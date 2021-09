Šovmene ar medicīnu gēnos - kāda ir Krievijas galvenā TV ārste Jeļena Mališeva

Jeļena Mališeva ir medicīnas zinātņu doktore un vairāk nekā 100 rakstu par medicīnu autore. Paralēli programmai «Dzīvot ir veselīgi» Jeļena Mališeva ir privātklīnikas, kurā piedāvā plašu ārstniecisko pakalpojumu spektru un kvalificētu palīdzību veselības problēmu risināšanā, īpašniece. Slavenā televīzijas ārste arvien iesaka pievērst uzmanību pat vissīkākajam signālam, ko cilvēkam raida viņa organisms, atbildīgi izturēties pret savu veselību, vairāk atpūsties un lietot uzturā tikai kvalitatīvus produktus.

Ar medicīnu gēnos

Tieši Kemerovā pirms apaļiem sešdesmit gadiem 13. martā nāk pasaulē mūsu raksta galvenā varone. Viņas tētis Vasīlijs Šabuņins ir Kemerovas pilsētas slimnīcas galvenais ārsts, mamma Gaļina Remizova ilgus gadus šajā slimnīcā vada Infekcijas slimību nodaļu. Voroņežā dzimuši, Mališevas vecāki iepazīstas studiju laikā Voroņežas Medicīnas institūtā un pēc augstskolas beigšanas uzreiz apprecas. Pēc sadales Gaļina, slaida un raksturā stingra skaistule, Aviācijas institūta direktora meita, un Vasīlijs, strādnieka dēls, dodas uz Kemerovu, kur viņiem jau piešķirts dienesta dzīvoklis, kurā nāks pasaulē viņu trīs bērni.

Jeļena uzaug kopā ar vecāko māsu Marinu un dvīņubrāli Alekseju, kuru viņa pa jokam dēvē par vecāko, ņemot vērā, ka viņš piedzimis pusstundu agrāk par viņu. Kā atceras Jeļena, viņai vienmēr ir paticis mācīties, taču viņa nekādā ziņā nav bijusi «pareizā» meitene un kā jau visi bērnībā labprāt pablēņojusies un pat kāvusies ar brāli vai māsu. Ne mamma, ne tētis nekad nav sodījuši bērnus par viņu skaļajām spēlēm vai nedarbiem, taču, lai arī cik nopietni būtu viņu strīdi, vecāki kategoriski aizlieguši apvainoties citam uz citu.

Mājas «tirāni» ar kvalitātes zīmi

«Mani vecāki ir vienkārši fantastiski cilvēki,» vēlāk atzīs slavenā ārste. Kopš bērnības Jeļena, redzot, ar kādu pašaizliedzību viņi palīdz pacientiem cīņā ar smagām slimībām, sapņo kļūt līdzīga viņiem. Jau pusaudža gados viņa radināta pie darba. Ievērojot mammas prasību, pēc septītās klases vasaras brīvlaikos Jeļena strādā par sanitāri slimnīcā, bet Aleksejs uzņemas sētnieka pienākumus. Neviens no viņu klasesbiedriem nav nodarbināts mācību pauzēs, un sākumā viņai pat ir kauns par tik netīru darbu, taču mātes teiktais par nebaidīšanos no citu viedokļa viņu pārliecina un vēlāk dzīvē palīdz sarežģītās situācijās. Atšķirībā no sievas Vasīlijs nav tik stingrs pret meitām, cenšas viņas lutināt, īpaši – jaunāko. Jeļenai kopš bērnības ir slikta redze, viņa aug nesportiska un visai apaļīga, taču tētis meitu pārliecina, ka viņa ir īsta skaistule. No otras puses, Ļenai, tāpat kā vecākajai māsai, ir aizliegts lietot kosmētiku, un pat uz skolas ballēm viņa nāk skolas formā. Kemerovas 19. vidusskolā briļļainā meitene ir viena no labākajām audzēknēm. 10. klasē Jeļena aizraujas ar žurnālistiku, taču, kad meitene paziņo vecākiem par savu lēmumu stāties Maskavas Valsts universitātē Žurnālistikas fakultātē, viņi to neatbalsta. Vēlāk Ļena neskaitāmas reizes pateiksies mammai un tētim par novirzīšanu uz pareizā ceļa. Pabeidzot skolu ar zelta medaļu, Jeļena un viņas brālis liek eksāmenus Kemerovas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultātē, kur jau studē vecākā māsa Marina. Pēc augstskolas beigšanas viņa iestājas Medicīnas zinātņu akadēmijas aspirantūrā Maskavā un pēc diploma saņemšanas ļoti neilgu laiku strādā par ārsti terapeiti rajona poliklīnikā.

