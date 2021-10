Izskan runas par Marijas Bērziņas un Zanes Jančevskas atbrīvošanu no Nacionālā teātra

Teātrim pietuvinātas personas runā, ka Zanes Jančevskas un Marijas Bērziņas vietā šajā sezonā tiekot meklētas citas aktrises, kas spētu pārņemt viņu atveidotās lomas. Kā iespējamais iemesls tiek minēts šo aktrišu nevēlēšanās vakcinēties.

Uzrunājot Latvijas Nacionālā teātra direktoru Jāni Vimbu, lai skaidrotu, vai šādas runas atbilst patiesībai, viņš žurnālam ne apstiprina, ne noliedz aktrišu maiņas jautājumu, bet personāliju kontekstā uzreiz norāda, ka “šie divi nosauktie cilvēki ir divi dažādi gadījumi”. Vai atbilde nozīmē, ka ir pieņemts lēmums un tas izdarīts uz vakcinēšanās pamata, var tikai minēt.

Teātra direktors Jānis Vimba, plānojot, kā turēt teātri atvērtu arī ārkārtas apstākļos, nudien nav apskaužamā situācijā. Arī ar vienprātīgu atbalstu vakcinācijas prasībās pagaidām viņš nevar rēķināties. (Foto: Juris Rozenbergs)

“Par viņu veselības stāvokli, pēc datu drošības regulas likuma, es nedrīkstu izpaust informāciju. Ja viņas piekrīt sniegt informāciju par veselības stāvokli, tad lai arī sniedz,” žurnālam "Kas Jauns" norāda Jānis Vimba. Viņš arī informē, ka “Latvijas Nacionālais teātris ir izvēlējies “zaļo politiku””. “Šis ir mans pienākums un tiesības kā valdes loceklim, kādā politikā mēs strādājam. “Zaļā politika” nosaka: ne tikai teātra skatītājiem, bet arī darbiniekiem ir jābūt vakcinētiem, jo mazajos spēles laukumos, kur pārvietošanās ceļi krustojas ar skatītājiem, pēc likuma, visiem jābūt vakcinētiem. Ja mēs ievērojam “zaļo politiku” jeb pilnu zāļu pārdošanu, mēs nedrīkstam pieļaut, ka nevakcinēti aktieri “krustojas” ar skatītājiem. Tas ir likums, ko mēs ievērojam. Lielajās zālēs ir izņēmumi. Tāpēc tā nav taisnība, ka Lielās zāles izrādēm mēs meklētu citus aktierus vietā. Vēlreiz uzsveru, ka tie ir divi dažādi gadījumi, kurus varat fiksēt, ja aktieri paši par to runā,” skaidro Jānis Vimba.

Sazinoties ar vienu no teātra noslogotākajām aktrisēm Mariju Bērziņu, "Kas Jauns" noskaidroja, ka viņas lomām cita aktrise meklēta netiekot. “Ir tikai viena izrāde, kurā es šobrīd nevaru būt. Ja tā īsi precizējam, man bija personīgi iemesli, kāpēc līdz noteiktam brīdim to nevarēju darīt [vakcinēties]. Šobrīd daktere man to atļauj darīt, tāpēc viss ir procesā. Tā ka šīs ir pilnīgas muļķības! Esmu vienkāršs cilvēks, kam arī var būt dažādi medicīniski iemesli, kā ikvienam. Skatītāji mani varēs redzēt 19. oktobrī uz skatuves izrādē "Asins kāzas". Man nav nevienam jāskaidro, kad es sāku un kad pabeidzu vakcinācijas procesu. Ja esmu uz skatuves, ir pilnīgi skaidrs, ka es tur varēšu būt,” paskaidro aktrise, kas bez "Asins kāzām" šomēnes būšot redzama arī izrādē "Arī vaļiem ir bail", par kuru pirms trim gadiem tika nominēta "Spēlmaņu nakts" balvai kā "Gada aktrise otrā plāna lomā". Jāpiebilst, ka Marija, šovasar intervijā stāstot par lielisko pieredzi kustību meistarklasē Austrijā un to, kur redz sevi pēc daudziem gadiem, neslēpa, ka vēlētos būt bērnu un mazbērnu lokā. Iespējams, direktora pieminētie “divi dažādi gadījumi”, runājot par Mariju, varētu būt saistīti ar aktrises vēlmi vairāk pievērsties privātās dzīves veidošanai.

Savukārt aktrise Zane Jančevska, telefonsarunā izdzirdot "Kas Jauns" jautājumu par vakcinēšanos, atbildēja, ka “nav laika šobrīd par to runāt”, un sarunu beidza. No teātrim pietuvinātu cilvēku puses izskan informācija, ka Jančevskas lomas varētu pārņemt Daiga Gaismiņa. No esošā repertuāra redzams, ka šomēnes ir viena izrāde, kurā Jančevska savu lomu spēlē viena, tā ir Hāgedorna kundze izrādē "Trīs vīri kūrortā".

“Ir ļoti žēl, ja tā notiktu – ja Zanei no teātra būtu jāaiziet,” izsakās persona, kas vēlējās palikt anonīma, piebilstot, ka aktrise esot neapskaužamā situācijā, jo nedrīkstot vairs piedalīties mēģinājumos, vien sēdēt maskā zāles pēdējā rindā. “Tāpēc, ka viņa nevēlas savu organismu piesārņot ar vakcīnas blaknēm, viņai darbs jāatstāj. Kā saprotams, tuvākajā laikā viņa netiks arī vairs ielaista teātrī, vienīgais, ko teātris varot aktrisei piedāvāt, esot sētnieka darbs,” ironizē kāda labi informēta persona.

Striktās prasības par vakcinēšanos, kādas nāksies ievērot teātrī, iespējams, liegs darbu aktrisei Zanei Jančevskai (pa kreisi). (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Teātra kuluāros tiek pārspriesti arī citi viedokļi – ka Vimba, īstenojot likuma prasības, nudien neesot vieglā situācijā, tāpēc viņu var saprast. Vaicājot, kāda ir situācija ar darbinieku vakcinēšanos pret Covid-19, direktors atklāj, ka Nacionālajā teātrī ir vakcinējušies 99 procenti darbinieku. “No 186 cilvēkiem. Visi ir vakcinējušies labprātīgi. Mēs neesam piespiedu kārtā nevienu ne mocījuši, ne situši, ne spīdzinājuši. Tas ir labprātīgs lēmums, jo mēs citādi nevaram strādāt. Un, ja nevaram strādāt, nevaram saņemt algu,” tā Jānis Vimba.

