Šarmantie izvirtuļi. Seriāla "Mīļākās" recenzija

Teātra režisora Konstantīna Bogomolova debija TV industrijā sadarbībā ar straumēšanas platformu START ir Maskavas glamūra atainojums, kurā cinismam ir tikpat liela vērtība, cik naudai.

Faberžē olas un dārgs vīns

Iedomājoties Krievijas oligarhu dzīves «interjeru», prātā nāk apbružātas klišejas par zelta tīģeru statujām vestibilos, pašportretiem zelta rāmjos un Faberžē olām dārgās sekcijās. Aina, kādu mums iezīmē mediju fotogrāfijas un «tolkšovi», Filipa Kirkorova ekstravagantais skapja saturs un Putina piļu zelts – liela daļa no redzētā tiešām ir īsts šādas dzīves atainojums. Izgrābt resursus no 20. gadsimta 90. gadu Krievijas juku laikiem oligarhu dzimšanas epopejā ir Dieva svētības, labu sakaru un principu trūkumu kombinācija. Ja nav bijis nekā un tad ir viss, rodas saprotama vēlme to demonstrēt pasaulei. Taču kā izskatās 21. gadsimta Maskava, kurā zelta tīģerus nomainījušas dārgas mūsdienu mākslas kolekcijas, kur piļu vietā ir askētiski stikla apartamenti, bet šņabja – dārgs vīns? «Mīļākās» nav tikai par dārgu dzīvi Maskavā. Tas ir daudzslāņains vēstījums par sievietes spēju mīļākās statusu pārvērst dzīvesveidā, no kura izkļūst tikai retā. Tajā netrūkst shēmu, nodevību un aukstasinības. Neierasti Krievijas seriālu tirgum, Bogomolovs saskaņā ar savu pārliecību radījis produktu, kuru var rādīt vienīgi straumēšanas platformā. Ne tikai, bet galvenokārt tādēļ, ka seksa un nāves tur ir vairāk nekā saprašanas. Tātad – 18+!

Liela nauda un ambīcijas

Vienas sērijas izmaksas ir ap 250 000 eiro, kas padara šo START projektu par ambiciozāko platformas pieteikumu arī ārvalstu tirgum. Jau ziņots, ka tiesības to izrādīt Vācijā, Francijā un Nīderlandē iegādājies «Amazon Prime». Apzinājušies mākslas un izklaides spēku, START producenti seriālam piesaistījuši gan lielu naudu, gan augstas raudzes Krievijas aktierus. Galvenās (Ļenas) lomas atveidotāja Darja Moroza ir arī bijusī Konstantīna Bogomolova sieva, taču tas netraucē abiem sadarboties jau vairāk nekā 10 gadus. Līdzās viņai varam vērot populāro padomju laika aktieri Aleksandru Zbrujevu, komiķi Sergeju Burunovu, Olgu Sutulovu, Aleksandru Rebenoku, kā arī mazāk zināmo aktieri Vladimiru Mišukovu, kuram loma seriālā dāvāja seksa simbola slavu. Par to – atsevišķs stāsts.

Par ko tad ir «Mīļākās»?

No lauķīgās Saratovas uz Maskavu atbrauc mākslas kritiķe Daša (Sofija Ernsta). Viņa uz dažām dienām paliek dzīvot pie draudzenes Marinas (Marija Fomina). Marina Dašu iepazīstina ar Olgu (Aleksandra Rebenoka), Maskavas aprindās zināmu kā «savedēju», kura iepazīstina sievietes ar pareizajiem un bagātajiem vīriešiem. Tikšanās laikā restorānā Marinu kāds nogalina. Izmeklētāja Ļena (Darja Moroza) kopā ar savu mīļāko, pārinieku Maksimu (Pjotrs Skvorcovs) izmeklē lietu. Drīz Ļena iefiltrējas bagātnieku viesībās un spožā mirušās Marinas kleitā savaldzina oligarhu Gļebu (Vladimirs Mišukovs), kurš šķiras no sievas Alisas (Olga Sutulova). Kāds brīnums, Alisa krāpj Gļebu ar Kiru (Aleksandrs Kuzņecovs), kurš ir godkārīgs aktieris un žigolo, paspējis pārgulēt gan ar Marinu, gan bagāto, par sevi vecāko Milu (Marina Zudina). Mila ir kopā ar nemīlamo, garlaicīgo Igoru (Sergejs Burunovs), kuru precēt licis despotiskais tēvs Pjotrs (Aleksandrs Zbrujevs). Igors dabūjis labu darbu, pateicoties ģimenes sakariem, un paklusām ciemojies pie Marinas, kurai uzdāvinājis dārgu mākslas darbu. Problēma ir tāda, ka Igoru tur aizdomās par Marinas slepkavību. Tā kā Igoram ir labas attiecības ar policijas priekšnieku Borisu (Igors Gordins), arests Igoram nedraud. Gļebs, uzzinājis par Alisas sānsoli, vēlas šķirties, bet Alisa savaldzina Ņikitu (Leonīds Bičevins), viņa advokātu, un uzzina, ka Gļebs caur labdarības fondu atmazgā narkotiku naudu. Ņikita neprātā iemīlas Alisā un pat kāzu dienā ar savu Uļjanu (Irina Staršenbauma) automašīnā maigojas ar kāzu viesi Alisu. Alisa tiek atrasta mirusi, pārdozējot heroīnu. Viņas nāvi klasificē kā pašnāvību, Gļebs uz sievas zārka atstāj viņas nemīlamās rozes. Tikmēr Ļenas un Gļeba attiecības kļūst romantiskas, un Ļena aiziet no vīra, krievu valodas skolotāja Alekseja (Semjons Šteinbergs). Viņa skolniece Katja (Aleksandra Rebenoka) Aleksejam uzmācas un to ieraksta video, par incidentu uzzina skola.

