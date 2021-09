Gačo lielo strīdu ar Ozolu nosauc par muļķīgu apstākļu sakritību

"Mēs abi trenējāmies boksā. Viņš trenējās krietni ilgāk, un tad es to sāku darīt. Tad vienkārši Raimonds Elbakjans kaut kādu pasākumu, kurā bija iekļauts arī bokss. Viņš mums piedāvāja paboksēties - o, forši, kāpēc gan nē, ja mēs to darām. Piedāvāja vienam, piedāvāja otram, un tad mēs noboksējāmies. Es pirmo boksa cīņu vinnēju, un otrajā piedalījos tīri finansiālu apstākļu vadīts - man solīja 2000 latu, kas tieši nosegtu mācību izmaksas. Mani gan uzmeta ar to naudu un dabūju tikai 500 latus," atklāja Gačo.

Abi reperi vairs nav ienaidnieki, bet nav arī draugi, un uz ielas nesveicinātos. Gatis stāsta, ka Latvijas hip-hopa pasaulē visi lielākoties ir draudzīgi savā starpā, uztur labas attiecības un raksta kopā dziesmas - tikai viņš vienmēr ir bijis sava ceļa gājējs, turoties no citiem pa gabalu un pat neklausoties pašmāju repmūziku.