Bet vīrieši – pēc tam…

Atšķirībā no daudziem vienaudžiem Jeļenai jaunībā nav bijis daudz mīlas romānu, un viņai nekad nav patikuši trokšņainie studentu burziņi. Ar Tomskas Medicīnas institūta absolventu, nākamo molekulārbiologu Igoru Mališevu Ļena iepazīstas aspirantūras laikā Maskavā. Studiju brīvlaikā, ko ārste pavada dzimtajā Kemerovā, viņa nejauši satiek Igoru un uzaicina viņu ciemos. Kā TV sejai labpatīk atcerēties, viņa līdz pēdējam brīdim nav ticējusi, ka Igors atsauksies uz aicinājumu, un bija ļoti pārsteigta, kad vīrietis parādījās viņas vecāku mājās. Tēvam, kura viedoklī Jeļena ieklausījusies visu dzīvi, Mališevs iepatīkas, kas, protams, nosaka jaunās sievietes izvēli. Kā stāsta ģimenes leģenda, Igoram bijis visai netradicionāls bildinājums. Pēc 12 mēnešu ilgiem randiņiem uz kino viņš, pavadot Jeļenu uz metro, izteicies, ka sapņo viņu redzēt kā savu divu dēlu māti. Iemīļotā vīrieša vārdus ārste uztvērusi burtiski un jau nākamajā dienā devusies pie viņa, lai saņemtu paskaidrojumu. Sieviete vienkārši nebija sapratusi, ka viņas izredzētais domājis par abu nākamajiem kopīgajiem bērniem. 1987. gadā Jeļena, pēc apprecēšanās pieņemot vīra uzvārdu, Mališeva sekmīgi aizstāv disertāciju medicīnas zinātņu kandidāta zinātniskā grāda iegūšanai par tematu «Sirds ritma traucējumu novēršana ar adaptāciju pret stresa iedarbību un gamma-aminoskābes aktivāciju». Šajā laikā viņa ir pārstājusi praktizēt kā ārste, strādā medicīnas pētniecības institūtā un audzina divus dēlus – vecāko Juriju un divus gadus jaunāko Vasju, kurš savu vārdu ieguvis par godu mammas tēvam. 1991. gadā pēc operācijas, ko pārcieš mazais Vasīlijs, Jeļena un vīrs Igors pieņem lēmumu, ka Mališeva uz laiku pārcelsies pie vecākiem, kuri palīdzēs stabilizēt mazbērna veselību. Dzīvojot Kemerovā, Vasja patiešām ļoti ātri atgūst spēkus, bet jauno māmiņu…

Izaicinājumu laiks

…gaida jauns izaicinājums – viņas klasesbiedrs, atcerēdamies Ļenas bērnības sapni par žurnālistiku, pierunā viņu doties uz vietējā televīzijas kanāla «Kuzbass» direkciju un piedāvāt savu kandidatūru veselības programmas vadītājas amatam. Pēc tam dažādu gadu intervijās Jeļena Vasiļjevna stāstīs, ka kopā ar bērniem pavadītajā laikā dzimtajā pilsētā viņa pamanījusi pārāk zemo katram cilvēkam tik aktuālās veselības tēmas iztirzājumu televīzijā un, kļūstot par raidījuma «Recepte» vadītāju, ir centusies izdarīt visu iespējamo un arī neiespējamo, lai katrs skatītājs vismaz aizdomātos par savu veselības stāvokli. Jeļena vada šo raidījumu vienu gadu un pēc tam pāriet uz telekanālu «Ziemeļu kronis», kur turpina savu misiju izglītot skatītājus veselības jautājumos. Darbs Kemerovas televīzijā pilnībā pārņem Jeļenu Vasiļjevnu, pēc ārstes vārdiem, «beidzot viņa ir atradusi savu patieso misiju».

«Ārstu izsaucāt?»

Atbraucot pēc sievas, lai kopā dotos uz Maskavu, Igors ir manāmi samulsis par viņas nevēlēšanos atgriezties galvaspilsētā. Tomēr pareizā audzināšana un mīlestība ņem virsroku un Jeļena Mališeva uzraksta atlūgumu. Atpakaļceļā uz Krievijas sirdi viņa pārcilā atmiņā visus televīzijas kanālus, it kā «pielaikojot» sev derīgo, un apstājas pie «Rossija RTR».

Pirmo reizi vienā no Krievijas galvenajiem televīzijas kanāliem Jeļena Mališeva parādās 1994. gadā raidījumā «Ārstu izsaucāt?», un nelielā līdzība ar citu TV ārsti Jūliju Beļaņčikovu, kura vairāk nekā 20 gadus kanālā PBK vadījusi populāro programmu «Veselību» (tiek slēgts pēc PSRS sabrukuma), ātri vien «uzsviež» jauno TV seju popularitātes virsotnē. Jeļenai ir sapnis reanimēt šo programmu, jo viņa uzskata Beļaņčikovu par savu ideālu medicīnas žurnālistikas lauciņā. Tas visai ātri arī notiek – pirmais atjaunotās «Veselības» raidījums ir ēterā jau 1997. gadā, un Mališeva vismaz pašā sākumā galveno uzmanību velta veselīgam dzīvesveidam un slimību profilaksei. Skatītāji uzzina, kāpēc ir svarīgi atteikties no kaitīgiem ieradumiem un apgūst dažādus ārstnieciskos vingrinājumus. Tāpat tiek skaidrots, cik liela ir pašārstēšanās bīstamības pakāpe. Līdz 2006. gadam raidījumu veido vairākas rubrikas – sākumā ļoti populāra bijusi mājas aptieciņas sadaļa, kā arī ekskurss medicīnas vēsturē. Vēlāk skatītāji «pārslēdz» savu uzmanību uz bērnu veselību un aktualitātēm medicīnā. Pēc 2006. gada no rubrikām tika nolemts atteikties, un turpmākos četrus gadus katrs raidījums tika veltīts konkrētai tēmai.

