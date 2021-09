FOTO: šovā "Saimnieks meklē sievu" saimnieki izvēlējušies līgaviņas

13. septembrī kanāla TV3 iepazīšanās šovā "Saimnieks meklē sievu" tika noskaidrots, ka raidījumā mīlestību meklēs pieci saimnieki - Andris no Alūksnes, Jānis no Valkas, Armands no Tērvetes, Austris no Rundāles un Pēteris no Alsungas.