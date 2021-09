Vils Smits atklāj, kurš atveidos viņa lomu seriāla “Fresh Prince of Bel-Air” jaunajā versijā

Holivudas zvaigzne otrdien videozvanā ar Džabari Benksu paziņoja, ka viņam būs jāuzņemas Vila loma gaidāmajā seriāla jaunajā versijā, vēsta TV tīkla “NBC” straumēšanas servisa “Peacock” publicētais video. “Man ir patiess prieks iepazīt tevi, būt kopā ar tevi un no visas sirds vēlos tevi apsveikt,” Smits sacīja Benksam.

Jaunais aktieris atzinis, ka atlasei pieteicies, jo seriālam ir bijusi milzīga ietekme uz viņa dzīvi, piebilstot, ka reiz pierunājis savus draugus pārģērbties par varoņiem no TV šova, kamēr mācījies vidusskolā.

Vils Smits paziņo, ka Džabari Benkss atveidos viņa lomu seriāla “Fresh Prince of Bel-Air” jaunajā versijā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Seriāla atsākšanu, kuru būs iespējams skatīties straumēšanas vietnē “Peacock”, iedvesmojis 2019. gadā veidots fanu video, kurš komēdijseriālu bija pārveidojis par mūsdienu drāmu.

Šī būš Benksa pirmā loma televīzijā. Uzaudzis Filadelfijā, kur norisinājās arī seriāla darbība, Benkss ir arī dziedātājs un basketbolists.

Seriāla “Fresh Prince of Bel-Air” varoņi. (Foto: ©NBC/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

“NBC” seriāls “Fresh Prince of Bel-Air” ilga sešas sezonas no 1990. līdz 1996. gadam. Vils Smits seriālā atveidoja galveno personāžu – sevi, viņš arī ir bijis autors seriāla dziesmai “Yo Home To Bel Air”.

Par lomas atveidošanu Smits ir saņēmis vairākas “Zelta globusa” nominācijas un, pateicoties tai, viņš ir kļuvis slavens gan kā aktieris, gan kā reperis.