Nodevas televīzijai

2010. gadā «Veselība» no populārzinātniska raidījuma pārvēršas izklaides šovā. Parādās humoristiskas dziesmiņas un teātra skeči, kas, protams, piesaista uzmanību, taču izsauc arī skarbu kritiku, sak’, kā var tā ironizēt par veselību?! Jau vienpadsmito gadu programmu var redzēt svētdienu rītos, un tā ir ieguvusi divreiz lielāku raidlaiku, pārvēršoties diskusiju šovā. Jeļena Mališeva arvien turpina runāt tiešu valodu un saukt lietas īstajos vārdos, reizēm izpelnoties milzīgus negāciju viļņus un pat tiesas pavēstes. Tā vienā no raidījumiem par bērniem ar garīgo atpalicību ārste nosauc viņus par kretīniem un idiotiem, pamatojot, ka idiotisms ir slimība, nevis lamuvārds. Vecākās paaudzes skatītāji skumjās pēc padomijas gados iemīļotās ārstes Jūlijas Beļaņčikovas turpina aktīvi kritizēt veselības šovā iesaistītos aktierus, kuri ir tērpušies kā dzimumorgāni vai citi cilvēka orgāni, izsaucot mulsumu un bieži vien pat neizpratni. Bet Jeļena Mališeva šādos brīžos atminas mammas mācīto par citu cilvēku viedokli un turpina smelties pieredzi, kā piesaistīt skatītāju, pat tālajā Amerikā – Opras Vinfrijas un doktora Oza šovos. Arī daļa Latvijas ārstu ir atzinuši, ka Mališeva, nosvinot šīgada 13. martā 60 gadu jubileju, ir kļuvusi par profesionālu šovmeni, diemžēl viņas kā ārstes kvalitātes zīme ir gadu ritumā stipri mazinājusies, jo pietrūkst reālas prakses. Medicīnas un žurnālistikas savienībā ir uzvarējusi pēdējā. Kaut gan ir arī profesionālas un pārbaudītas ziņas par to, ka, piemēram, Mališevas vīrs Igors ir medicīnas zinātņu doktors, profesors, pasniedzējs Maskavas Stomatoloģijas universitātē, kur vada Patoloģiskās fizioloģijas katedru, bet Jeļena Vasiļjevna šajā pašā universitātē veic pētniecisko darbību un ir pasniedzēja topošajiem ārstiem.

Var būt lepna par savējiem

TV seja nerimst lepoties ar savu vīru, jo Igors ir ļoti līdzīgs ārstes tēvam (viņam ir stingrs raksturs, bet ļoti laba sirds) un tieši viņas mīļotais vīriņš reiz uz ielas izglābis klaiņojošu kucēnu, kurš kļuvis par viņu mājas labo gariņu. Abi viņu dēli tagad dzīvo un strādā Amerikā. Vecākais dēls Jurijs arī ir ārsts, ķirurgs. Kopš 2020. gada specializējas kardioloģijā Maimonida slimnīcā Bruklinā. Jau septiņus gadus ir precējies un savai mammai jau dāvājis trīs mazbērnus – Igoru (6 gadi), Artūru (3 gadi) un Annu (10 mēneši). Jaunākais dēls Vasīlijs ir jurists, izglītojies gan Krievijā, gan ASV, kur pabeidzis Advokātu skolu. Nav precējies, uzskata sevi par hronisku vecpuisi, lai gan vēl daudz kas var mainīties, jo Jeļenas Mališevas jaunākajam dēlam ir tikai… 31 gads, kas pēc modernās mērauklas vēl ir tīrie nieki. Pati Jeļena ik pa laikam cieš no hipertoniskās krīzes – pirms pāris gadiem asinsspiediens pat «uzlecis» līdz 200/130, bet arī tad ceļā uz slimnīcu ātrās palīdzības mašīnā viņa pamanījās nofilmēt video, kurā stāstīja par savām izjūtām un sniedza padomus saviem sekotājiem «instagramā», kā rīkoties šādā situācijā. Ko šeit vēl piebilst – pat slimība nespēs ietekmēt Krievijas televīzijas galvenās ārstes ieceres un mērķus.