Roberto Meloni aiztrauc uz dzimtās pilsētiņas vēlēšanām

Kamēr Latvijā ne viens vien – vismaz 50 procenti – vietvaru vēlēšanās nejaudā aiziet pat pārsimt metru līdz balsošanas iecirknim, Roberto nupat mērojis gandrīz 3000 kilometru, lai izpildītu savu ardarieša pienākumu Sardīnijā. Turklāt lidoja viņš ar pārsēšanos un atpakaļceļam biļeti dabūja iegādāties divas reizes. “Nopirku biļeti caur Londonu, taču no 1. oktobra uz Angliju var lidot tikai un vienīgi ar pasi, bet manai pasei bija beidzies termiņš. Labi, ka to pamanīju, man ir tikai identifikācijas karte, tāpēc mājupceļā dabūju nopirkt biļeti caur Milānu,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis Roberto, kam šī šogad bija otrā ciemošanās reize dzimtenē.

Roberto mammu Gavinu (82) un tanti Anastasiju (91) vizina uz vēlēšanām. (Foto: no privātā arhīva)

Piedalīties vēlēšanās Roberto ir svēta lieta. Taču, ja parlamenta vēlēšanas viņš var ietekmēt attālināti – ar pasta starpniecību vai Itālijas vēstniecībā Rīgā –, tad ar ciematiņu ir citādi – atdot savu balsi var tikai klātienē. Lai arī šogad uz iekļūšanu Ardaras pašvaldībā kandidējis tikai viens saraksts, tas nav mazinājis Roberto atbildību būt klāt vēlēšanu notikumos. “Šoreiz bija tikai viens saraksts, jo mums ir ļoti labs mērs, kuru ievēlēja pirms 10 gadiem! Viņš ir kā mūsu "Vairis Vīķis-Freibergs" – ievēlēja jau trešo reizi!” Atceroties vēlēšanas pirms 10 gadiem, kurās Frančesko Dui par mēru kļuva pirmo reizi, atmiņā ataust skandāls, kurā bija iesaistīts Roberto un viņa ģimene. “Manas māsas Rozas dēls Lorenco bija vienā sarakstā, otrā – māsas Gracielas boifrends. Sākumā nezināju, ka Lorenco kandidēs, un biju apsolījis savu balsi Gracielas boifrendam. Bet, kad vajadzēja balsot, balsoju par Rozas dēlu, jo viņš taču man ir tuvāks! Un ne tikai – es arī viņa sarakstam novadīju jautru pasākumu. Tajā reizē Rozas dēla saraksts uzvarēja, bija lieli svētki, braukājām traktorā pa visu ciematu. Labi, ka no paša rīta krāmēju mantas un lidoju prom, – tā izspruku sveikā, otru māsu nesaticis,” vēl šobaltdien par vēlēšanu kaislībām mazpilsētiņā uzjautrinās sardīnietis.

Roberto ar Ardaras mēru Frančesko Dui un Angelu Mavuli, kura tur par deputāti ir jau 30 gadus. (Foto: no privātā arhīva)

Iepriekšējās vēlēšanās bijuši divi saraksti, bet šajās – tikai viens. “Frančesko tik labi strādājis pa šiem gadiem, ka bija domāts otrs saraksts, bet paši no tā atteicās, jo zināja, ka zaudēs,” piebilst Roberto. Viņš ir lepns, ka velēšanās piedalījušies 79 procenti jeb 500 no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Tas esot viens no augstākajiem rādītājiem Sardīnijā. Tas arī lustīgi nosvinēts, vakarā pie kultūras centra ardariešiem sanākot kopā, priecājoties, ēdot cūkgaļu, desas, tiramisu un citus labumus. Jā, arī droši apkampjoties, jo, pēc Roberto teiktā, viņa pilsētā ir lielākais vakcinēto skaits – 90 procenti iedzīvotāju.

Vaicāts, vai Ardarai tiešām ir pilsētas statuss tikai ar nepilniem 800 iedzīvotāju, Roberto zinoši rēķina, ka “arī Latvijā taču Durbe ir pilsēta, bet tajā ir knapi 500 cilvēku”. “Man ir lieli plāni saistībā ar Ardaru – būšu iesaistīts projektos, lai popularizētu Ardaru Latvijā un otrādi. Drīz uzzināsiet daudz par manu ciematiņu un arī Sardīniju!” sola Roberto.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!