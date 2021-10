Veca mīlestība nerūs - Bena Afleka un Dženiferas Lopesas kaislīgais attiecību stāsts

Kolēģi un draugi

Dženifera Lopesa kā Rikija un Bens Afleks kā Džidžli romantiskajā komēdijā "Gigli" (2003). (Foto: CAMERA PRESS/Jerry Watson / Vida Press)

Popmūzikas zvaigzne, aktrise Dženifera Lopesa un Holivudas jaunais talants Bens Afleks iepazinās komēdijas uzņemšanas laikā. Lai gan sieviete vēl bija precējusies ar savu otro vīru, aktieri Krisu Džadu, Bens nekautrējās žurnālos izteikt popmūziķei komplimentus: “Bija gods un prieks strādāt kopā”, “Es būtu laimīgs būt ar tevi visās filmās”.

Pirmie skūpsti un šķiršanās

Dženifera Lopesa kopā ar bijušo vīru, aktieri Krisu Džadu (2002). (Foto: ORANGE COUNTY REGISTER/MCT/Sipa / Vida Press)

2002. gada jūlijā “kolēģi” un “draugi” aktiera Leonardo di Kaprio dzimšanas dienā esot redzēti skūpstāmies un mīļojamies. Mēneša beigās aktrise iesniedza prasību šķirt laulību ar otro vīru. Afleks, protams, noliedza jebkādu sevis klātbūtni Dženiferas dzīvē viņas laulības laikā: “Baumas ir nepatiesas. Tas ir pret visiem maniem pamata kodiem: būt godīgam, darīt lietas, ar ko varu sadzīvot, nevis kaunēties.”

Dženija no rajona

Tagad jau par ikonu kļuvušais videoklips Dženiferas dziesmai "Jenny from the Block" demonstrē kvēlus mirkļus no pāra romances.

Mūziķe rozā peldkostīmā, Bens baltā kreklā – pāris laiskojas uz jahtas, un kā atsauce uz paparaci – kadri kā no novērošanas kamerām. “Es mīlu Benu, viņš ir lielisks vīrietis, bet mums abiem bija grūti nepārtraukti būt daudzu fotokameru objektīvā. Mēs katru nedēļu bijām uz katra žurnāla vāka, tas bija jocīgi... Manuprāt, tas nebija vienīgais iemesls, bet no tā mūsu attiecības daudz cieta,” atzinusi aktrise un dziedātāja. Uzmanības noturēšanai noderēja arī baumas, ka Dženiferas dibens esot apdrošināts par 27 miljoniem ASV dolāru.

Saderinājušies!

Dženifera Lopesa filmas "Pārgalvis" pirmizrādē (2003).

2002. gada novembrī pāris jau bija saderinājies. “Bija rožu ziedlapiņas pa visu māju. Daudz sveču, vāzes ar ziedu pušķiem. Skanēja mana dziesma "Glad"... Biju pārsteigta, es to negaidīju,” paziņojot par saderināšanos, stāstīja mūziķe.

Krāpšanas skandāls

Pāris 75. Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonijā (2003) (Foto: ORANGE COUNTY REGISTER/MCT/Sipa / Vida Press)

2003. gada 17. jūlijā, kā novērojuši visur klātesošie paparaci fotogrāfi, Bens Afleks esot bijis Vankūveras striptīzklubā. Izdevums "The National Enquirer" apgalvoja, ka Bens esot krāpis saderināto un tas esot uzņemts video. Drīz pēc šiem paziņojumiem tika vēstīts, ka Lopesa vairs nevalkājot miljons dolāru vērto saderināšanās gredzenu. Bens, protams, notikušo noliedza un grasījās baumotājus iesūdzēt tiesā. Un tomēr – nav dūmu bez uguns: dienu pirms ilgi gaidītajām kāzām (2003. gada septembrī) pāris publicēja oficiālu paziņojumu par šā notikuma datuma pārcelšanu. Par iemeslu tiek minēta preses uzmanība, kas kavē laulību organizēšanu: “Mums ir sajūta, ka mūsu prieka pilnā un svētā diena varētu tikt izjaukta.” Pēc četriem mēnešiem – nākamā gada janvārī –, lūdzot privātumu un mieru, pāris paziņo par šķiršanos.

