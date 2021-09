Ieskaties Pīrsa Brosnana 100 miljonu vērtajā īpašumā

Aktieris, kurš reiz atveidoja leģendāro aģentu 007, savu Malibu īpašumu pārdošanā izlika pirms aptuveni gada, par to prasot apaļus 100 miljonus ASV dolāru. Tolaik tas bija astotais dārgākais īpašums nekustamo īpašumu tirgū Losandželosas apgabalā.

Pīrss Brosnans 2020. gada martā. (Foto: Keith Mayhew / SOPA Images/Sipa / Vida Press)

Tagad, kad pagājis jau gandrīz gads kopš īpašuma izlikšanas pārdošanā un neviens pats potenciālais klients nav izrādījis par to interesi, aktieris to atsaucis no tirgus.

Pīrsa Brosnana savrupmāja atrodas pašā okeāna krastā. Uz vairāk nekā akru (0,4 hektāri) lielā zemes gabala uzceltas divas dzīvojamās ēkas, kurās labiekārtotas piecas guļamistabas un 14 – jā, četrpadsmit – vannasistabas. Šis īpašums pazīstams ar nosaukumu “Orhideju māja”, jo projektēta Taizemes kūrorta stilā. Aktieris šāda nama celtniecībai iedvesmojās 1997. gadā, kad Taizemē filmējās bondiādes kinolentē “Tomorrow Never Dies” (“Rītdiena nemirst”).

33 Foto Pīrss Brosnans ar sievu 67. dzimšanas dienā atpūšas pludmalē +29 Skatīties vairāk

Mājā ir labiekārtota virtuve ar pašu modernāko aprīkojumu, sava sporta zāle, mājas kinoteātris ar skaņu izolējošās sienām, luksusa spa zona un sauna.

Mājīgi un gaumīgi labiekārtotajā teritorijā ir liels sālsūdens baseins, divas stiklotas āra zonas atpūtai un maltītes ieturēšanai, milzīga – daļēji segta – teritorija ar vairākām atpūtas un ēdināšanas zonām un gāzes ugunskuru, kā arī plašs smilšu laukums, kas ved uz smilšu pludmali.

21 Foto Pariss Brosnans modes skatē un ar tēti Pīrsu Brosnanu un uz sarkanā paklāja +17 Skatīties vairāk