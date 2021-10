Vēl nesen, dzīvojot Rīgā, dziedošais aktieris Andris Bērziņš ar laulāto draudzeni Inesi dvēseli veldzēja, dodoties regulāros izbraucienos pie dabas. Fizisko un garīgo veselību pāris stiprināja gan garās pastaigās gar jūru, gan brienot pa mežiem.

Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva

Pērnruden tieši jūras krastā abi atzīmēja savu kāzu piekto gadadienu. Mākslinieks tāpat arī priecājās par ikkatru iespēju uzstāties koncertos vai privātos pasākumos ārpus galvaspilsētas, jo province Līgatnē dzimušo aktieri saistījusi visu mūžu. “Pilsētas kņada un trokšņi, cilvēku pūļi un mašīnu drūzma nogurdina, satrauc un iztukšo. Reizēm pat bija sajūta, ka esmu slims, taču pašsajūtu patiesībā ietekmēja nemitīgā būšana skaļajā pilsētā; iespējams, arī pilsētas netīrais gaiss. Un tagad šo atšķirību varu patiešām piedzīvot, jo jau gadu vairs neesmu rīdzinieks,” gandarīti teic Andris Bērziņš, kurš nu sevi dēvē par kurzemnieku.

"Kas Jauns" jau pirms pāris gadiem vēstīja, ka Andra sieva Inese izlikusi pārdošanā savu dzīvokli Āgenskalnā, jo jau tolaik abiem bija vēlme atstāt Rīgu un pārcelties uz kādu klusāku nostūri dabas tuvumā. Krietnu laiku viņi cītīgi sekoja līdzi pārdošanā izlikto lauku māju piedāvājumam, brauca skatīt namiņus dažādās Latvijas vietās, cerot drīzāk atrast īsto vietu, kur ierodoties iekšējā sajūta čukst priekšā – te tā ir!

80 Foto Paula un Bērziņa dzejas un dziesmu programma “Es šonakt sēdēšu uz jumta” +76 Skatīties vairāk

Pēc tam kad Rīgas dzīvoklis tika pārdots, kādu laiku pāris vēl mitinājās īrētā dzīvoklī. Tika arī atrasta jauka mājiņa – tiesa, remontējama – Kurzemes pusē. Aizvadītā gada septembra izskaņā Bērziņš ar kundzi atvadījās no Rīgas un pārcēlās tuvāk jauniegādātajam Kurzemes lauku īpašumam. Kamēr ēkā remonta dēļ dzīvot nevar, viņi kā īrnieki apmetušies kāda cita saimnieka lauku mājā. “Esam ļoti, ļoti laimīgi,” apliecina aktieris, priecādamies, ka pandēmijas laikā varējuši būt faktiski nekādu ierobežojumu neskarti.

Bērziņš neslēpj, ka ar sievu vada savrupu dzīvi, ļaudīs neraujas un pat īsti nealkst pēc attālinātas komunikācijas. Abiem ir gana aizraujoši, interesanti un patīkami būt tikai divatā. Un tagad ir vēl labāk nekā laulības dzīves sākumā, jo Andris un Inese var būt ciešā kontaktā ar dabu – kopā doties pastaigās un apjūsmot dzimtenes daudzveidību un skaistumu, veldzēties ar tīru avota ūdeni un uz vairākām stundām ienirt mežā, no kura ik reizi pārnāk ar iespaidīgiem meža velšu groziem. “Mēs ar Inesīti sēņojam no vasaras līdz pat vēlam rudenim, un darām to pilnīgi katru rītu! Kā novākt ražu!” sajūsmināti saka aktieris, kurš kopā ar sievu aizrautīgi arī gatavo meža labumu krājumus ziemai, ar ko gan mieloties pašiem, gan cienāt draugus. Sēnes tiek gan kaltētas, gan marinētas, sālītas un ceptas likšanai burciņās. Kā atzīst aktiera sieva Inese, piemēram, Maestro Raimondam Paulam dikti garšojot marinēti poķīši, un, braucot uz Rīgu, viņam noteikti tikšot aizvesta kāda poķīšu burka.

Aktieris, kam nākamvasar gaidāma 70. dzimšanas diena, atklāj, ka ir sievas ļoti uzpasēts un par veselību nesūdzas. Jūtoties brīnišķīgi, ir lieliskā noskaņojumā ik dienas un ar nepacietību gaida, kad varēs satikties ar publiku kādā lielāka vai mazāka mēroga koncertā. Pašlaik personisku iemeslu dēļ Andris Bērziņš nav vakcinējies pret Covid-19, tāpēc ar sapratni attiecas pret to, ka viņam kā nevakcinētai personai pašlaik nav ļauts uzstāties. Paredzams, ka par godu gaidāmajai dižajai jubilejai klajā tiks laista vairāku gadu garumā tapusī Andra Bērziņa autobiogrāfija par tautā mīlētā aktiera dzīvi un radoši bagāto mūžu uz skatuves un kino.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!