Sieviete – velns un Dievs

Pirmās sezonas konflikta mezgli sienas ap Gļeba vainu sievas slepkavībā un Ļenas jūtām pret viņu. Lai jūs nemulsina bagātais tēlu klāsts, jo katram varonim ir autentiska loma šajās ciniskajās spēlītēs. Bagātniece, kura noveco, sieviete-vamps, māte-pavedinātāja, inteliģentais un padumjais bagātnieks, uzpērkamais un uzcītīgais kruķis, uzticīgā un indīgā sieva – katrai lomai ir plašāks konteksts Krievijas augstāko aprindu sabiedrībā. Kā šaha spēlē, pareizie gājieni izšķir visu. Laikam tas, ko sauc par Bogomolova metodi, ir aktieru spēja savus tēlus iznest atsvešināti, bez emocijām, ko varētu salīdzināt ar glīti izkārtām bildītēm. Varoņi ir kā tukši plakāti vai čaulas, kuru dvēseles sen apēdusi laimes zeme Maskava. Stāsta satvaru veido gan erotika, gan trilleris, kas saplūduši attiecību drāmā. Tās centrā – seksīgais pāris Ļena un Gļebs.

Otrās un trešās sezonās skatītājs tiek ievests viņu attiecību intimitātēs ar atklātām seksa ainām. Tādu netrūkst nevienam varonim, seksam iedodot estētisku šķautni un papildinot varoņu jūtas. Ko nevar vārdos, to var palagos. Mazāk pacietīgam skatītājam varētu šķist kaitinoši, ka Marinas, Alisas un citu būtisku varoņu slepkavības tiek atklātas trešās sezonas noslēgumā. Seriālam pievienojas daži ļoti bagāti atslēgas spēlētāji, kuri papildina aizdomās turamo slepkavu rindas. Taču, pateicoties izcilajam scenārijam, katrs varonis tādējādi aug, krīt un mainās. Vienīgā pastāvīgā vērtība, ko seriāls atzīmē, – tu vari paļauties tikai uz sevi. Un uz naudu. Tai Maskavā ir Dieva vara, ar to var šantažēt, nopirkt un atbrīvoties no cilvēkiem. Jā, kaut žanrs iekļauj trillera elementus, daudzās slepkavības pamanās palikt otrajā plānā. Varoņi par to runā ar tikpat lielu entuziasmu kā par to, kur pie restorāna var novietot poršu. Vai tas ir režisora komentārs par cilvēka dzīvības cenu Krievijā?

Īstas Krievijas slavenības

Seriāla vērtība līdzās gudram scenārijam un lieliskajiem aktieriem ir Maskavas autentiskie interjeri un dārgie kostīmi no modes namiem. Visas ainas uzņemtas Maskavas ielās, reālos dzīvokļos, kuros dzīvo sabiedrības elite, kā arī bāros un restorānos. Dažās viesību ainās var manīt īstas Krievijas slavenības, un epizodiskā lomā, Alisai piedāvājoties uz atklātu interviju par Gļebu, pati sevi nospēlē žurnāliste Ksenija Sobčaka. Askētiskais, gaumīgais interjers liecina par labu gaumi, un tas ir pavisam kas cits, ko var vērot «vecās naudas» īpašnieku mājokļos. Stikls, metāls, kristāls, caurspīdīgas sienas kalpo par liekulības skatuvi, paredzētu visu acīm. Šampanietis līst, bet privātās viesībās uzstājas gan popzvaigznes, gan prominenti mūziķi no akadēmiskām aprindām. Viss notiek ar nevainojamu eleganci. Vienīgi Milas pašportrets, kurā viņas ģīmetne rotājas virs Kremļa, kalpo kā ironiska nodeva oligarhu lielummānijas fetišam.

