"Lielu daļu dzīves esmu cīnījies ar mazvērtības kompleksiem," - aktieris Jurijs Djakonovs par to, kāpēc tērpjas zeltā

Jurijs spēlējis daudzās skatītāju iemīļotās filmās un seriālos, piemēram, "Svingeros", "Sarkanajā mežā", "Viņas melo labāk", "Nemīlētajos". Viņam arī loma nule iznākušajā romantiskajā komēdijā "Saki jā!".

Aktierim ir ne tikai ir spožas un daudzveidīgas lomas, bet arī pamanāms ārējais tēls. Šobrīd Jurijs savā apģērbā izmanto zelta krāsas un pieskaņo dzeltenu toņu aksesuārus. Viņš skaidro savu izvēli: “Pateicoties tam, ka vairākus gadus esmu nodarbojies ar meditācijas praksēm un esmu apguvis krāsu terapiju, man ir zināšanas, kā konkrētā krāsa ietekmē cilvēka dzīvi. Šobrīd vēlos izdzīvot dzeltenās un zelta krāsas posmu. Tā ir karaliska krāsa,” paskaidro aktieris.

“Lielu daļu savas dzīves esmu cīnījies ar mazvērtības kompleksiem. Vidusskolas laikā bija sajūta, ka visi pārējie ir labāki par mani.

Viss, ko es daru tagad, kaut kādā mērā ir mēģinājums kompensēt agrākos kompleksus.

Cenšos pats sevi pārliecināt, ka esmu foršs. Šķiet, ka pakāpeniski man tas sāk izdoties.” Runājot par kompleksiem, viņš atzīst, ka tie radušies pusaudža vecumā. “Kompleksi? Domāju vairāk vai mazāk tie piemīt katram no mums. Jautājums ir cits – cik lielā mērā mēs paši to apzināmies? Man tos izraisīja kaut kādi dzīves notikumi. Neveiksmīgas mīlestības. Bija sajūta, ka viss notiek ar citiem, tikai ne ar mani. Jutos kā neglītais pīlēns, un psiholoģiski man šķiet, ka biju palicis tajā periodā ilgāk, nekā bija nepieciešams. Man vajadzēja ļoti daudz laika, lai no šā posma izkāptu,” atzīst aktieris.

Viņš atminas laiku, kad mazvērtības sajūta bijusi ļoti nomācoša. “Savulaik man arī raustījās valoda. Bija problēmas sazināties un uzrunāt cilvēkus. Man, mācoties vidusskolā, vajadzēja zvanīt kādam draugam, lai parunātu. Vispirms veicu izmēģinājuma zvanu un sarunājos pats ar sevi. Tāpat savulaik pirms došanās uz veikalu mājās izrunāju tekstus, kuri man būtu jāsaka pārdevējai. Es šīs runas mājās atkārtoju kā mazus priekšnesumus. Varbūt tā arī iesākās manas aktiera gaitas…” domīgi nosaka pieprasītais aktieris.