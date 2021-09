Adele, Snoop Dogg, Ričards Brensons un citas slavenības, kas tika izmestas no skolas

Gliemežu glābējs

Aktieris Roberts Patinsons ir atzinis, ka nav bijis apzinīgs skolnieks un viņa atzīmes bijušas tik zemas un uzvedība “nepieradināma”, ka jau 12 gadu vecumā ir ticis atskaitīts no mācībām: “Klasesbiedri cits citam somās lika gliemežus, bet es centos tos glābt. Ne tikai par to nonācu nepatikšanās, bet pat tiku izslēgts no skolas – par gliemežu glābšanu. Ap 400–500 gliemežu glabāju klasē, tā sauktajā Gliemežu zemē... Beigās skolotāja viņus izmeta miskastē.”

Nepieradināmais

Aktierim Kianu Rīvsam tīņa vecumā esot bijuši vairāki patēvi, un tas nozīmē, ka viņš bijis spiests nomainīt vairākas mācību iestādes. Vienā no tām – Toronto mākslas skolā – viņš arī ticis izmests: “Es biju pārāk nikns un pārāk bieži palaidu muti. Es vispār nebiju skolā vislabāk ieeļļotā mašīna.”

Rembo

Goslings filmā "Half Nelson". (Foto: ddp / Vida Press)

Aktieris Raiens Goslings bērnībā esot cietis no neiroloģiskās attīstības traucējumiem, kas nozīmē problēmas uzmanības noturēšanā, uzvedības kontrolēšanā un pārāk lielu uzbudinātību.

Vēl viņu esot “ļoti ietekmējusi vardarbība”, kā rezultātā viņš ticis izslēgts no skolas: “Bērnībā redzēju filmu "Rembo. Pirmās asinis", un tā mani nohipnotizēja tā, ka sevi personificēju ar galveno varoni. Nākamajā dienā ierados skolā ar savu burvju mākslinieka Harija Hudini steika nažu komplektu un izpildīju trikus, iesaistot skolas biedrus. Kā tas bija arī gaidāms, no skolas mani izmeta. Savu mācību ieguvu un to ļoti nožēloju.” Pēc šī incidenta aktieris izglītību ieguva mājmācībā.

Godīgi

Miljonārs, uzņēmējs Ričards Brensons būs piemērs tiem, kas uzskata, ka izglītība dzīvē nav noteicošā. Viņš atklājis, ka ticis izmests no "Cliff View House" internātskolas pēc tam, kad pieķerts, lavoties ārā no direktora meitas guļamistabas. “Nākamajā dienā tiku izsaukts uz direktora kabinetu. Viņš jautāja: “Brenson, ko tu tur darīji?” Vienīgā atbilde, ko varēju iedomāties, bija arī sliktākā, ko varēju pateikt: “Devos atpakaļ no jūsu meitas istabas.” Protams, mani izslēdza no skolas, un jau nākamajā dienā maniem vecākiem bija jābrauc man pakaļ,” viņš raksta savā autobiogrāfijā "Losing My Virginity".

Kinorežisors

Vilems Defo. (Foto: Christopher Tamcke/Shutterstock/ Vida Press)

Vilems Defo ir viens no talantīgākajiem un ekscentriskākajiem savas paaudzes aktieriem. Kā izrādās, dumpiniecisks viņš ir bijis arī skolas laikā. Kā pats atceras, viņu meitenes sākušas interesēt ap gadiem četrpadsmit, vēlāk nekā klasesbiedrus. Bet pazaudēto laiku viņš izmantoja lietderīgi: “Kad sapratu sieviešu pievilcību, kļuvu traks. Rezultātā mani atskaitīja no skolas par pornogrāfiskas filmas uzņemšanu. Es biju jauns Viskonsīnas zēns, kurš bija gatavs darīt visu, lai no turienes tiktu prom.”

Aizstāvības paņēmiens

46 Foto Videoklipa Snoop Dogg dziesmai „High wit me” filmēšanas aizkulises +42 Skatīties vairāk

Ņemot vērā daiļradi un personību, repera Snoop Dogg atskaitīšana no pamatskolas nav liels pārsteigums. Viņš esot mācījies Klīvlendā, skolā, kas domāta īpaši apdāvinātiem bērniem. “Mācījos tur 10–11 gadu vecumā. Bet jau nākamajā gadā tiku atskaitīts, jo klasesbiedrenei parādīju savu “mazo lepnumu”. Stāvējām ēdnīcā rindā, un viņa man kaut ko pateica, bet es nezināju, kā aizstāvēties, tāpēc vienkārši atvēru bikšu rāvējslēdzēju!”

Katru gadu jauna skola

Lilija Alena. (Foto: Stephen Smith/Sipa USA/ Vida Press)

Popmūziķe Lilija Allena līdz 15 gadu vecumam bija paspējusi nomainīt 13 skolas un lielākajā daļā situāciju no tām izmesta. Kā skaidrojusi zvaigzne, viņa darījusi visu, lai nonāktu nepatikšanās, – sliktas atzīmes, kaušanās, alkohola lietošana, smēķēšana un ielaišanās ar zēniem. Piecpadsmit gados pēc kārtējās izmešanas viņa izlēma, ka pietiek, un tā arī mācībās vairs neatgriezās (izņemot floristikas kursus).

Citu aizstāve

Pat zelta balss īpašniece Adele bērnībā esot bijusi dumpiniece, kas tika padzīta no skolas. Par ko? Par kaušanos! Iemesls – klasesbiedrs esot apvainojis kādu realitātes šova dalībnieku, ko Adele dievinājusi. Bet tas viņas dzīvi nav ietekmējis – viņa ir viena no veiksmīgākajām mūsdienu mūziķēm un, visticamāk, pat neatceras, kuru realitātes šova zvaigzni bija aizstāvējusi.