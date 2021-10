Vai pazīstamais TV diktors Ivo Goldmanis pēc darba zaudēšanas kļuvis par bezpajumtnieku?

Novembrī apritēs divi gadi, kopš, LNT apvienojot ar kanālu TV3, tika likvidēts LNT Ziņu dienests un atlaisti vismaz 30 tā darbinieki, tostarp ziņu moderators un ārzemju notikumu apskatnieks Ivo Goldmanis, kas kanālā bija nostrādājis vismaz 20 gadu. Kā liecina kāda Rīgas mikrorajona iedzīvotāji, šis laiks televīzijas žurnālistam nav nācis par labu un, lai izkārpītos no “bedres”, pavisam noteikti viņam nepieciešama palīdzīga roka.

Saukti arī policisti

“Viņš taču bija slavens televīzijas darbinieks, bet nu, pēc atlaišanas, ir galīgi bēdīgā stāvoklī,” žurnālam "Kas Jauns" vēstījis kāds aculiecinieks, kā pierādījumu pievienojot fotogrāfiju, kurā minētais vīrietis redzams guļam daudzdzīvokļu mājas koridorā uz kāpnēm līdzās kādai sievietei.

Katrs dzīves triecienus uzņemam dažādi. Ivo kaimiņi vērš uzmanību, ka šāda aina pēdējā laikā paveras mājas kāpņutelpā. (Foto: Aculiecinieka)

Tieši atkarībās nonākusī sieviete, pēc kaimiņu domām, esot iemesls, kāpēc Ivo netiekot laists dzīvoklī, kurā dzīvo viņa mamma. “Viņš ir kļuvis par bezpajumtnieku,” uzsverot stāvokļa nopietnību, no šī vārda nevairās aculiecinieki, rēķinot, ka strauja lejupslīde vīrieša personībā un dzīvesveidā vērojama kopš šī pavasara.

“Bet tad viņš vēl tika laists dzīvoklī. Taču šobrīd jau ir tik tālu, ka viņu nelaiž iekšā, jo ir kopā ar to sievieti, kas guļ viņam blakus. Viņi guļ kāpņu telpā pie mammas durvīm vai arī bēniņos. Ļoti žēl, ka cilvēks ir aizgājis tik tālu. Domāju, tur ir arī tās sievietes pirksts…” pauž aculiecinieki, neslēpjot, ka abu dzīvesveida dēļ saukti arī policisti. “Šobrīd viņi kāpņu telpā ierodas vēlu vakarā un aiziet agri no rīta. Jo kaimiņi dzen viņus ārā. Pirms pāris dienām dzirdēju, ka Ivo pazaudējis brilles, lūdzās, lai ielaiž mājā, jo neko neredzot. Šorīt varēja manīt, ka pie dzīvokļa durvīm mētājas odekolona pudele. Tas nozīmē, ka tiešām jau aizgājis ļoti tālu,” pauž ne viens vien apkārtnes iedzīvotājs, cerot, ka varbūt bijušajiem kolēģiem vai draugiem ir kāda iespēja viņam palīdzēt.

Pāra naktsmājas reizēm ir turpat pie mājas sētmalē. Pēdējo reizi šeit iztukšojuši un pametuši pudeles. (Foto: Aculiecinieka)

Kā pārliecinājies "Kas Jauns", dažu vietējo acīs Ivo kļuvis par “to vīrieti ar sievieti”, kas te dažādās situācijās manāmi bieži. Aptaujājot apkārtnes iedzīvotājus, ne viens vien norādīja, ka viņš bieži mēdz sēdēt uz soliņa pie vidusskolas, kā arī manīts pie “dzērājiem” “obšagā”. Vai viņš varētu būt vīrietis, kam no šīs kompānijas iesauka Kņazs, tas gan aptaujātajiem nav skaidrs, bet viens arī tāds te esot. Kāda kaķu tante sarunā ar Kas Jauns zina stāstīt, ka pirms pāris dienām “tas vīrietis ar sievieti” sastiepuši apģērbu maisus – iespējams, no humpalām – un tepat, tupot pie veikaliņa, ņēmušies tos šķirot, ar nederīgajām lupatām piebāžot atkritumu konteineru, tā kārtējo reizi saniknojot mājiniekus. Tad atnākuši ar diviem dzērieniem un tepat, krūmiņos sētmalē, dzēruši un gulējuši. “Vēl tagad tās pudeles tur mētājas!” norāda kaķu tante.

