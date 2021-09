"Ģerevņa no deviņdesmitajiem," - Kaspars Kambala kritizē savas sievas gaumi

Olga un Kaspars Kambalas par savām mājām tagad sauc 200 kvadrātmetru plašu četristabu dzīvokli Rīgas klusajā centrā. (Foto: Publicitātes)

"Te sākumā nebija mēbeles, pat veļasmašīnas nebija. Tagadējās mēbeles ir ņemtas no mūsu iepriekšējā dzīvokļa. Aizkaru vēl arī nav - to vajag obligāti saskaņot ar Kasparu. Ja mēs kaut ko kopā izdomājam un plānojam, mums viss ļoti sakrīt un labi iet uz priekšu, bet, ja es viena pati kaut ko izdomāju, tad tas 100 punkti nepatiks Kasparam, viņš mani nod*****, ka man nav gaumes. Viņš to vienreiz nosauca par ģerevņu no deviņdesmitajiem," smejoties šovā “Slavenības. Bez filtra” saka Olga.

Viens no strīdiem par dizainu bijis, piemēram, par spilveniem, kurus sieva iegādājās dīvānam - viņa pelēkajam dīvānam bija nopirkusi melnus un baltus spilvenus, bet tos visus nācās pārvilkt ar citām spilvendrānām.

Kā jau ziņots, no 30. augusta "STV Pirmā!" ar jauniem notikumiem pašmāju zvaigžņu dzīvēs atgriežas iemīļotais realitātes šovs "Slavenības. Bez filtra". Līdzās jaunlaulātajiem Kašeram un Jānim, kā arī skandalozajai Magonei Šutovienei, durvis uz savu privāto dzīvi vērs daiļā fitnesa modele un Kaspara Kambalas sieva Olga Kambala.

Kāda patiesībā ir viņas ikdiena un ko no viņas prasa drastiskās diētas un gatavošanās fitnesa konkursiem? Cik viegli ir ambiciozai sievietei nolikt otrā plānā savas vēlmes, lai lutinātu un "appuišotu" vīru, kuram joprojām pie sirds ir ne tikai ģimenes dzīve, bet arī izklaides? Kā Olgas meitas pieņēmušas Kasparu, kurš aktīvi iesaistās viņu audzināšanā – brauc pakaļ uz tusiņiem un gatavs nolikt pie vietas ikvienu džeku, kurš meitenēm piedurs kaut pirkstiņu. Vēl vairāk - Kaspars vēlas audžumeitām dot savu uzvārdu, bet vai ar to būs mierā Olgas bijušais vīrs?