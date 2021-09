"Ja vienas durvis aizveras, citas atveras," - kā atbrīvošanu no darba pārdzīvo mūsu TV sejas

Kad 2019. gada nogalē uzņēmums "All Media Baltics" kā jaunais īpašnieks reorganizēja kanālu LNT, atlaižot daudzus darbiniekus, un daļu tā satura pievienoja kanālam TV3, starp nedaudzajiem izdzīvotājiem bija arī raidījuma "900 sekundes" komanda. Nu – pēc diviem gadiem – TV3 ķēries pie rīta raidījuma “sejām”, to pamatojot ar nepieciešamību pēc “jaunas attīstības stratēģijas”. Zināms, ziņu raidījumi ir vieni no dārgākajiem ražošanā un cīņa par skatītāju šajā nišā ir visai nopietna un sīva, par ko liecina ne tikai jaunu “seju” piesaiste augstāku reitingu sasniegšanai, bet arī tiesu darbi, kas vairākus gadus ilga starp "900 sekundēm" un LTV1 "Rīta Panorāmu", sabiedriskajai televīzijai pārmetot formāta nozagšanu, tomēr tiesā zaudējot.

Viss sākas ar Komarovsku

Pirmā vēsts, ka ūdens Latvijas TV “dīķī” sakustējies, izskanēja 19. augustā, kad Latvijas Televīzijas kultūras tēmu apskatniece Kristīne Komarovska savā feisbuka profilā paziņoja, ka atvadās no darbavietas, kurā bijusi trīs gadus. “Draugi, šis bija burvīgs lidojums triju gadu garumā. Paldies Latvijas Televīzijai un skatītājiem. Jutos sadzirdēta, novērtēta, man tika dotas daudzas iespējas, un ar baudu tās izmantoju. Paldies Kultūras redakcijai, Ievai Rozentālei un visiem brīnišķīgajiem raidījuma "Kultūrdeva" kolēģiem. Laiks doties tālāk!” vēstīja Kristīne, sakāmo noslēdzot ar lidmašīnas simboliņiem.

Kristīne Komarovska pievienojas TV3 komandai. (Foto: publicitātes (Valdis Kauliņš))

Tomēr nākamajā dienā atklājās, ka TV un radio personība, kas radusi pārsteigt ar pēkšņiem lēmumiem par jauniem izaicinājumiem, nekur vārda tiešā nozīmē nelidos, bet pāries darbā uz konkurējošo televīziju – TV3, kur pievienosies rīta raidījuma "900 sekundes" komandai. Tikai izsūtot preses relīzi par to, TV3 tā starp citu pieminēja, ka līdz ar Kristīnes ienākšanu viņi atvadās no līdzšinējās raidījuma vadītājas Artas Skujas.

20. augusta "900 sekundes" bija pēdējās, kad sastāvā korekta un smaidīga, kā allaž, bija Arta Skuja (no labās). (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ziņa par Artas aiziešanu no raidījuma, kurā viņa bijusi klātesoša pēdējos septiņus gadus, izskanēja stundu pēc moderatores pēdējā novadītā ētera 20. augustā. Aculiecinieki zina stāstīt, ka tas bijis dramatisma pilns mirklis. Lai arī ēteru, kā varēja pārliecināties skatītāji, Arta “noslēdza” smaidīga un korekta kā parasti, ne ar vārdu nepieminot, ka atvadās un iet prom, pēc tā viņa izplūdusi asarās.

Ārpus ētera kāds vēlējies moderatorei par sadarbību pasniegt ziedu pušķi, taču viņa to nav pieņēmusi, raudot aizsteigusies uz mašīnu un aizbraukusi.

Zinātāji norāda, ka šāda reakcija ir pilnīgi saprotama.

Lizbovskis pieļauj, ka atlaists vecuma dēļ

Savukārt 25. augustā līdz ar sporta žurnālista Laura Lizbovska ierakstu tviterī tapa skaidrs, ka TV3 atvēziens ilggadēju darbinieku atlaišanā ir krietni lielāks.

