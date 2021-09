Kauslis, rupeklis un populārs aktieris. Kurš savaldīs Pāvelu Prilučniju?

Aktieris piedzimst 1987. gada 5. novembrī Čimkentā (Kazahstānā). Mamma ir horeogrāfe Ļubova Prilučnaja. Tētis Valērijs Deļs ir vīrietis ar zelta rokām – pats labo apavus, ir profesionāls bokseris (nomirst, kad Pašam ir tikai 13 gadi). Ģimenē ir vecākais brālis Sergejs un māsa Jeļena.

Bērnībā Pāvelam tika gan meiteņu, gan zēnu nodarbošanās – horeogrāfija, vokāls un bokss, lai zēnu maksimāli noslogotu un viņam nebūtu laika blēņām. Uzreiz pēc tēva nāves viņš pārceļas no Kazahstānas uz Krieviju, Novosibirskas apgabalu, Berdsku. Turklāt aizbrauc viens pats, bez mammas. Pusaudža gados vislabprātāk nodarbojies ar boksu. Treniņu laikā apmēram desmit reizes ir iedzīvojies smadzeņu satricinājumā. 14 gadu vecumā Paša kļūst par Krievijas sporta meistara kandidātu boksā un beidz savas gaitas šajā sporta veidā daudzo traumu dēļ. Novosibirskā viņš strādā par kurjeru un krāvēju, paralēli iestājas horeogrāfijas skolā, bet drīz vien to pamet finansiālu grūtību dēļ. Pēc tam Prilučnijs iestājas Novosibirskas Valsts teātra skolā, iekļūstot budžeta grupā, un pēc tās beigšanas spēlē Novosibirskas teātrī «Globuss».

19 gadu vecumā viņš tiek uzņemts Krievijas Teātra mākslas akadēmijā (GITIS), režisora Sergeja Golomazova kursā, un ar labām sekmēm to pabeidz 2010. gadā. Tomēr vislabāk Pāvels Prilučnijs saviem skatītājiem ir pazīstams ar lomām lielajā ekrānā un televīzijas seriālos.

Tā nav dzīve, tas ir kino

Pašas Prilučnija kinematogrāfiskā biogrāfija sākas ar epizodēm, vēl mācoties augstskolā. Par viņa debiju var uzskatīt nelielo lomiņu seriālā «Skola Nr.1». Tam seko kinolentes: «Tīmeklis», «Ceļinieki», «Klubs».

Pirmais popularitātes vilnis par aktieri pārveļas pēc galvenās lomas spraiga sižeta drāmā «Spēle». Viņš atveido krutu spēlmani Doku. Iedzīvoties lomā ir bijis viegli, atzīstas aktieris. Savulaik viņš pats daudzas stundas pavadījis spēļu zālēs. Kad režisors meklējis «rozīnīti» galvenā varoņa tēlam, Prilučnijs nolēmis uztaisīt tetovējumu kakla rajonā. Tetovējums DOC, pēc aktiera domām, ne tik daudz pieder viņa atveidotajam varonim, cik drīzāk piestāv viņa tēlam. Traktēt, protams, var dažādi, un Pāvelam ir daudz ideju šajā saistībā. Turklāt tetovējumi netraucē filmēties, jo grims tak dara brīnumus.

2011. gadā televīzijas ekrānos parādās seriāls «Slēgtā skola». Pāvela varonis ir bagāta tēva 16 gadus vecais dēliņš. Zem ārējas izlutināšanas maskas slēpjas jūtīga un ievainojama dvēsele. Kopā ar saviem tuvākajiem klasesbiedriem Pāvela atveidotais varonis izmeklē noslēpumainu, mistisku un briesmīgu notikumu ķēdi. Seriāls iegūst miljoniem skatītāju simpātijas, jo notikumus tajos nav iespējams prognozēt uz priekšu un šķietami labie varoņi var vienā mirklī pārvērsties rūdītos neģēļos.

