VIDEO: Uģis Kuģis stāsta, kā jaunībā atkāvies no kārdinātājām

"Es domāju - jāiet glābt šīs dvēseles. Aizgāju uz pludmali, un tur man priekšā bija trīs ģevočkas. Es biju jauns, spēcīgs vīrietis, un viņas sāka man prasīt, ar ko es nodarbojos, droši vien esmu mūks, krišnaīts. Es saku, jā, dieva kalps. Viņas piedāvāja man iet uz viņu mājiņu, kur ir šampanietis. Kur jūs agrāk bijāt?!" atminas Uģis Kuģis.

Uģis Kuģis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

"Es biju jauns vīrietis. Ja tev nav iekāres un kaisles, tad tev jāiet pie ārsta. Viņas turpināja flirtēt, bet es domāju par viņu dvēseļu glābšanu, iedodot grāmatu.

Viena pēkšņi attaisīja savu apģērbu un parādīja man krūtis. Es teicu - aleluja!

Apzinoties, kas es esmu un ko es pārstāvu, es lūdzos Dievam dot man spēku un saprātu. Pēkšņi man no mutes iznāca - tev gan būs tik laimīgs bērns, tik daudz piena būs! Mani nosauca par idiotu un debilu," smejas Kuģis.

Uģis ar sievu Lindu un dēlu Tamalu. (Foto: Publicitātes)

Kā jau ziņots, no 30. augusta "360TV" ar jaunu sezonu atgriežas realitātes šovs "Ģimene burkā". Tajā līdzās jau iemīļotajai Bindru - Blumenauu ģimenei no Jelgavas ieceri mazināt rutīnu attiecībās un stiprināt saskaņu ģimenē ar vēlmju burkas palīdzību piepildīs Latvijas populārākais krišnaīts Uģis Kuģis ar sievu Lindu, kā arī šova "X Faktors" uzvarētāja Elīna Gluzunova kopā ar ģimeni.

Par Uģa Kuģa netradicionālo ģimenes modeli viedoklis ir gandrīz katram - gan to, ka abi ar sievu guļ atsevišķi, gan to, ka mīļoto kailu viņš tā arī nekad nav redzējis. Uģis ar Lindu ļoti vēlas, lai mazajam Tamalam būtu māsiņa vai brālītis, tāpēc "Ģimene burkā" skatītājiem viņi gatavi atklāt, cik viegli vai gluži otrādi - grūti krišnaītu ģimenē tikt pie mazuļa? Pāris pēc padoma vērsīsies pie astrologiem, izlūgsies svētību templim, īstenos auglības rituālus un pārskatīs savus ēšanas paradums. Vai ar to būs pietiekami, lai mazulis tiktu ieņemts? Ja jā, tad par cik lielu pārbaudījumu attiecībām izvērtīsies bērniņa gaidīšanas laiks? Tāpat skatītājiem būs iespēja ik dienu dzīvot līdzi košajai krišnaītu ģimenei, viņu tradīcijām, attiecībām un neparastajai pieejai bērnu audzināšanai.