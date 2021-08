Astro’n’out brīvdabas koncerts jau šo sestdien

Koncertā Astro'n'out izpildīs savas visu laiku labākās un klausītāju iemīļotākās dziesmas. Programā paredzēti arī gaismas un uguņošanas specefekti, kā arī muzikāli viesi, kas pievienosies grupai koncerta laikā.

Ieeja koncerta teritorijā no plkst. 18.00, no plkst. 19.00 par lielisku muzikālo atmosfēru rūpēsies DJ Maija Rozīte. Plkst. 20.00 uz skatuves kāps īpašie viesi – grupa Sudden Lights, ar kuriem sadarbība kļuvusi īpaši tuva, jo pērn kopā radīta dziesma “Haosā”, kas ieguva Zelta mikrofonu kategorijā Radio hits 2020. Astro'n'out skatuvi ieņems plkst. 21.00 un sola to piepildīt ar neaizmirstamām emocijām un trakām dejām līdz pat 23.00. Koncerta laikā uz skatuves kāps arī grupas draugi – reperis Fiņķis un mūziķis Goran Gora.

Biļetes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs un internetā. Atgādinām, ka pasākums tiek rīkots atbilstoši zaļā pasākuma drošības nosacījumiem. Tas nozīmē, ka kopā ar koncerta biļeti apmeklētājiem ir jāuzrāda derīgs Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase).

Atsevišķa zona paredzēta ģimenēm, kas ierodas ar bērniem, šobrīd šī zona pārdošanā vairs nav pieejama, jo pāris nedēļu laikā tika sasniegts maksimālais vietu skaits. Atgādinām, ka bērniem no 12 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) jāierodas ar negatīva testa apliecinājumu. Testu būs iespējams veikt arī pie ieejas koncertā, kur tas tiks nodrošināts bez maksas. Savukārt pieaugušajiem ieeja Ģimenes zonā atļauta tikai ar pārslimošanas vai vakcinēšanas sertifikātu.

Aicinām uz koncertu ierasties laicīgi, lai neveidotos liekas rindas. Mežaparka Zaļajā teātrī var nokļūt ar 11. tramvaju, 2., 9., 11. vai 24. autobusu. No pieturvietām līdz koncerta norises vietai ir apmēram 15 - 25 minūšu gājiens.