Kāda izvērtusies Ivo Goldmaņa dzīve pēc aiziešanas no LNT, nevienam nav īsti zināms. Sarunā ar "Kas Jauns" ilggadējā LNT Ziņu dienesta vadītāja Inese Kārkliņa atzīst, ka Ivo simtu gadu nav ne satikusi, ne arī par viņu ko dzirdējusi. Tāpat Ivo neesot kādreizējo kolēģu "WhatsApp" čatiņā. Kaut kur dzirdēts, ka žurnālista turpmākais darbs bijis saistīts ar Tieslietu ministriju un kaut kādām auto lietām, bet, kur dzīvo un ko dara tagad, neesot ne mazākās nojausmas. Kad vadījusi Ziņu dienestu, neesot arī nācies dzirdēt par to, ka Ivo darba kvalitāti iespaidotu alkohols.

Ivo (no labās) LNT laikos ar Ziņu dienesta kolēģiem Andri Auzānu un Ilzi Dobeli. (Foto: Publicitātes)

Cer, ka nepadosies

Zināms, ka pērn izjukusi arī Ivo ģimenes dzīve. Sporta žurnālists Edgars Barbaks, ar ko Ivo esot bijušas ciešākas attiecības, kā arī kontakts pirms mēneša vai diviem, radušos situāciju komentēt nevēlas, apzinoties, “ka tas nebūtu Ivo interesēs”.

"Kas Jauns" neesot pirmais, no kā Edgars saņēmis informāciju par to, kādā situācijā nonācis kādreizējais kolēģis. “Tā jau dzīvē notiek – kādreiz esi augšā, kādreiz lejā. Taču pēc melnās strīpas vienmēr nāk baltā. Domāju, mēs visi – bijušie kolēģi un draugi – esam atvērti palīdzēšanai, par to viņam nevajadzētu uztraukties, ka kāds negribētu palīdzēt, bet cilvēkam vispirms pašam sev jāgrib palīdzēt, lai citi to varētu izdarīt,” norāda Barbaks. Pēc sarunas ar Ivo pirms pāris mēnešiem Edgars spriež, ka “viņš noteikti nebija padevies”.

Kāds cits kādreizējais kolēģis, kas vēlējās palikt anonīms, neslēpj, ka visiem emocionāls trieciens bijusi LNT likvidēšana un atbrīvošana no darba, ko acīmredzot ne visi spējuši vienlīdz veiksmīgi pārdzīvot. “Ja godīgi, kaut vai tā pati LNT izbeigšana un dēmoniskie apstākļi, kādos tas notika. Tas jau arī nebija forši. Kādā brīdī esi izmests uz ielas tā tēlaini, pēc tam – pa īstam. Daudziem no mums LNT bija “drošās debesis”, ja tā var teikt, kur bijām ieguldījuši padsmit un vairāk gadu. Protams, kaut kādu emocionālu triecienu tas atstāj. Iedomājies, ka vienā dienā tev pasaka paldies – pēc 20 darba gadiem! Un tas, kā tas notika. Nevis laikus paskaidrojot cilvēkiem, bet – “vadības stila odziņa!” – pasakot pēc iespējas vēlāk, lai tikai neatnāktu nemotivēts kādu dienu uz darbu, apzinoties, ka drīz šeit vairs nestrādāsi. Tas, protams, nevienu pie šādām sekām neattaisno, bet saprast tās var. Ir viegli rādīt uz citu ar pirkstu, bet nekad pirms tam nezini, kā sitienu uztversi pats. Pieļauju, ka daudzi ne ar ko tādu nesaskaras, tāpēc nevar saprast, kā tas ir. Ilze Dobele ir labais piemērs, vēl kāds, kas atradis darbu citā kanālā. Bet tādam darbam, kādu Ivo bija darījis 20 gadus – ārzemju ziņu redaktors –, jau cita pieprasījuma nebija…” spriež kādreizējais LNT pārstāvis.

Citas ziņas un notikumus lūkojiet žurnālā "Kas Jauns"!