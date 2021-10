Fredijs Merkūrijs, Mihails Barišņikovs, Mila Kunisa - arī viņi reiz bija bēgļi

Etniskās vajāšanas upuri

Mūziķes Ritas Oras vecāki ir albāņi, un viņa pati ir dzimusi 1990. gadā Dienvidslāvijā (mūsdienu Kosovā). Tas bija laiks, kad Dienvidslāvija izjuka, bet etniskos albāņus vajāja. Kad Rita bija tikai gadu veca, ģimene aizmuka uz Londonu un uzvārdu Sahatçiu nomainīja uz vieglāk izrunājamu, citu albāņu vārdu – Ora.

Reliģiskie upuri

Aktrise Mila (īstajā vārdā Milena) Kunisa ir izaugusi padomju Ukrainā, ebreju ģimenē. “Tolaik daudzviet valdīja antisemītisms. Viena no manām draudzenēm, otrās klases skolniece, mājās pārnāca raudot. Viņas mamma jautāja – kāpēc, un meitene atbildēja, ka uz viņas skolas krēsla bijusi uzzīmēta svastika. Šī ir valsts, kas skaidri parāda, ka tevi nevēlas,” atceras Milena.

Mila Kunisa ar vecākiem - Marku un Elvīru. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Tā kā Milenas vecvecāki jau bija cietuši holokaustā, vecāki bija iemācījuši, ka reliģija ir jāslēpj. Kad meitenei bija septiņi gadi (1991), ar reliģisko bēgļu vīzām, 250 ASV dolāriem kabatā un bez angļu valodas zināšanām tētis Marks un mamma Elvīra ar bērniem aizbēga uz Losandželosu. Un jau pēc trim gadiem Milena tika pie pirmās kino lomas!

Pilsoņu karš

Repere M.I.A. ir šrilankiešu vecāku bērns, dzimusi 1975. gadā Londonā. Pāris mēnešu pēc meitas nākšanas pasaulē ģimene, patriotisku jūtu vadīta, atgriezās dzimtenē un aģitēja par savas etniskās tamilu grupas neatkarību. Pēc deviņiem gadiem, kad Šrilankā izcēlās pilsoņu karš un valdības reidā tika iznīcināta topošās reperes skola, tēvs bija spiests slēpties no Šrilankas armijas. Tā ģimene kā bēgļi atgriezās Londonā, un pēc gadiem M.I.A. turpina atbalstīt tos, kam nav paveicies kā viņai: “Man ir brīvība izteikties arī ar mūzikas starpniecību un runāt to vietā, kuriem šādu privilēģiju nav. Turpināšu cīnīties apklusināto un vajāto vietā!”

Aukstais karš

Mūziķe Glorija Estefana ir dzimusi 1957. gadā Havanā, Kubā. Kad meitene bija divus gadus veca, lai aizbēgtu no Kubas revolūcijas, ģimene pārcēlās uz Maiami. Viņas tēvs pievienojās kaujiniekiem un atgriezās, lai cīnītos, taču divus gadus pavadīja Fidela Kastro armijas gūstā. 1974. gadā Glorija Estefana ieguva ASV pilsonību un kļuva par vienu no pasaulē atzītākajām mūziķēm.

Somālijas apvērsums

Imana ir zināma kā pasaulē pirmā melnādainā supermodele un nelaiķa mūziķa Deivida Bovija sieva. Viņa ir dzimusi 1955. gadā Somālijā, un, kamēr meitene mācījās internātskolā Ēģiptē, apvērsuma rezultātā tika gāzta Somālijas valdība. Viņas tēvs kā vēstnieks bija briesmās, un ģimene 1972. gadā, kad Imanai bija 16, kļuva par bēgļiem. Viņi pārcēlās uz dzīvi Kenijā, un tur Imanas daili atklāja kāds amerikāņu fotogrāfs (1979). Tā meitene Ņujorkā uzsāka modeles karjeru, kā arī kļuva par filantropi, politisko un sociālo aktīvisti, kura vēl aizvien cīnās pret nabadzību pasaulē un sniedz atbalstu jaunām sievietēm un meitenēm.

Zanzibāras revolūcija

Fredijs Merkūrijs 1982. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Walter McBride / Vida Press)

Rokmūzikas leģendas Fredija Merkūrija vecāki piederēja persiešu etniskajai grupai un nāca no Rietumindijas, bet dzīvoja un strādāja Zanzibārā (kur Fredijs, īstajā vārdā Farohs Bulsara, arī piedzima). Zanzibāra tagad ir zināma kā Tanzānija un bija Lielbritānijas protektoriāts, kas nozīmēja, ka Fredijs bija dzimis kā britu pavalstnieks. Ģimene 1969. gadā, lai Zanzibāras revolūcijas laikā aizbēgtu no arābu un indiešu slaktiņa, bija spiesta emigrēt uz Lielbritāniju.

Cūku līča invāzija

Viena no ievērojamākajām 90. gadu kino zvaigznēm – Endijs Garsija – ir dzimis Kubā, kur viņa mamma strādāja par angļu valodas skolotāju, bet tēvs bija gan advokāts, gan avokado audzētājs. Kad Endijam bija pieci gadi, ģimene aizbēga uz Maiami, lai sāktu dzīvi no jauna (ar veiksmīgu smaržu biznesu). Garsija vēl aizvien jūtoties saistīts ar dzimteni (lai gan atzīst, ka tur nav bijis jau sen) un savu Instagram kontu gluži vai ir piepildījis ar Kubas brīvības saukļiem.

Aizbēgt no okupācijas

Latvijā dzimušais Mihails Barišņikovs jau PSRS laikā bija viens no izcilākajiem baleta dejotājiem. Divdesmit gadu vecumā viņa karjera bija tik veiksmīga, ka Mihails bija nopelnījis iespēju strādāt ar horeogrāfiem ārpus Padomju Savienības. Vienā no šādām reizēm, koncertējot ar Lielo baletu Kanādā 1974. gadā, Barišņikovs pēkšņi pazuda. Izrādījās, ka viņš īstenoja plānu aizbēgt no VDK un iegūt politisko patvērumu Kanādā. Tā viņš strādāja Kanādas Nacionālajā baletā, līdz pārcēlās uz ASV. Un naturalizācijas kārtībā 1986. gadā viņš ieguva ASV pilsonību.