Paralēli «Slēgtajai skolai» aktieris filmējas detektīvseriālā «Lavrovas metode», kur vienkārši spoži galveno lomu atveido aktrise Svetlana Hodčenkova, kriminālajā TV seriālā «Mišas Japončika dzīve un piedzīvojumi», trillerī «Geimeri», kas ir filmas «Spēle» turpinājums.

Tikko kā noklust sajūsma par Pāvela atveidoto varoni seriālā «Slēgtā skola», kā aktieri aicina uz galveno lomu detektīvgargabalniekā «Mažors». Kritiķi ir vienisprātis, ka seriāla radītājiem izdevies aizraujošs stāsts, par spīti šķietami triviālajam sižetam. «Mažors» tika atzīts par vienu no desmit labākajiem seriāliem, bet Prilučnijs – par «2014. gada atklājumu». Aktierim patīk spēlēt raksturlomas. Viņš atzīst, ka «spēlēt antivaroņus ir interesantāk un jautrāk». Jau pēc diviem gadiem seriālam ir turpinājums – «Mažors-2».

Jāpiebilst, ka ārēji brutālajam Prilučnijam piemīt arī komiķa talants, ko viņš no sirds atklāj vēl pēc diviem gadiem komēdijās «KilimanDžaro» un «Dzīve turpinās».

Personīgā dzīve

2009. gadā medijos parādījās informācija par Pāvela Prilučnija tuvajām attiecībām ar Holivudas aktrisi Nikiju Rīdu. Pastiprinātās uzmanības cēlonis izrādās fotogrāfijas, kurās uz aktrises augšdelma skaidri redzams tetovējums «PRILUČNIJS». Pēc diviem gadiem tas mistiski pazūd. Starp citu, pašam Prilučnijam arī ir trīs tetovējumi – tostarp uz gurna «Teneri nutu suo», kas nozīmē – saglabāt līdzsvaru, un krusts uz augšdelma.

2011. gadā aktieris slepeni vienā no Maskavas zagsiem apprecas ar seriāla «Slēgtā skola» uzņemšanas laukuma partneri Agatu Mucenieci. Pēc diviem gadiem pārim piedzimst dēls Timofejs. 2016. gada 3. martā pasaulē nāk meita Mia. Diemžēl jau pēc četriem gadiem pāris paziņo par šķiršanos.

Agate Muceniece un Pāvels.

Sākumā viņi negrib savas problēmas publiskot, tomēr Agata vēlāk sniedz interviju, kurā paskaidro, ka Paša ir sadarījis daudz ļauna un tieši viņš ir vainīgs pie viņu šķiršanās pēc astoņu gadu laulības. Vēl pēc dažiem mēnešiem šokē aktrises paziņojums, ka Prilučnijs ir viņu piekāvis un izdzinis abu bērnus no mājām. Bijušais vīrs nekādi nekomentē notiekošo, turklāt vēl liedzot piekļuvi savai «Instagram» lappusei visiem svešajiem.

Tikai pēc pusgada viņš piekrīt novadīt tiešraidi sociālajos tīklos. Viens no aktiera sekotājiem vaicā, vai taisnība, ka Pāvels pacēlis roku pret bijušo sievu. Par milzīgu izbrīnu klātesošajiem, Prilučnijs nolemj neignorēt šo jautājumu, atbildot: «Draugi, sarunāsim, ka jūs neko man nejautāsit par Agatu! Šis jautājums jau sen ir «slēgts». Kāpēc Agatu situ? Kā? Ja jūs kaut ko nezināt, tad labāk arī nelieniet svešās darīšanās! Es jums silti iesaku – pirms kaut ko rakstīt, labi apdomājiet to!»

