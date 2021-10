Čaklie karaļnamu pārstāvji - viņu vidū ir dizaineri, modeļi un rakstnieki

Visu vai neko

Kopš Saseksas hercogu pāris princis Harijs un Megana Mārkla ir atteikušies no saviem tituliem, viņi ir pierādījuši, ka ir multifunkcionāls un rosīgs duets. Slepeni princis Harijs strādājot pie saviem memuāriem (kas tiks izdoti nākamgad): “Pastāstīšu savu stāstu – kāpumus, kritumus, kļūdas un gūtās mācības. Gribu parādīt: lai arī no kurienes nākam, mums visiem ir daudz kopīga.” Par šo grāmatu viņš nopelnīs 20 miljonus ASV dolāru, ko solās ziedot labdarībai.

Rakstīšanai ir pievērsusies arī viņa sieva Megana, kas kļūs par autori bērnu grāmatai "Bench" (iedvesmojoties no savas pieredzes) par tēvu un dēlu attiecībām. Paralēli Megana strādā pie "Netflix" animācijas seriāla "Pearl" par 12 gadu vecas meitenes varonīgajiem piedzīvojumiem un par šo darbu nopelnīs 100 miljonus dolāru.

Pāris ir arī noslēdzis līgumu ar mūzikas straumēšanas vietni "Spotify" (par 25 miljoniem) par podkāstu sēriju; paralēli Harijs sadarbībā ar Opru Vinfriju un "Apple TV+" ir strādājis pie dokumentālās filmas "The Me You Can’t See" (debija bija maijā).

Eņģeļu un dzīvnieku vārdotāja

Lai gan Norvēģijas princese Marta Luīze ir rindā uz valsts troni, viņa jau kopš 2002. gada ir strādājusi. Marta Luīze ir sertificēta fizioterapeite (nekad nav praktizējusi), kura aizraujas ar tradicionālo norvēģu folkloru (un organizē ar to saistītas izklaides interesentiem). 2004. gadā viņa arī publicējusi savu pirmo bērnu grāmatu "Why Kings and Queens Don’t Wear Crowns". Princese apgalvo, ka spējot sazināties ar dzīvniekiem un eņģeļiem, un ar šādiem saukļiem ir izveidojusi alternatīvās terapijas centru "Astarte Education", kas, protams, gadu laikā tiek regulāri izsmiets.

Sapņu princis

Dānijas princis Nikolajs (22), pateicoties dabas dotajai dailei, tiek dēvēts par īstu siržu lauzēju. To viņš izmanto savā labā un sapņo kļūt par modeli, profesionāli spēkus izmēģinot franču zīmola "Christian Dior" modes skatēs.

Nikolajs. (Foto: KCS Presse / MEGA / Vida Press)

Un viņam izvēles nav – tā kā viņš ir 17. rindā uz Dānijas troni, viņš no vecmāmiņas karalienes Margrētes II nesaņem it nekādu finansiālu atbalstu.

Māsas uzņēmējas

Britu karaļnama pārstāve princese Beatrise gadu laikā ir ieņēmusi dažādas uzņēmējdarbības lomas un jomas: strādājusi Ņujorkā, investīciju firmā "Sandbridge Capital", par biznesa analītiķi "Sony Pictures".

Princeses Beatrises jaunākā māsa Eiženija arī ir čakla un talantīga.

No 2013. līdz 2015. gadam strādājusi Ņujorkas tiešsaistes izsoļu namā "Paddle8". Te viņa tika “nomedīta” un kļuvusi par galerijas "Hauser & Wirth" direktori.

Karalis bez karaļvalsts

Nazs Osmanoglu, Osmaņu impērijas princis, ir dzimis un audzis Lielbritānijā.

Viņš pieder pie Osmaņu dinastijas, kas vairs nevalda Turcijā. Tāpēc 35 gadus vecajam vīrietim ir jāstrādā, un viņš ir izvēlējies komiķa karjeru ar pasmiešanos par savu karalisko izcelsmi (solo šovs "Osmans bez impērijas"). Piemēram, par faktu, ka 2016. gadā, samaksājot par ieejas biļeti, viņš apmeklēja savas ģimenes māju – Dolmabahčes pili Stambulā –, kas tagad ir tūristu iecienīta atrakcija.

Multifunkcionālā hercogiene

Princešu Beatrises un Eižēnijas mamma Sāra Fērgusone, izšķiroties no prinča Endrū (1996), pazaudēja karaliskos titulus, bet saglabāja Jorkas hercogienes statusu. Kā sieviete pēc gadiem atklājusi, viņa negribēja tik ļoti šķirties kā iepazīt reālo dzīvi: “Endrū un es izlēmām oficiāli šķirties, lai es varētu strādāt.” Izšķiroties un sarakstot grāmatu "My Story" (1997), viņa nopelnīja piecus miljonus dolāru, kļuva par Svaru vērotāju vēstnieci, filmējusies TV seriālos "The Duchess on the Estate" (2009) un "Finding Sarah" (2011), sarakstījusi pat vairākas bērnu grāmatas un pērn debitējusi ar savu "YouTube" kanālu "Storytime with Fergie and Friends" (pandēmijas laikā lasot bērniem pasakas).

Bijušais galdnieks

Linlijs pieņemšanā pie karalienes. (Foto: ddp / Vida Press)

Karalienes brāļa dēls un princeses Mārgaretas dēls Deivids Alberts Čārlzs Ārmstrongs Džons Vikonts Linlijs, Snoudonas 2. grāfs, līdz pat 2012. gadam vadīja luksusa galdniecības un interjera dizaina uzņēmumu "Linley". 2015. gadā viņš kļuva par izsoļu nama "Christie’s" priekšsēdētāju Eiropā, Tuvajos Austrumos, Krievijā un Indijā.

Modes dizainere

Grieķijas princese Marija Šantala ir precējusies ar Grieķijas princi Pavlosu, bet, tā kā Grieķijas monarhija 1973. gadā tika likvidēta, pārim ir tikai tituli, nevis ienākumi.

Foto: Schneider-Press/Frank Rol/SIPA/Shutterstock/ Vida Press

Marija Šantala ir tēva amerikāņu investora Roberta Millera mantiniece, līdz ar to, nesatraucoties par finansēm, nodarbojas ar hobiju, t. i., ir bērnu modes līnijas "Marie-Chantal" dizainu.