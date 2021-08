VIDEO: Uģis Kuģis ar sievu kameru priekšā demonstrē bērna ieņemšanas rituālu

"Šī dienas kārtība, kā mēs gatavojamies bērna ieņemšanai, patiesībā ir raksturīga visiem krišnaītiem, bet tajā pašā laikā katra ģimene skatās pēc savām iespējām. Pirmām kārtām, ne vienmēr izdodas ieņemt ar pirmo reizi, un atkārtot visu procedūru ir ļoti, ļoti nogurdinoši. Mums ar Tamalu sanāca ļoti veiksmīgi un ātri, bet ir arī ģimenes, kurām izdevies tikai ar sesto vai septīto reizi," atklāja Linda. "Gribi sasmīdināt Dievu? Pastāsti viņam savus plānus," kanāla "360TV" realitātes seriālā “Ģimene burkā” smejas Uģis.

Rituāla dienā rīts jāsāk ar nomazgāšanos, svēto zīmju jeb tilaku uzzīmēšanu uz ķermeņa un tīru drēbju uzģērbšanu - tam seko lūgšanu skaitīšana vidēji sešu stundu garumā. Protams, ka īpašajā dienā jāēd arī viegli sagremojams, bet uzturvielām bagāts ēdiens - Kuģu ģimene šai dienai bija izvēlējusies kičari, ko sieva pagatavoja no graudaugiem, dārzeņiem un Indijas riekstiem. Īpašajā dienā nepieciešams tieši šāds uzturs, lai vīrietim būtu spēcīgas "patronas".

Uģis, Linda un Tamals. (Foto: Publicitātes)

Kā jau vēstīts, no 30. augusta "360TV" ar jaunu sezonu atgriežas realitātes šovs "Ģimene burkā". Tajā līdzās jau iemīļotajai Bindru - Blumenauu ģimenei no Jelgavas ieceri mazināt rutīnu attiecībās un stiprināt saskaņu ģimenē ar vēlmju burkas palīdzību piepildīs Latvijas populārākais krišnaīts Uģis Kuģis ar sievu Lindu, kā arī šova "X Faktors" uzvarētāja Elīna Gluzunova kopā ar ģimeni.

Saistītās ziņas Uģis Kuģis nav redzējis sievu kailu - vēdiskā filozofa savādā laulības dzīve Dzīvo kopā, bet guļ atsevišķi - ieskaties, kā savu ģimenes ligzdiņu iekārtojis Uģis Kuģis Latvijā zināmākais krišnaīts Uģis Kuģis par attiecībām: "Vecpuiši degradē sabiedrību"

Par Uģa Kuģa netradicionālo ģimenes modeli viedoklis ir gandrīz katram - gan to, ka abi ar sievu guļ atsevišķi, gan to, ka mīļoto kailu viņš tā arī nekad nav redzējis. Uģis ar Lindu ļoti vēlas, lai mazajam Tamalam būtu māsiņa vai brālītis, tāpēc "Ģimene burkā" skatītājiem viņi gatavi atklāt, cik viegli vai gluži otrādi - grūti krišnaītu ģimenē tikt pie mazuļa? Pāris pēc padoma vērsīsies pie astrologiem, izlūgsies svētību templim, īstenos auglības rituālus un pārskatīs savus ēšanas paradums. Vai ar to būs pietiekami, lai mazulis tiktu ieņemts? Ja jā, tad par cik lielu pārbaudījumu attiecībām izvērtīsies bērniņa gaidīšanas laiks? Tāpat skatītājiem būs iespēja ik dienu dzīvot līdzi košajai krišnaītu ģimenei, viņu tradīcijām, attiecībām un neparastajai pieejai bērnu audzināšanai.