Savukārt tērpu parāde raisījusi interesi no slavenu zīmolu puses. Aktrises valkā autentiskus tērpus no «Dior», «Saint Laurent», kurus izvēlēties palīdzējusi kostīmu māksliniece Natālija Kaņevska. Viņas «Instagram» kontā vērojamas tās pašas ekskluzīvās atturības un dārgo audumu atsauces kā seriālā, dominējot bēšiem un baltiem toņiem ar sarkanās krāsas uzvaras gājienu. Bet aktieriem piešķirtās rotas no «Mercury» uzņemšanas laikā pieskata privātā apsardze. Viss, izņemot mīlestību, seriālā ir pa īstam. Gan zelts, gan ieroči.

Krievijai jauns seksa simbols

Seriāla saturiskais kodols, bez šaubām, ir izcils aktieru ansamblis. Kā atzīst paši aktieri, strādāt ar trim dažādiem režisoriem, neapjukt dialogos un saspēlēties ar milzīgo ansambli ir bijis izaicinājums ikkatram. Komisko lomu atveidotājs Burunovs uzteic Bogomolova iedziļināšanos katra aktiera lomā, Zbrujevs TV seriālam piekritis tikai, pateicoties tam, ka režisors nāk no teātra. Savdabīgs tandēms veidojas Darjai Morozai un viņas tēvam Jurijam, kurš ir viens no seriāla režisoriem. Var tikai minēt, kā attīstās viņu dinamika, redzot meitu seksa ainās, taču patiesībā Darja intervijās atzinusi, ka kopā ar tēvu strādāt viņai ir absolūts komforts.

Marina Zudina ir slavenā krievu aktiera Oļega Tabakova sieva, Tabakovs savulaik atveidojis jancīgo Vladimiru filmā «Maskava asarām netic». Visādi citādi viņš ir PSRS nopelniem bagātais skatuves mākslinieks, kurš bija Putina aizstāvis. Darjas Morozas vārds Krievijas aktieru elitē jau sen nav svešs. Viņas saltais izskats, skopā valoda un ekspresija paķer ne vienu vien kinolenti, bet aktrises liktenis viņai ielikts jau bērnībā. Pēc mammas traģiskās nāves Darja turpina strādāt ar tēvu Juriju, kurš vienmēr ir viņas atbalsts profesionāli un privāti. Visbeidzot, vēlos izcelt Gļeba lomas atveidotāju Vladimiru Mišukovu. Kaut aktiera gaitas sācis 1995. gadā, Mišukovs Krievijā nav ļoti populārs, bet atpazīstamību viņš ieguvis ar elpu aizraujošām fotogrāfiju sērijām no Krievijas ģimeņu dzīves, savus darbus izrādījis starptautiskās izstādēs, sadarbojies ar žurnāliem «Vogue» un «Elle». Sadarbībā ar režisoru Andreju Zvjagincevu, ar kuru viņi ir labi draugi, tapusi fotogrāmata no filmas «Atgriešanās». Mišukova darbi atgādina Tarkovska melannholiskās dzīves ainas, bet aktieris nekaunas pozēt arī pats. Piemēram, sieviešu kleitās un garos lakādas zābakos. Viņa atveidotais Gļebs ir intelektuāls un noslēpumains, bīstams un neaprēķināms. Pretēji nereti portretētiem aprobežotajiem bagātniekiem Gļebs ir mākslas, vīna, taču ne sieviešu pazinējs. Tās viņam rada tikai sirdssāpes, kaut Gļeba slēptais sapnis ir satikt savu dvēseles radinieci. Tādu kā Ļena. Aktieris atzīst, ka pēc «Mīļākajām» Krievija beidzot tikusi pie jauna seksa simbola un cilvēki uz ielas aktieri pa īstam atpazinuši. Uz to viņš nopietni atsaka – «bet kādam taču šī loma ir jāpilda».

"Содержанки"

Producē Eduards Ilojans, Irina Sosnovaja, Jeļena Stepaņiševa, Jevgēņijs Sjomins, Sergejs Kasatovs, Anna Gasparjana.

Pirmā sērija – 2019. gada 7. martā, trešā sezona – 2021. gada 10. jūnijā.

Sēriju skaits: 24.

Scenārija autori: Nana Grinšteina, Anna Rubcova, Konstantīns Bogomolovs.

Režisori: Konstantīns Bogomolovs, Darja Žuka, Jurijs Morozs.

Lomās: Darja Moroza, Konstantīns Bogomolovs, Sofija Ernsta, Sergejs Burunovs, Vladimirs Mišukovs, Marina Zudina un citi.