Daniels Kreigs atzīts par vislabāk apmaksāto aktieri Holivudā

Pirmais Holivudas labāk apmaksāto aktieru sarakstā ierindojas Daniels Kreigs: par diviem detektīva “Knives Out” turpinājumiem aktieris honorārā saņēmis 100 miljonus ASV dolāru. Parasti Holivuda par galveno lomu atveidotājiem nemaksā vairāk par 20 miljoniem dolāru, taču kompānijas “Netflix” rīcībā ir krietni plašāki finanšu līdzekļi.

Interesanti, ka kļūstot par vislabāk apmaksāto aktieri pasaulē, Daniels Kreigs paziņojis, ka saviem bērniem mantojumā neatstās neko. Pēc viņa domām mantošanas prakse ir kļūdaina un bezcerīga. “Mana filozofija ir iztērēt vai atdot visu naudu pirms nāves,” norādījis Kreigs.

Otro vietu labāk apmaksāto aktieru rindās ieņēmis amerikāņu reslinga zvaigzne, mūziķis, dziedātājs un aktieris Dveins Džonsons jeb The Rock. Par lomu spraiga sižeta komēdijā “Red Notice” viņš honorārā saņems 50 miljonus ASV dolāru.

Labāk pelnošo aktieru top’3 noslēdz Vils Smits, kurš no studijas “Warner Bros.” saņēmis 40 miljonus dolāru par lomu biogrāfiskajā filmā “King Richard”. Šis ekranizējums stāsta par slaveno māsu tenisistu Venusas un Serēnas Viljamsu tēva dzīvi.

Dāmas labāk apmaksāto aktieru sarakstā ievērojami atpaliek no kungiem. Septīto un astoto vietu topā dala Dženifera Lorensa un Džūlija Robertsa. Par lomām filmās “Don’t Look Up” un “Leave The World Behind” katra no viņām honorārā attiecīgi saņems 25 miljonus ASV dolāru.

Labāk apmaksātie Holivudas aktieri

Daniels Kreigs – 100 miljoni ASV dolāru (“Knives Out” turpinājumi)

Dveins Džonsons – 50 miljoni ASV dolāru (“Red Notice”)

Vils Smits – 40 miljoni ASV dolāru (“King Richard”)

Denzels Vašingtons – 40 miljoni ASV dolāru (“The Little Things”)

Leonardo di Kaprio – 30 miljoni ASV dolāru (“Don’t Look Up”)

Marks Vālbergs – 30 miljoni ASV dolāru (“Spenser Confidential”)

Dženifera Lorensa – 25 miljoni ASV dolāru (“Don’t Look Up”)

Džūlija Robertsa – 25 miljoni ASV dolāru (“Leave The World Behind”)

Sandra Bulloka – 20 miljoni ASV dolāru (“The Lost City of D”)

Raiens Goslings – 20 miljoni ASV dolāru (“The Gray Man”)

Kriss Hemsvorts – 20 miljoni ASV dolāru (“Thor: Love and Thunder”)

Breds Pits – 20 miljoni ASV dolāru (“Bullet Train”)

Maikls B. Džordans – 15 miljoni ASV dolāru (“Without Remorse”)

Toms Krūzs – 13 miljoni ASV dolāru (“Top Gun: Maverick”)

Kianu Rīvss – 12-14 miljoni ASV dolāru (“The Matrix 4”)

Kriss Pains – 11,5 miljoni ASV dolāru (“Dungeons & Dragons”)

Roberts Patinsons – 3 miljoni ASV dolāru (“The Batman”)

Izdevums “Variety” arīdzan atklājis seriālu aktieru honorāru summas. Visaugstāko atalgojumu saņem tie aktieri, kas agrāk nav filmējušies daudzsēriju šovos. Kriss Prats par lomu gaidāmajā trillerī seriālā “The Terminal List” saņems 1,4 miljonus par vienu sēriju.

Standarta honorārs apmaksātākajiem seriālu aktieriem parasti svārstās no 600 000 līdz 750 000 ASV dolāru par vienu sēriju. Tieši tik saņem Keita Vinsleta, Džiliana Andersone un aktrises, kas piedalās seriāla “Sex and the City” turpinājumā.