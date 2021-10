Lady Gaga vanno Eltona Džona dēlu jeb Slavenības slavenībām krustvecāki

Lepnie krustbērni

Aktrisei Līvai Tailerei ir veiksmīgi izdevies no apkārtējiem noslēpt savu privāto dzīvi. Bet reiz ierakstā "Instagram" viņa beidzot nopublicēja fotogrāfiju ar saviem jaunākajiem bērniem Seiloru un Lulu rokās nevienam citam kā bijušajam futbolistam Deividam Bekhemam: “Apsveikumi mūsu mīļajam krusttēvam (Deividam Bekhemam) pirmajā "Inter Miami" uzvarā!!! Mēs ar tevi ļoti lepojamies.”

Deivids Bekhems ar aktrises Līvas Taileres atvasēm.

Tā pasaule pirmo reizi uzzināja, ka futbolists ir viņas bērnu krusttēvs. Kas arī ir pašsaprotami – Taileres bērnu tēvs ir sens Bekhemu ģimenes draugs.

Gadās arī tā

Kādreizējā ballīšu karaliene, aktrise Drū Berimora reiz bija ļoti tuvās, draudzīgās attiecībās ar līdzīgu dumpinieci, mūziķi Kortniju Lovu.

Drū un Kortnija. (Foto: Twitter/ Vida Press)

Īpaši laikā, kad piedzima "Nirvana" solista Kurta Kobeina un Kortnijas meita Frensisa Bīna, jo Drū tika iesvētīta par meitenes krustmāti. Tomēr laiks šo draudzību nav saudzējis: “Kādu laiku ar Kortniju neesam redzējušās, tāpēc man nav bijusi laime pāris gadu būt Frensisas dzīvē. Tas ir liels zaudējums man, un es ceru, ka tas mainīsies.” Visu rādīs laiks.

Lieliskākā krustmāte

Leģendai Eltonam Džonam bija ļoti pamatoti apsvērumi, kāpēc tieši mūziķi Lady Gaga viņš izvēlējās par savu dēlu Zakarija un Elaijas krustmāti: “Viņa ir lielisks piemērs. Viņa ir bijusi lieliska krustmāte Zaharijam. Viņa Lasvegasā atnāca puiku novannot, kad pati jau bija uzpucēta šovam kā aktrise Odrija Hepberna. Mēs visi šajā biznesā esam jaudīgi, bet tajā pašā laikā esam arī cilvēciskas būtnes. Viņa daudz iesaistās, kad vien var, – apciemo puikas, dzied viņiem un lasa stāstus. Viņai patiešām rūp savi krustbērni – lai cik saspringts būtu viņas režīms, puikām viņa vienmēr atrod laiku.”

Lady Gaga un Eltons Džons.

Arī pats Eltons Džons ir populārs kā krustvecāks – viņš tāds ir desmit tuvu draugu bērniem (tostarp mūziķim Džonam Lenonam, modelei Elizabetei Hērlijai un dizainerei Viktorijai Bekhemai).

Pieredzējusi krustmāte

Bijusī meiteņu popmūzikas grupas "Spice Girls" dalībniece, tagad modes dizainere Viktorija Bekhema un aktrise Eva Longorija ir labākās draudzenes.

Kad bija laiks lemt par meitas Hārperes krustmāti, izvēle bija vairāk nekā pašsaprotama. Jo viņai ir arī pieredze. “Esmu krustmāte pieciem bērniem!” atklājusi Longorija.

Katram savs lidojums

Tā kā mūziķes Mailijas Sairusas tēvs Billijs Rejs Sairuss pats ir kantri mūzikas leģenda, viņš par Mailijas krustmāti izvēlējās kolēģi, mūziķi Dolliju Pārtoni.

Dolliju, kura esot gatava vienmēr atbalstīt un palīdzēt: “Mīlu Mailiju un gadiem ilgi esmu vērojusi viņu augam – cik gudra un cik talantīga viņa ir. Ja viņai nepieciešams kāds padoms, es to, protams, sniegšu, bet nekad neiedomātos viņai zvanīt un teikt, ka nevajag vai vajag darīt to, to un to. Viņai jācenšas atrast pašai savu vietu un spārnus lidojumam.”

Ne jau vēl viena aktrise

Britu aktrise Džoana Kolinsa ir sena draudzene modeles Karas Delaviņjas vecākiem Pandorai un Čārlzam, pašsaprotami – tāpēc arī modeles krustmāte.

“Kara bija fantastisks bērns. Viņas iecienītākais teiciens bija “mans”,” pastāstīja Kolinsa. Kad Kara esot krustmātei teikusi, ka plāno izmēģināt spēkus aktiermeistarībā, seriāla "Dinastija" zvaigzne deva vienu padomu – nevajag. “Kad viņai bija 16 gadi, es atkārtoju aktiera Džeka Nikolsona teikto filmā "Cik labi vien var būt": “Tas tik vēl pasaulei ir nepieciešams – vēl viena aktrise”,” atstāstījusi aktrise.

Plašā sirds

Seriāla "Draugi" kolēģes Kortnija Koksa un Dženifera Anistone ir tik tuvas draudzenes arī dzīvē, ka Anistone ir kļuvusi par Koksas meitas Koko Ārketes krustmāti. “Dženiferai ir tik plaša sirds, ka labāka krustmāte nemaz nevar būt,” paziņojusi Koksa.