"Tas bija neaizmirstams mirklis manā dzīvē," - Viesturs Kairišs laimīgs un gandarīts pēc izrādes "Smiļģis"

Izrāde "Smiļģis" tapusi pēc Māras Zālītes lugas un ir Dailes teātra jaunā mākslinieciskā vadītāja Viestura Kairiša pirmā iestudētā luga, viņam esot šajā amatā. Izrāde, kas veltīta Dailes teātra dibinātājam ģeniālajam latviešu teātra režisoram un aktierim Eduardam Smiļģim, tapa jau pirms gada, un ar to pērn rudenī bija iecerēts atklāt Dailes teātra simtgades sezonu. Taču tad nāca Covid-19 otrais vilnis, un "Smiļģis" savu pirmizrādi skatītāju priekšā piedzīvoja tikai šogad.

“Tas bija neaizmirstams mirklis manā dzīvē,” tā pēc pirmizrādes atzina režisors Viesturs Kairišs, kas šai izrādei bija izvēlējies ļoti novatorisku pieeju – galveno varoni Eduardu Smiļģi vienlaikus tēloja seši aktieri! Kairiša risks attaisnojās, jo skatītāji šo neparasto risinājumu pieņēma.

Uz skatuves seši Smiļģi. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Profesionāls režisors nenodarbojas ar ticību, viņš analizē un domā, kā to izdarīt. Bet, protams, tas bija risks. Taču sākt strādāt šeit, Dailē, un neriskēt, tā būtu nepareiza ideja, tad es būtu viduvējs. Bet es ticēju aktieriem un ar katru mēģinājuma reizi noticēju viņiem arvien vairāk. Pirms tam es tikai dažus aktierus zināju, bet – jo vairāk ar viņiem strādāju, jo vairāk kļuva skaidrs, ka Dailē ir ļoti, ļoti spēcīgs aktieru kolektīvs,” pēc pirmizrādes žurnālam "Kas Jauns" atzinis Kairišs, vaicāts, vai pašam bija ticība, ka sanāks iecerētais, ka aktieri spēs īstenot viņa vīziju par to, kādai jābūt šai izrādei.

Kairišs ilgi domājis, līdz nonācis pie idejas par vienlaikus sešiem Smiļģiem uz skatuves. “Ilgi analizēju šo dramaturģiski spēcīgo Māras Zālītes lugu un domāju, kā to visu uztaisīt. Kā parādīt šo cilvēku, kā uztaisīt šo “vājprātīgo” Smiļģi, kurš vienlaikus ir gan ģeniāls, gan neaptverams. Vai likt vienam aktierim to spēlēt? Protams, viņš to paveiktu izcili, bet vai spētu aptvert visu šo sarežģīto Smiļģa personību? Tā lēnām radās idejas, ka vajadzētu riskēt un visu šo stāstu iznest neprātīgāk,” stāsta Kairišs un, vaicāts, kurš bijis pats pirmais cilvēks, kam viņš uzticējis savu pārgalvīgo ideju, atbild: “Tas lai paliek teātra iekšienē.”

Viesturs Kairišs darbu Dailes teātrī sāka pirms pusotra gada, tieši tad, kad Latviju pārņēma Covid-19 epidēmija un visi ar to saistītie ierobežojumi un teātrī izrādes nenotika. Kādas viņam ir sajūtas, kad beidzot, pēc gada pauzes, viņš varējis skatītājiem nodot savu pirmo izrādi Dailē? Kairišs smagi nopūšas: “Protams, esmu jau pieredzējis režisors, bet... Brīžiem domāju, ka esmu pārāk emocionāls. Es apbrīnoju šo kolektīvu, šos aktierus, viņu atdevi... Tas ir kaut kas neticams, ka es šeit varu radīt. Šodien es esmu laimīgs!”

Žagars: “Kairišs ir ģēnijs”

Dailes teātra direktors Juris Žagars savu gandarījumu par režisora un aktiera veikumu izrādē "Smiļģis" izteica pēc pirmizrādes – svinībās, klātesošajiem uzsverot, ka Viesturs Kairišs, viņaprāt, ir ģēnijs.

“Es vienmēr esmu uzsvēris, ka Kairišs ir ģēnijs,” atzina Dailes teātra direktors Juris Žagars. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Arī žurnālam "Kas Jauns" Žagars akcentēja to pašu. Kādas tad bija teātra direktora pirmās emocijas, uzzinot par režisora neparasto ieceri? “Kad Viesturs man pateica savu ideju, ka Smiļģi spēlēs seši aktieri, atbildēju: “Viestur, es vienmēr tev esmu teicis, ka tu esi ģēnijs!” Un tā arī ir, jo šī ir ģeniāla ideja, jo vienam aktierim iznest Smiļģa personību ir milzu slodze. Bet tagad Viesturam prātā ir otra ģeniāla ideja – viņš iecerējis iestudēt Henrika Ibsena "Brandu", un Brandu spēlēs sieviete! Tā būs Ieva Segliņa!” teic Juris Žagars, piebilstot: “Ja pērk biļetes uz labu izrādi, tad lielākas laimes teātra direktoram nevar būt. Jo radīt labu izrādi, uz kuru nepērk biļetes, lielu meistarību nevajag. Bet ar savām šīs sezonas pirmizrādēm – Smiļģis un Zemdegas – esam privileģētā situācijā, jo tās ir labas izrādes un izpārdotas.”

