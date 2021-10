"Gribas mierīgu dzīvi," - Raimondam Gerkenam sašķobījusies veselība

Septembrī tapa zināms, ka uzņēmējs Raimonds Gerkens vairs nav līdzīpašnieks uzņēmumā SIA "Gerkens un Co". Nu par uzņēmuma vienīgo īpašnieku kļuvis Andrejs Vasiļjevs, kam līdz šā gada 9. septembrim, tāpat kā Gerkenam, piederēja 50 procenti kapitāldaļu. Tādējādi Gerkenam vairs nepieder daļas nevienā uzņēmumā, kā arī viņš neieņem nevienu amatu.

Žurnālam "Kas Jauns" Gerkens atzīst – nu viņš oficiāli ir vienkārši pensionārs. “Cik var? 30 gadus nomocīju to biznesu. Pietiek. Arī bijušā uzņēmuma gaitām līdzu nesekoju. Tagad esmu vienkāršs pensionārs. Gribas mierīgu dzīvi, bez apkārtējo uzmanības. Ir jau pienācis zināms vecums – nākamgad 70 gadu aprit. Tas ir gana pieklājīgs skaitlis… Arī veselība vairs nav tāda, kādu gribētos, tā ir sašķobījusies,” nosaka Gerkens.

Izrādās, viņš vairs nevelta pat laiku saviem hobijiem – atstājis novārtā tik iemīļoto nodarbi makšķerēšanu: “Copes lietas pagaidām ir atliktas malā. Dzīvoju pavisam mierīgā režīmā.”

Šā gada sākumā žurnālam "Kas Jauns" uzņēmējs gan atklāja, ka kaismīgi nododas lietām, kurām līdz šim nav atlicis laika, un pandēmijas laikā iegādājies jaunu, ekskluzīvu auto. “Citādi nekādu vēlmju nav. Sapņu par ceļošanu man nav, jo nekur aizceļot negribu, man patīk mūsu pašu mīļajā zemītē. Savā laikā esmu visu pasauli apvandījis, bija man ļoti aktīvs dzīvesveids. Kur tik neesmu bijis… Bet nu negribu nekur vairs nesties. Esmu laimīgs, ka varu dzīvot savā villā, palūrēt gleznas, palasīt krimiķus un uzspēlēt zolīti,” šogad februārī atzina savulaik tik populārais uzņēmējs.

Par miljonāru kļuva tālajos deviņdesmitajos

Uzņēmējam savulaik piederēja 47 veikali visas valsts teritorijā, tostarp tirgotavas prestižākajās un dārgākajās vietās – Vecrīgas sirdī, Elizabetes ielā blakus Ministru kabinetam. Tālajos deviņdesmitajos daudziem skaitījās varen šiki drēbes pirkt veikalos "Gerkens & Co". Tās lielākoties bija apšaubāmas kvalitātes lietas, taču to izvēle nelīdzinājās nevienam citam no tobrīd pieejamajiem sortimentiem. Īsi pēc valstiskuma atjaunošanas tauta grima milzīgā nabadzībā, un Gerkena piedāvātās drēbes bija kas tāds, kas kotējās. Cilvēki pirka, valkāja. Raimonda Gerkena turība auga un izauga līdz miljonāra statusam. Lai arī pazīstams kā lēto lietu tirgonis, Gerkens ilgu laiku bijis nopietns spēlētājs Latvijas uzņēmēju vidū. Ar laiku leģendārie veikali pazuda gan no Vecrīgas, gan dārgās Elizabetes ielas. Tika piedzīvotas vesela laikmeta beigas – Raimonda Gerkena veikali vairs nekotējās.

