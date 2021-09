Publicitātes

Grupa "Very Cool People" faniem piedāvā jaunu videoklipu "Alone in Biksti"

Nemierīgajai pašmāju muzikālajai apvienībai "Very Cool People" tapis jauns videoklips skaņdarbam, kas ir jau ceturtais singls no oktobrī gaidāmā grupas jaunā albuma "50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism".