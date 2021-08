"Es sākumā biju pret laulībām," - Madara Biedriņa atklāj privātas attiecību detaļas

Tagad viņa ir trīs bērnu māmiņa, un drīz Biedriņi svinēs jau 10 laulībā pavadītus gadus. Abu kopdzīves sākums bija pārbaudījumiem pilns, pārvācoties dzīvot uz Ameriku. Pāris pārsvarā dzīvoja pāri okeānam - deviņi mēneši tur, trīs Latvijā: "Bija grūti kaut ko uzsākt."

"Es sākumā vispār biju pret laulībām, man negribējās precēties. Man likās, ka tas nav vajadzīgs. Bet tad pieteicās un piedzima bērns, un tad sajutu, ka tomēr vēlos nostiprināt šīs attiecības. Īstenībā to Amerikā ļoti varēja just, ka esi nevis sieva, bet gan vienkārši draudzene, bērna māte. Tieši Amerikā es sajutu šo spiedienu, bet pēc tam tas viss organiski atrisinājās. Sākumā bija doma aizlaist uz Lasvegasu un apprecēties, bet sapratām, ka nevaram nodarīt to mūsu vecākiem. No tā tāpat nebūtu nekāda jēga, jo laulības vēlreiz ir jāreģistrē arī Latvijā," smejas Madara.

Biedriņai kāda basketbolista sieva sniegusi labu padomu par laulībām: "Tad kad tu iesi pie altāra, atceries - no tās dienas viss paliks tikai sliktāk. Katru dienu tev viņa īpatnības riebsies arvien vairāk. Un tad, ja tu saproti, ka esi gatava ar viņu palikt kopā, tas ir tavs īstais cilvēks. Un tā jau arī ir - ja tev nepatika, kā viņš košļā košļeni, tad pēc 10 gadiem tev nepatiks vēl vairāk."

"Kad viņas satiekas" jaunā vadītāja atklāja arī to, kā mīļotais viņu bildināja: "Bija romantiski, viņš visu bija izplānojis. Andris uzlika manu mīļāko dziesmu, un es jau sāku smieties, ka gan jau tūlīt bildinās, un tā arī bija! Nometās uz ceļa, un es teicu, ka labs joks, bet tad tas notika. Es viņam jau iepriekš biju teikusi, ka nekādā gadījumā nevēlos, lai tas notiktu publiski, piemēram, basketbola spēles laikā, kad nebūtu iespējams pateikt nē. Tad, kad notika šis intīmais bildinājums, es sapratu, ka bija nepieciešams saderināties. Nu, kura sieviete negrib to mirkli?" Abi arī pēc teju 10 laulībā pavadītiem gadiem turpina iet uz randiņiem gan divatā, gan ar bērniem: "Mēs uzturam to sajūtu, un man liekas, ka sanāk. Manam vīram ir teiciens - whatever works (ja tas strādā, tad ir labi)."

Kā jau vēstīts, Madara ir profesionāla pavāre, kuras talants ir ne tikai gatavot gardus pārsteigumus virtuvē, bet arī izzināt un sadzirdēt cilvēkus. Viņai ļoti patīk inteliģenti un ar labu humoru apveltīti ļaudis, un Madara bez augstprātības uzskata, ka arī viņai pašai piemīt šīs īpašības. Savus viesus šovā "Kad viņas satiekas" Biedriņa izzinās caur dažādām garšām, pārsteidzot viņus ar patiešām īpašu ēdienu, kuru, vadoties pēc savas sajūtas un slavenības personības, būs piemērojusi viņa gaumei un būtībai. Taču sarunas, protams, nebūs tikai par ēdienu, bet gan par dzīvi, mīlestību un vērtībām.

Madara Biedriņa par sevi saka: "Esmu mamma, sieva un ēst gatavošanas entuziaste. Šīs ir svarīgākās lomas, kuras pildu savā dzīvē. Bez tām man ir ļoti daudz aizraušanās, kuras būtu grūti uzrakstīt īsi. Ceru, ka skatītāji ieraudzīs manī un manos sarunu biedros vismaz divas diametrāli pretējas šķautnes. Vēlētos, lai šīs sarunas ir tādas pēc kurām cilvēkiem paliek laba pēcgarša un aizķertos kāda laba doma!"

“Kad viņas satiekas” skaties otrdienās, plkst. 21:00, televīzijā sievietēm “STV Pirmā!”.