Mans 25 gadu gājums televizorā izbeidzas ar 31.augustu. Tv3 mani nomaina. Paldies par 20 mēnešiem darba. Visiem, kuri man palīdzēja un atbalstīja - milzīgs paldies! Katrā ziņā bija interesanti! — Lauris Lizbovskis (@bowskis) August 25, 2021

“Mans 25 gadu gājums televizorā izbeidzas ar 31. augustu. TV3 mani nomaina. Paldies par 20 mēnešiem darba. Visiem, kuri man palīdzēja un atbalstīja, – milzīgs paldies! Katrā ziņā bija interesanti!” pauda Lizbovskis, kas darba gaitas uzsāka kādreizējā kanālā LNT, bet pēc tā pievienošanas TV3 atšķirībā no daudziem kolēģiem saņēma iespēju tās turpināt, lai arī pienākumu kanālā kļuva arvien mazāk. Kā atceramies, tā dēļ Lizbovskis pagājušā gada pavasarī, sākoties pandēmijai, piepelnījās mežā, stādot kokus. Vaicāts, kāpēc atlaists, 47 gadus vecais sporta žurnālists tviterī neslēpa, viņaprāt, īsto iemeslu: “Vecs.”

Sarunā ar "Kas Jauns" Lizbovskis atklājis, ka TV3 viņu pirms pāris nedēļām informējis, ka tiek nomainīts. “Tāpat kā Arta Skuja un laika ziņu Ilona Skorobogatova un Raitis Zapackis. Pat neaprunājoties ar ziņu dienestu par šo. Vot, tādi pīrāgi. Kā “vecu mēbeli”. Labi, ka ir otrs darbs un vēl šādas tādas haltūras,” neslēpj pazīstamais sporta žurnālists, būdams īpaši sarūgtināts “par komunikāciju vadošajā TV kanālā”, jo neviens viņam tā arī neesot paskaidrojis, kāpēc šāds lēmums pieņemts.

Jāpiebilst, ka medijos Latvijā žurnālisti lielākoties nodarbināti uz autoratlīdzību pamata vai ir pašnodarbinātie, tāpēc pārtraukt darba attiecības no darba devēja puses ir daudz vienkāršāk. No televīzijas Lauris ir pilnībā prom, otrs darbs viņam saistīts ar kādu vīna kompāniju. Vairāki atbalstītāji soctīklos izteikuši ierosinājumu Laurim ķerties pie pašam sava "YouTube" kanāla.

Kurš lasīs laika ziņas?

TV3 turpmāk nebūs arī laika ziņu apskatnieku Raita Zapacka, kas aizkadrā strādā teju no kanāla pirmsākumiem un daudzpusīgas pieredzes dēļ tiek uzskatīts par “universālu kareivi”, un Ilonas Skorobogatovas, kas komandai pievienojās tieši pirms diviem gadiem un tika pieteikta kā burātāja, kas šķērsojusi Atlantijas okeānu. Ar televīziju saistīti cilvēki ironizē, ka, īstenojot vērienīgos atlaišanas plānus, TV3 izveidojies tāds piņķeris, ka darbinieki pat nav varējuši saprast, kam tad īsti jāierodas uz darbu, tāpēc kādu vakaru skatītāji bija liecinieki, kā laika ziņas lasa žurnālists Edijs Bošs.

Raitis Zapackis, saistīts ar TV3 projektiem, kadrā un aizkadrā bijis vairāk nekā 20 gadu. (Foto: Publicitātes)

“Ka ar septembri vairs nebūšu vajadzīgs, man pateica augusta sākumā. Es par to ļoti nekreņķējos, lai arī jau 21 gadu esmu bijis kopā ar TV3. Publiski plūkties neiešu un neiespringstu. Zinu un ticu – ja vienas durvis aizveras, citas atveras. Man ir daudz, ko darīt, – jāattīsta pasaku projekts, projekts skolām un bērnudārziem, gatavoju dziesmu albumu, ir ļoti daudz ierunāšanas darbu. Man ir plašs nodarbošanās diapazons, tāpēc kaut kādā brīdī darbs atnāks,” ir pārliecināts Zapackis, kas līdztekus veido arī savas koncertprogrammas un raidījumu par klasisko mūziku Latvijas Radio 3. Viņš no skatītājiem atvadījās 21. augusta vakarā, neslēpjot, ka tas bijis viņa pēdējais ēters, un izsakot cerību, ka ar skatītājiem tiksies “citā vietā un laikā”. Varam priecāties, ka vismaz Māris Grigalis palicis savā vietā. Kurš bez Kristapa Tālberga nāks viņam palīgā, rādīs laiks.

"900 sekunžu" sakarā pārmaiņas skārušas arī vienu no raidījuma vadītājiem Ivo Jurkānu – arī viņš vairs nebūs redzams studijā, taču turpināšot darboties aizkadrā, veidojot sižetus.