Roberto Meloni apciemo mammu un beidzot apskata Itāliju

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", viņš Itālijā pabija pusotru mēnesi, kur mēnesi viņš nodzīvoja mājās Sardīnijā, bet pēc tam divas nedēļas ceļoja pa valsti. Jo izrādās, ka Latviju Roberto pazīst daudz labāk nekā savu dzimto Itāliju.

Vispirms espreso

“Es nevienam draugam nebiju teicis, ka lidoju uz mājām. Es tik ļoti gaidīju šo notikumu, ka nevēlējos to izpaust, lai tikai kāds nenoskauž. Jo esmu ļoti māņticīgs, baidījos, lai tikai kaut kas nenotiek. Tāpēc lidostā, kad saņēmu aviobiļeti iekāpšanai lidmašīnā, mani pārņēma milzu emocijas, un, kad lidmašīna pacēlās, man kļuva tik viegli! Es taču gadu nebiju saticis mammu! Es biju plānojis lidot mēnesi vēlāk, jūlijā, jo parasti man jūlijā ir atvaļinājums, bet, tā kā mammai bija problēmas ar veselību, nolēmu doties jau agrāk, jo sirdsapziņa nelika mieru. Paldies televīzijai, ka izdevās sakārtot visas darba lietas un es varēju doties ceļā!” gandarīts ir Roberto.

Foto: no privātā arhīva

Pirmās sajūtas, izkāpjot uz dzimtās Sardīnijas zemes? “Smarža! Tā mūsu īpašā Vidusjūras un vietējo augu un puķu smarža... To sajutu uzreiz. Jā, bija karstums, taču tas bija nieks salīdzinājumā ar Latvijas karstumu, jo Sardīnijā gaiss ir sausāks, līdz ar to svelme ir vieglāk izturama,” teic Roberto un atklāj, ko vispirms darīja, nosēžoties Itālijā: “Es jau turpat lidostā nopirku tasīti espreso! Tā vienmēr ir pirmā lieta, ko daru, atlidojot uz Itāliju. Vispirms kafija, un tikai tad dodos pēc bagāžas. Jo Latvijā ir vietas, kur var baudīt labu kafiju, bet tas espreso, kas ir Itālijā... To nevar salīdzināt, un tieši espreso man dod to Itālijas sajūtu.”

Ciemos pie visiem radiem

“Es to mēnesi mājās Sardīnijā reāli neko nedarīju. Atpūtos un izbaudīju laiku, satikos ar draugiem. Mana izklaide bija būt kopā ar mammu un vest viņu pie visiem radiniekiem. Jo viņa jau smējās, ka ar viņiem satiekas tikvien kā kāzās vai bērēs. Un tā es vadāju no vieniem radiem pie citiem. Tas bija tik forši, tie atmiņu stāsti, par viņas bērnību, par radu dzīvēm – gan smējāmies, gan raudājām. Tās bija emocijām pārpildītas dienas,” sajūsmināts stāsta Roberto, kuram tieši šajā sarunas ar žurnālu "Kas Jauns" brīdī piezvanījusi mamma.

Līdz ar Roberto ierašanos viņa mamma patiešām atplauka. (Foto: no privātā arhīva)

Sirsnīgi izrunājies, Roberto turpina dalīties iespaidos par neseno braucienu uz dzimteni. “Izdzīvojies pa mājām, saticies ar draugiem, nolēmu paceļot pa Itāliju. Lai cik pārsteidzoši tas būtu, taču līdz šim to nebiju darījis. Es patiešām līdz šim bez Sardīnijas kaut kur citur Itālijā biju bijis maz, draugi pat smejas, ka Latviju esmu izceļojis daudz vairāk. Tāpēc šoreiz pabiju Apūlijā, neticami skaista vieta, izbaudīju tās garšīgos ēdienus. Tad biju Matērā – īsta sapņu pilsēta, tik īpaša! Apskatīju Alberobello trulli – tradicionālās baltās, koniskās mājas, kas iekļautas UNESCO pasaules mantojuma objektu sarakstā. Maģiska sajūta... Pēc tam biju Neapolē un tās apkārtnē. Es nekad tur nebiju bijis... Un tad vēl Sorento, Pozitano, Pompeja, Roma, un ceļojumu noslēdzu Pizā. Eh... Nu skaista ir tā Itālija! Patiešām skaista,” emocionāli stāsta Roberto, piebilstot: “Kopš dzīvoju Latvijā, esmu pabijis Kubā, Bali, Tanzānijā, bet tikai ne ceļojis pa Itāliju. Beidzot to paveicu! Smuki! Esmu apņēmies turpmāk uz mājām lidot biežāk. Par spīti kovidam.”

