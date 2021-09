Saseksas hercogs Harijs sasniedzis 37 gadu vecumu. Apsveicam! (Foto: PPE/Sipa USA/SCANPIX)

Dzimšanas diena princim Harijam. 15. septembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Slavenības Jauns.lv / LETA

Pasaules vēsturē šī diena iegājusi ar to, ka 1916. gadā pirmo reizi piedalās militārā operācijā piedalās kaujas tanki, bet 1954. gadā tiek nofilmēta leģendārā filmas "The Seven Year Itch" epizode, kurā Merilinas Monro kleitu paceļ gaisā pūsma no pazemes ventilācijas lūkas.