8 Foto Agates Mucenieces un Pāvela Prilučnija ģimenes dzīves +4 Skatīties vairāk

Tālāk ieslīgt niansēs aktieris nemēģina, kā arī nekādi neattaisnojas. Šajā vietā der pieminēt, ka nedēļu pirms šīs tiešraides Agata Muceniece, tā kā Paša ir izmetis viņas telefonu, savas mammas «Instagram» lappusē publicē video, kurā pastāsta, ka Prilučnijs jau 12 dienas atrodas stiprā alkohola reibonī, sit viņu un ir novedis bērnus līdz histērijai.

Pēc šī skandāla Agatu atbalsta daudzas Krievijas slavenības, tostarp bijusī rīdziniece Rita Dakota un aktrise Marija Koževņikova. Savukārt Pašas pusē ir tikai viņa radinieki, kuri paziņo, ka aktrise vienkārši nodarbojas ar personīgā reitinga celšanu un Pāvels nekad dzīvē nav pacēlis roku pret sievieti.

Kautiņš vai pašreklāma?

Par Pāvela Prilučnija kautiņu ar Kaļiņingradas policijas naktskluba īpašnieku 2021. gadā medijos raksta un stāsta visi, kam vien nav slinkums. Bijis anonīms zvans policijas dežūrdaļā, kurā paziņots, ka vīrieši cīnījušies sporta zālē (klubā, pēc informācijas, ir zāle un pat viesnīcas numuri). Aktieris ieradies kopā ar boksa treneri un šoferi, lai atpūstos pēc otrās sezonas filmēšanās «Būrī», kurā viņš spēlē galveno lomu un ir viens no seriāla producentiem.

Pēc attiecību noskaidrošanas viņš it kā aizgājis gulēt, bet nākamajā rītā tomēr nolēmis aizbraukt uz vietējo slimnīcu, kur viņu pārbaudīja ar svešu vārdu. Pēc tam Prilučnijs nekavējoties dodas uz Maskavu, Nikolaja Pirogova vārdā nosaukto slimnīcu.

Prilučnijam diagnosticē sejas kaula lūzumu un žokļa dislokāciju. Rezultātā Pāvelam veic operāciju, pēc kuras viņš ilgu laiku atveseļojās. Kautiņa iemesls vēl arvien nav noskaidrots. Aktiera aģente Jekaterina Sičova pieteikusi vietnei kp.ru, ka Prilučnijs sagatavojis iesniegumu policijai. Kautiņa cēlonis it kā varētu būt tas, ka Pāvels aizstāvējis kādu pusmūža sievieti, par ko ticis smagi piekauts. Tā kā ekskluzīvās tiesības par šī skandāla izmeklēšanu ir pārdotas vienam no vadošajiem Krievijas televīzijas kanāliem, rodas jautājums, vai patiešām ir noticis bēdīgs negadījums, vai arī šim kautiņam ir mērķis noklusināt Pāvela un Agatas nesenās attiecību peripetijas? Taisnības labad jāatzīst, ka pēc gūtajām traumām TV seriālu zvaigznei ir problēmas ar sejas nervu, kas varētu būt iemesls tam, ka vismaz pagaidām Pāvels nevar pilnībā pasmaidīt. Bet šis fakts ir lieti noderējis, strādājot pie 2021. gada seriāla «Spoks». Prilučnija atveidoto varoni tā arī sauc… Spoks. Vīrietis neatceras, kas viņš ir un no kurienes. Viss, kas saglabājies viņa atmiņā, – nobiedētas sievietes seja. Vienīgais pavediens – tetovējums ar vietas koordinātēm, kurā viņu gaida ierocis, nauda, viltoti dokumenti un fotogrāfija. Ceļā uz slēpni viņš satiek meiteni, kura piesakās Spokam palīgā atšifrēt pagātnes mīklas. Divatā viņi pastāvīgi atradīsies uz izdzīvošanas robežas, jo uz Spoku ir izsludinātas īstas medības, tāpēc ka viņš ir dārgs zinātniskais eksperiments.