Divas laulības un pāris mazuļu

Kopā ar topošo vīru, mūziķi Marku Antoniju (2004). (Foto: Sipa/Shutterstock/ Vida Press)

Pēc nedaudz vairāk kā gada Dženifera pierādīja, ka mīlu ar Benu ir aizmirsusi un pārdzīvojusi, un apprecējās ar mūziķi Marku Antoniju (ar kuru jau 1999. gadā viņai bijušas romantiskas attiecības). “Mēs domājām, ka tas bija punkts, līdz kuram bija jānonāk, ka mums bija lemts palikt kopā. Šķiršanās sirdsāpēm taču bija kāda jēga?! Varbūt man bija jāpiedzīvo sliktais, lai nonāktu pie labā,” savā grāmatā True Love rakstīja Lopesa. “Bens un es izšķīrāmies mirklī, kad domāju, ka būsim kopā uz mūžu. Tā bija pirmā patiesi salauztā sirds, likās, ka sirds būtu izrauta no krūtīm. Meklēju mierinājumu citā personā, meklēju to, kurš liks man justies mīlētai un mani gribēs pašā vientulīgākajā stundā... Marks atgriezās manā dzīvē trīs dienas pēc tam, kad man būtu pie altāra jāsaka jāvārds citam vīrietim.”

Bens un cita Dženifera

12 Foto Dženifera Gārnere ved Benu Afleku ārstēties no alkoholisma +8 Skatīties vairāk

2004. gadā arī Bens Afleks vairs nebaidījās demonstrēt savu nākamo mīlu, citu Dženiferu un aktrisi. Tiesa, viņš vēlāk apgalvoja, ka esot Dženiferā Gārnerē iemīlējies filmas "Pārgalvis" uzņemšanas laikā (2002), kas pēc matemātikas principiem ir laiks, kad abi bija vēl citās attiecībās.

Pāris aprecējās 2005. gadā un pasaulē sagaidīja trīs bērnus – Violetu, Serafimu un Semjuelu. Tikmēr Lopesa ar Marku Antoniju – dvīņus Emmu un Maksimiliānu. Tikai trīs gadus pēc dvīņu nākšanas pasaulē Lopesa un Antonijs izšķīrās, bet Bens – 2018. gadā. Gluži vai pravietiski, 2016. gadā Lopesa izdevumam "People", atbildot uz jautājumu par Afleku, minēja: “Manuprāt, citā laikā, citā vietā, kurš var zināt, kas būtu noticis, bet patiesa mīlestība te bija.”

Atpakaļ rajonā

31 Foto Dženifera Lopesa un Bens Afleks Venēcijā 2021. gada septembrī +27 Skatīties vairāk

Pēc abu šķiršanās ir aiztecējuši daudzi ūdeņi, bijušas vēl citas šķiršanās un sirdssāpes. Tomēr abi ir kļuvuši skaistāki un bagātāki, un jau 2021. gada maijā kopā ir pavadījuši nedēļu Montanā, redzēti sportojam Maiami pludmales sporta zālē, Losandželosā devušies uz vakariņām un jau ar ģimenēm svinējuši svētkus. Un kā mūsdienās pienākas – tagad viņi ir oficiāli arī Instagram, kas ir gluži kā saderinājušies. Un, ja ar to vēl ir par maz, kvēli skūpstījušies uz Venēcijas kino festivāla sarkanā paklāja.

15 Foto Dženifera Lopesa un Bens Afleks uz sarkanā paklāja Venēcijā 2021. gada 10. septembrī +11 Skatīties vairāk