Noklausies - Aminata izdod rudenīgi smeldzīgu singlu "Acis sāļas"

Dziesmu “Acis sāļas” Aminata sākotnēji nemaz nebija paredzējusi izpildīt pati. “Tā nebija domāta man. Pirms pāris gadiem devos uz Lielbritāniju, lai strādātu ar producentu un dziesmu autoru Pītu Barringeru. Mēs kopā uzrakstījām četras dziesmas angļu valodā, kuras plānojām atdod citiem māksliniekiem izpildīšanai. Arī “Acis sāļas” bija viena no tām un sarakstīta angliski, ar nosaukumu “Lit the Fire”,” stāsta Aminata.

Jau dziesmas angliskās versijas tapšanas brīdī Aminata sapratusi, ka šī ir īpašāka par pārējām trim dziesmām, tomēr noruna paliek noruna – tā ir sarakstīta kādam citam izpildītājam: “Vairāk kā gadu šī dziesma “stāvēja” datora tālākajā stūrītī un es jau biju paspējusi par to aizmirst. Kādu dienu nejauši atradu to, noklausījos un sapratu – šī dziesma perfekti raksturo manas tā brīža sajūtas un rezonē ar manām iekšējām stīgām!”

Tālāk sekojusi atļaujas saņemšana no Pīta par to, vai Aminata drīkst šo dziesmu pārveidot latviski un izpildīt pati. Tā kā Aminata vēlējās, lai latviešu versijā šai dziesmai būtu īpaši vārdi, viņa uzrunāja grupas “Instrumenti” dalībnieku Jāni Šipkēvicu: “Es gribēju, lai vārdi ir īpaši, patiesi un precīzi. Neviens cits Latvijā neraksta dziesmu vārdus tā, kā to dara Jānis Šipkēvics. Es uzrunāju Jāni un .. viņš uzrakstīja brīnišķīgus, līdz sirds dziļumiem aizkustinošus vārdus, kas tik precīzi atspoguļo manas sajūtas, ka katru reizi tos izdziedot manu ķermeni pārņem tirpas. Tāda sajūta, ka Jānis ir ieskatījies manā dvēselē un pilnībā to izpratis.”

Aminata uzsver, ka dziesma “Acis sāļas” viņai nozīmē ļoti daudz, jo šī ir viena no tām dziesmām caur kuru viņai izdodas “pārstrādāt” kādu negatīvo pieredzi un tā vietā, lai turētu sāpes un aizvainojumu sevī, šī dziesma ļauj to visu palaist vaļā, piedot un elpot brīvi.

“Acis sāļas” aranžiju ir veidojis Zaks Bāns, ieraksta tapšanā piedalījās arī DJ Rudd. Vārdu autors ir Jānis Šipkēvics, dziesmu sacerēja Aminata Savadogo un Pīts Barringers.