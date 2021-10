Pārsteigums! Aktrise Inita Sondore aiziet gan no teātra skatuves, gan TV seriāliem

Inita Sondore (34) allaž bijusi režisoru pieprasīta aktrise un ar savu pārliecinošo tēlojumu iemantojusi arī publikas neviltotas simpātijas. Skaista, sirsnīga, mērķtiecīga un talantīga – tā par mākslinieci saka līdzcilvēki gan teātra, gan TV aprindās, kur ar Sondori bijusi iespēja sadarboties seriālu tapšanas aizkulisēs. Inita regulāri tika pie lomām un no skatuves un ekrāniem uz laiku šķīrās tikai divreiz, kad gaidīja un auklēja savas atvases. Nu aktrise atklāj, ka turpmāk vēlas kategoriski norobežoties no publiskās dzīves un slavas, jo izlēmusi dzīves piepildījumu rast, ejot kardināli citā virzienā. Prom no skatuves.

Ar ekrāna partnerēm Eviju Krūzi, Karīnu Tatarinovu un Alisi Polačenko seriālā "Viņas melo labāk". (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

"Dilemma par palikšanu teātrī un profesijā manī ir gruzdējusi jau vairākus gadus. Pandēmija ļāva sajust dzīvi citādāk. Tāpēc kopš maija vairs neesamu štata aktrise Dailes teātrī. Pieņēmu lēmumu un aizgāju," žurnālam "Kas Jauns" atzīstas Inita Sondore. Skaidrības labad viņa uzsver, ka nav no tiem publiskā sektora darbiniekiem, kas darbu atstājuši, nevēlēdamies vakcinēties pret Covid-19. “Kas attiecas uz vakcinēšanos, es visus aicinu to darīt un pēc savām iespējām ātrāk, lai mēs visi varētu atgriezties pie normālas dzīves,” saka nu jau bijusī aktrise.

Inita teic, ka dzīvē viņai viss ir lieliski, tomēr plašāk par saviem nākotnes plāniem stāstīt nevēlas. “Godīgi sakot, nevēlos vairs pilnīgi nekādu uzmanību. Labprāt būtu šo posmu dzīvē noslēgusi pavisam klusu, neviena nemanīta,” viņa izvairīgi atzīstas.

Seriālā "Nemīlētie" Inita Sondore atveidoja Zani. (Foto: Publicitātes (F64))

Citas interesantākās ziņas lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!