Krivenchy atklāj, kāpēc nav gatavs jaunām attiecībām

Viesojoties "STV Pirmā!" sarunu šovā "Kad viņas satiekas", Krivenchy neslēpa, ka pēc šķiršanās no influenceres Beta Beidz šobrīd ir brīvs no nopietnām attiecībām. Vēl vairāk, beidzamajā laikā sapratis – ja viņam kāda sieviete patīk, no viņas vajadzētu labāk turēties pa gabalu. “Es tiešām esmu mēģinājis izveidot attiecības, bet laikam vēl neesmu līdz galam pats ar sevi ticis galā. Kaut kur vienmēr sākas viens un tas pats un kaut kas manī atduras. Kamēr es nebūšu iemācījies mīlēt pats sevi, es nevarēšu mīlēt nevienu citu,” atklāti saka Jānis. Turklāt viņš ir gatavs pat atvainoties visām sievietēm, ar kurām beidzamajā laikā mēģinājis izveidot ciešāku draudzību.

Otrdienas, 17. augusta vakarā, ar jaunu sezonu pie "STV Pirmā!" skatītājiem atgriezās sarunu šovs “Kad viņas satiekas,” kur Dagmārai Legantei-Celmiņai pievienosies trīs jaunas vadītājas – Baiba Vītiņa, Madara Biedriņa un Liene Stepena.