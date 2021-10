Aktieris Dainis Grūbe mīļoto bildinājis jau pēc dažiem randiņiem

"Mūs iepazīstināja Marijas labākā draudzene, kuru es pazinu. Marija, re, kur Dainis; Daini, re, kur Marija. Mani viņā piesaistīja tas, ka Marija ir ļoti skaista, gudra, inteliģenta un ar ļoti labu humora izjūtu. Viņai ir arī brīnišķīga gaume," otrdienas vakarā viesojoties telekanāla "STV Pirmā!" sarunu šovā "Kad viņas satiekas", atklāj aktieris.

Dainis un Marija Grūbes. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Grūbe pastāsta, ka abi ar Mariju diezgan ātri sākuši runāt par kāzām: "Mēs tolaik laikam bijām kopā kādu pusgadu. Sapņojām kā būtu, ja būtu. Visdrīzāk tas biju es, kas to iesāka. Es esmu romantiķis, kurš parasti baigi to neizrāda, bet manai sievai bija iespēja piedzīvot šīs manas romantisma izpausmes. Diezgan ātri sākām domāt un runāt par to, bet apprecējāmies diezgan vēlu."

Lai gan tolaik aktieris smēķējis, viņš bērnu dēļ sācis izvairīties no šī neveselīgā ieraduma: "Es tā nebiju domājis, ka man tagad piedzims bērns un es to savu iepriekšējo dzīvi paņemšu un nogriezīšu. Bet tas iekšējais nostrādāja. Es tad arī atmetu smēķēšanu. Kā tur tāds maziņš kunkulītis guļ, un es pienāku klāt nopīpējies, bučoju un saku, ka mīlu - tie smukie vaidziņi kļūtu tādi appīpēti."