēsta, ka izlīgums esot panākts - tiesā apstiprināts, ka civillieta izbeigta. Jautāts: cik nodokļu maksātājiem šis izlīgums ar atlaisto aktrisi izmaksās, teātra direktors noteicis: “Nodokļu maksātājiem tas neizmaksā neko!” Tomēr “Kurzemes Vārds” rīcībā esot neoficiāla informācija, ka teātrim aktrisei ir jāizmaksā izlīguma kompensācija. Pļaviņa to ne apstiprina, ne noliedz. Viņa, atsaucoties uz izlīguma nosacījumu, vienošanos ar teātri nekomentēt, taču norāda, ka ir gandarīta par tiesvedības iznākumu. Pļaviņa arī apliecina, ka darbā Liepājas teātrī viņa vismaz pagaidām neatgriezīsies. “Neredzu iespēju šobrīd strādāt ar šādu direktoru”.

Jau iepriekš aktrise paudusi, ka vismaz pagaidām ar šo iesniegumu saistītās lietas nekomentēs. Tikmēr kāds labi informēts liepājnieks pieļauj, ka direktors ir nobažījies, ka teātra netīrās veļas mazgāšana tiesā varētu iegūt stipri plašāku rezonansi, tāpēc viņam vienkāršāk šķitis vienoties par kompensāciju. Tā esot mazāka, nekā Pļaviņa prasījusi, bet lielāka, nekā sākotnēji bijis piedāvāts.

Drāma arī aizkulisēs

Par to, kas notiek teātros aiz kulisēm, skatītājiem lielākoties pat nav nojausmas. Kādas intrigas un kādas varas spēles tur tiek izspēlētas! Ne viens vien liepājnieks ir pārliecināts, ka Pļaviņas nepotēšanās pret kovidu bijis tikai pēdējais piliens, lai direktors pieliktu punktu gadiem ilgušam konfliktam. Un iemesls tam esot sieviešu drāmas cienīgs: Kučinska daudzu gadu garumā rūpīgi piestrādājusi pie tā, lai Pļaviņai teātrī dzīves nebūtu – ne lomu, ne atmosfēras ziņā. Neviens īsti nezina, kas ir abu dāmu konflikta pamatā, bet studiju laika labākās draudzenes vienā brīdī kļuvušas par lielākajām ienaidniecēm. Un kopš Laukšteins 2009. gadā pārņēma teātra vadību, Sigita tikusi “nolikta pie vietas”.

Nevienam arī neesot noslēpums, ka Kučinska pamatīgi piestrādājusi, lai no Liepājas teātra direktora amata 2009. gadā tiktu nomests Ivars Lūsis un vietā nāktu Laukšteins. Tiesa, Lūsis nebija bez grēka un viņa finanšu neprātības kopā ar komponistu un muzikālās daļas vadītāju Jāni Lūsēnu sakrita ar krīzi, tāpēc augsne bija laba. “Tieši Inese tolaik vāca parakstus vēstulēm, kūdīja kolēģus uz dumpi, un tikai kopš tā laika viņas aktrises karjera tā pa īstam ieskrējās,” neslēpj kāda teātrim pietuvināta persona. Tiesa, tā mēdz būt ikvienā teātrī – kad kāds aktieris tiek nepelnīti nolikts malā, lai gan pie cita uzplauktu un parādītu sevi no labākās puses. Sigita kā Jevgļevska sevi apliecinājusi gan leģendārajā seriālā "Likteņa līdumnieki", gan ar mūzikas un dzejas programmām visā Latvijā. Tikmēr teātrī pēdējos gados viņai bijis labi ja viens iestudējums sezonā un minimālā alga. “Un tā sakarība Liepājā ir acīm redzama – kopš Laukšteins ir direktors, viņa sieva veiksmīgi kļuvusi par Liepājas teātra vadošo aktrisi, spēlējusi visu, ko aktrises sirds vien var vēlēties. Pirms gadiem desmit teātrī ienāca jauni aktieri, kas atsvaidzināja trupu un ļāva iestudēt daudz plašāku repertuāru, taču neviena aktrise no viņiem tā arī nav izsitusies un kļuvusi par jaunu teātra prīmu. Mērķtiecīgi par prīmu ir veidota un audzināta tikai Inese, dodot viņai visas iespējas sevi pierādīt,” neapmierinātībā, kāda ir daudziem aktieriem Liepājas teātrī, ar "Kas Jauns" dalās zinātājs.

Cita starpā Pļaviņas iesniegumā esot minēta vismaz viena Kučinskai neglaimojoša epizode, un tā esot saistīta ar vardarbīgu rīcību pret kolēģi. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Tiem, kas vēlas iet sazvērestību ceļu, savdabīgs šķiet fakts, ka teātrī Kučinskai šajā vecuma grupā faktiski nav konkurences – tajā bija tikai Pļaviņa, un pēdējos gadus Liepājā atgriezusies nedaudz jaunākā Karīna Tatarinova. Visas aktrises, kas kopš 2000. gada teorētiski varēja stāties Kučinskai ceļā uz prīmas statusu, no teātra ir prom. “Nogludināts ceļš, konkurences pilnīgi nekādas. Bet abas aktrises taču absolūti atšķirīgas gan pēc ārējās faktūras, gan spēles stila, pēc idejas katrai vajadzētu darīt ko citu, nevis uzskatīt sevi par konkurentēm. Visus 11 gadus Kučinska uz saviem pleciem lielā mērā ir nesusi repertuāra smagumu, nospēlējot visas svarīgās, būtiskās lomas, lai arī patiesībā tā varēja nebūt,” ironizē kāds teātra cienītājs, vienlaikus norādot, ka nekas nav tikai melns un balts, tāpat, visticamāk, arī šajā situācijā. “Arī Sigita nav nekāda “paimeitiņa”, kā intervijās pati teikusi, viņā rit kazaku asinis, tāpēc esot tāds temperaments. Kad divas tādas dāmas satiekas uz vienas laipiņas, ja viena negriež ceļu otrai, situācija kļūst ļoti nokaitēta,” turpina teātra jomai pietuvināts cilvēks.

