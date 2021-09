Šovbiznesa zvaigznes, kas grasījās precēties, bet sanāca izšķirties

Bēgošā līgava

Aktrise Džūlija Robertsa 1999. gadā atveidoja galveno lomu filmā "Bēgošā līgava", kas izrādījās pašas dzīvei ļoti atbilstoša.

90. gadu sākumā viņa pati kļuva par bēgli – 1991. gadā 23 gadus vecā Robertsa un 24 gadus vecais aktieris Kīfers Saterlends grasījās precēties, kad tikai divas dienas pirms paredzētās ceremonijas Robertsa savu jāvārdu atsauca.

Kīfers un Džūlija. (Foto: CAMERA PRESS/Kip Rano / Vida Press)

25 gadus vēlāk aktieris secināja: “Galu galā, tas nebija tas, ko viņa vēlējās. Un, manuprāt, vajag ļoti lielu drosmi, lai labotu kļūdas. Viņa bija pasaulē slavenākā sieviete, un šīs kāzas, kam vajadzēja būt kam personiskam, izauga par neplānoti grandiozām.”

Ballīšu karalienes nemainās

Pirms aptuveni 20 gadiem TV personība Kārsons Deilijs un skandalozā aktrise Tara Rīda bija pāris, kas pat grasījās precēties.

Kārsons un Tara. (Foto: Vida Press)

“Es biju izvēlējusies līgavas māsām kleitas, ielūgumus, bet viņš gluži vienkārši visu atsauca,” šokēta bija jaunā sieviete. Pēc 11 gadiem Deilijs beidzot paskaidroja: “Es biju tas, kurš pieņēma lēmumu. Ļoti nopietni pievērsos karjerai, bet viņa tikai vēlējās filmēties un brīvajā laikā ballēties. Man tas nederēja.”

Klasiska atruna

Pirms Breda Pita un Andželīnas Džolijas un Breda Pita un Dženiferes Anistones bija Breds Pits un Gvineta Paltrova.

Breds un Gvineta. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

Superpāris sāka draudzēties 1995. gadā, 1996. gadā saderinājās un 1997. gadā izšķīrās. Atskatoties uz pagātni, Paltrova ir izteikusies, ka Breds esot bijis “viņai par labu”: “22 gadu vecumā nedrīkst pieņemt lēmumu precēties. Es nebiju tam gatava, un viņš man bija par labu. Esmu sačakarējusi ļoti daudz attiecību. Tā ka, ja tu, Bred Pit, klausies, es biju pie visa vainīga.”

Pārrakstītā nākotne

Par iemeslu minot koncerttūri, 2016. gada martā basketbolists Niks Jangs un repere Igija Azalija pārcēla kāzas uz nenoteiktu laiku.

Igija un Niks. (Foto: CAMERA PRESS/LNC / Jhon Venegas / Vida Press)

“Kāzas plānotas gada beigās, tagad man ir jāpievēršas darbam un Nikam jāpabeidz sporta sezona.” Tomēr jau pēc trim mēnešiem Igija savā Instagram kontā vēstīja, ka kāzu vietā ir notikusi šķiršanās: “Nekad nav viegli šķirties ar cilvēku, ar kuru plānoji kopīgu nākotni, bet nākotne var tikt pārrakstīta, un šodien manējā ir kā balta lapa.”

Apprecējās, bet ar citu

Tas, par ko bija informēta aktrise Lora Derna, bija fakts, ka ir laimīgi saderinājusies ar aktieri Billiju Bobu Torntonu.

Laura un Billijs Bobs. (Foto: CAMERA PRESS/Gary Lewis / Vida Press)

Līdz kādu dienu – un pat ne no mīļotā mutes – viņa uzzināja, ka vīrietis ir aizbēdzis ar citu – aktrisi Andželīnu Džoliju – un jau drīz apprecējies Lasvegasas ātrajās kāzās.

Pulkstenis tikšķ

Lai gan riteņbraucējs Lānss Ārmstrongs un mūziķe Šerila Krova varētu šķist īpatnējs pāris, viņi draudzējās divus gadus un tikai tad saderinājās (2006).

Šerila un Lānss. (Foto: CAMERA PRESS/Theodore Wood / Vida Press)

Bet jāvārds izrādījās liktenīgs, un jau piecus mēnešus vēlāk pāris izšķīrās. Pagāja pāris gadu, un sportists savā biogrāfijā "Lance: The Making of the World’s Greatest Champion" (2009) atzina: “Manuprāt, Šerila ir lieliska sieviete – viņa vēlējās laulības, viņa gribēja bērnus... Viņas bioloģiskais pulkstenis radīja spiedienu, un tas bija tas, kas salauza mūsu attiecības.”

Pārbaudītas vērtības

Aktieriem Benam Aflekam un Dženiferai Lopesai bija plānots mīt gredzenus 2003. gada septembrī divus miljonus vērtās svinībās, bet tikai četras dienas pirms tam kāzas “mediju pastiprinātās uzmanības dēļ” tika atceltas.

Pagāja vēl četri mēneši, un pāris visbeidzot atsauca saderināšanos un izbeidza savstarpējās attiecības. Lopesas sirds bija salauzta: “Liekas, ka man tā nekad vēl nav tikusi salauzta sirds. Man bija tik daudz cerību un sapņu.” Kā izrādās, veca mīlestība nerūs – Dženiferas sirds ir sadziedēta un pāris jau atkal ir kopā.

Mīlas trijstūris

2014. gada janvārī nu jau nelaiķe, seriāla "Glee" aktrise Naja Rivera lielīja savu saderināto reperi Big Sean: “Manuprāt, viņš būs brīnišķīgs vīrs un kādu dienu – arī lielisks tēvs.”

Naija un Lielais Šons. (Foto: AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA / Vida Press)

Tomēr jau pēc trim mēnešiem pāris bija izšķīries. Savos memuāros aktrise ir atklājusi, ka abi daudz strīdējušies un reperis kāzu plānus esot pārdomājis. Tomēr, tā kā Najai bija Big Sean māju atslēgas, viņa izlēma vīrieti apciemot un problēmas izrunāt. Naja nokavēja, uz repera dīvāna sēdēja jau cita jauna sieviete – mūziķe Ariana Grande: “Mēs ne tikai vairs negrasījāmies precēties, bet, kā izrādījās, vairs pat nebijām pāris.”