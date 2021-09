Hārvijs Vainstīns dievojas, ka nekad nav uzmācies Andželinai Džolijai

Andželina Džolija 2021. gada augustā. (Foto: ddp/Ferrari Press / Vida Press)

Hārvijs Vainstīns no cietuma atbildējis uz Andželinas Džolijas izteikto apgalvojumu, ka viņš esot centies seksuāli uzmākties aktrisei, kad viņa bijusi vien 21 gadu veca.

69 gadus vecais neslavā kritušais producents ar sava asistenta palīdzību sazinājies ar portālu TMZ un paziņojis, ka “NEKAD NAV uzmācies un NEKAD nav pat mēģinājis uzmākties” Džolijai.

Aktrises izteikumus Vainstīns nodēvējis par “publicitātes klikšķiem” un atbildējis ar pretjautājumu “Vai visa pasaule tev uzbrūk?”, norādot, ka visi “izrāda interesi” par Džoliju.

“Man ir vairāk nekā skaidrs, ka tas ir darīts, lai sekmētu Endžijas GRĀMATAS pārdošanu. NEKAD NEESMU uzmācies un NEKAD neesmu pat mēģinājis uzmākties. Tie ir nekaunīgi meli un ēsma klikšķiem,” Vainstīna vārdā portālam TMZ norādījis viņa asistents.

Savu teikto Vainstīns papildinājis: “Tu esi Andželina Džolija, esmu pārliecināts, ka ikviens vīrietis un sieviete pasaulē izrāda interesi par tevi. Vai visa pasaule tev uzbrūk?”

3 Foto Kā Andželina Džolija izskatījās pamatskolas izlaidumā?

Pirmoreiz par “sliktu pieredzi” ar Vainstīnu Džolija publiski pastāstīja 2017. gadā vēstulē izdevumam “New York Times”.

“Man jaunībā bija slikta pieredze ar Hārviju Vainstīnu, tā rezultātā es izvēlējos nekad vairs ar viņu kopā nestrādāt un brīdināju citas, kas pieņēma sadarbības priekšlikumus. Viņa uzvedība pret sievietēm jebkurā jomā un jebkurā valstī ir nepieņemama,” tolaik rakstīja Džolija.

Laikrakstam “The Guardian” Džolija sīkāk pastāstījusi par situāciju, kas notika 1998. gadā, kad viņa strādāja pie filmas “Playing By Heart”.

Andželina Džolija un Raiens Filips filmā “Playing By Heart”. (Foto: Peter Sorel/Miramax/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

“Ja tev izdodas tikt ārā no telpas, tu nodomā, ka viņš mēģināja, bet neizdevās, vai ne? Patiesība ir tāda, ka reāls mēģinājums un pieredzēts mēģinājums ir uzbrukums,” norādījusi aktrise.

Džolija norādījusi uz “tiesību ļaunprātīgu izmantošanu” un paskaidrojusi: “Tas nebija pieņemams, man no tā bija jābēg.”

Notikušā rezultātā Džolija atteicās no sev piedāvātās lomas filmā “The Aviator”, kuras tapšanā bija iesaistīts Vainstīns. Viņa pat lūdza savam pirmajam vīram Džonijam Lī Milleram, ar kuru tolaik bija precējusies, brīdināt draugus, lai viņi nekad neatstātu savas meitenes vienas pašas kopā ar Vainstīnu.

18 Foto Andželina Džolija un Džonijs Lī Millers dzīvē un uz ekrāna +14 Skatīties vairāk

Pēc Džolijas teiktā, viņa esot strīdējusies ar vīru Bredu Pitu par to, ka viņš piekritis filmēties Kventina Tarantino filmā “Inglourious Basterds”, ko producējis Vainstīns, kā arī lūdzis viņu producēt filmu “Killing Them Softly”.

Hārvijs Vainstīns un Breds Pits 2002. gadā filmas “Full Frontal” pirmizrādes vakarā. (Foto: Bei/Shutterstock/ Vida Press)

“Es atteicu lomu filmā “The Aviator”, jo viņš [Vainstīns] bija iesaistīts,” paskaidro Džolija. “Es nekad vairs ar viņu nesaistījos un kopā nestrādāju. Man bija ļoti grūti, kad Breds [Pits] to izvēlējās darīt.”

“Mēs par to strīdējāmies. Protams, ka tas bija sāpīgi,” atzīst aktrise, norādot, ka Pits piekritis sadarbībai ar Vainstīnu, neraugoties uz viņas lūgumu to nedarīt.

Arī Pita bijusī līgava aktrise Gvineta Paltrova detalizēti izstāstījusi par nepatīkamu atgadījumu savā jaunībā, kad bijusi 22 gadus veca. Paltrova jutusies kā “pārakmeņojusies”, kad Vainstīns uzlicis viņai rokas un mēģinājis ievilināt viesnīcas istabā uz masāžu.

11 Foto Gvineta Paltrova kopā ar producentu Hārviju Vainstīnu +7 Skatīties vairāk

Viņa par to pastāstījusi savam puisim Bredam Pitam un viņš devies izrunāties ar producentu. Pēc tam Vainstīns brīdinājis Paltrovu nekad nevienam par to nestāstīt.

Pirmo reizi par negatīvo pieredzi ar Vainstīnu Andželina Džolija publiski runāja 2017. gadā, uzrakstot vēstuli “New York Times”. Tolaik producentam līdzīgas apsūdzības izvirzīja vairāki desmiti sieviešu, ar kurām viņš bija savulaik sadarbojies. 2020. gada martā Ņujorkas tiesa piesprieda Vainstīnam 23 gadus ilgu cietumsodu.

Grāmata, kuru savā atbildē piesauc Vainstīns, ir Džolijas darbs, kas sarakstīts bērniem un jauniešiem par viņu tiesībām: “Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth” (“Zini savas tiesības un pieprasi tās: ceļvedis jauniešiem”).