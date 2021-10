Kailijas Dženeres izgāšanās un trakumi ar dārzeņu kompozīcijām. Sapinušies tīklos 27. sērija

Daudziem vecākiem rudens nāk ar nelielām galvassāpēm par ikgadējo tradīcīju izglītības iestādēs, kad bērnudārzā vai skolā bērniem jāpalīdz veidot dārzeņu kompozīcijas. Diezgan skaļa diskusija par šo tematu bija lasāma arī Tviterī aizvadītajā nedēļā. Vairāki cilvēki gan padalījās ar krāšņiem piemēriem, ko varētu veidot no dārzeņiem, bet bija sastopami arī neskaitāmi komentāri par to, cik šī nodarbe esot bezjēdzīga un lieka. Kārtējā skandālā arī iepinusies uzņēmēja, influencere un Kardašjanu-Dženeru klana jaunākā pārstāve Kailija Dženere. Proti, viņas jaunākais veikums – sava peldkostīmu kolekcija – ir izpelnījusies ļoti smagu kritiku no sievietēm, kuras šos teju 100 dolāru vērtos peldkostīmus ir iegādājušās.