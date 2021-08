Šomēnes notiks Jāņa Zābera piemiņai veltīti Opermūzikas svētki

Koncertā brīvdabas estrādē pie dziedoņa memoriālā muzeja skanēs dziesmas no tenora repertuāra gan vokālajās, gan instrumentālajās versijās. Tās izpildīs Zābera pēcteči – LNOB soliste Sonora Vaice, "Trīs Latvijas tenori", Dainis Skutelis, ģitārists Mārcis Auziņš un citi.

1935. gada 11. augustā Vecajā ceplī dzimušajam Jānim Uldim Zāberam tēva mājas bija mīļas un dārgas visu mūžu kopš lauku darbos aizvadītās bērnības līdz opersolista slavas kalngaliem. Klausītāji sauca viņa balsi par dziedinošu, un Zābers bija apveltīts ar visu, kas nepieciešams spožai karjerai – pasakainu tembru, muzikalitāti un lieliskiem ārējiem dotumiem. J. Mediņa mūzikas vidusskolai, J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijai sekoja stažēšanās Itālijā, un tikai viens solis Zāberu šķīra no Rūdolfa lomas atveidojuma Pučīni operas „Bohēma” izrādē Milānas operteātrī La Scala 1964. gadā. Atgriešanās dzimtenē izvērtās triumfāla, no koncerta Rīgā pielūdzēji tenoru iznesa uz rokām.

Par dziedoņa talantu un pievilcību sajūsminājās ne tikai Latvijā, bet visā Padomju Savienībā, kuras operteātros viņš bija biežs viesis. Par mūža lomu Jānim Zāberam kļuva Antiņa – Saulvedis Arvīda Žilinska operā „Zelta zirgs”, šo lomu līdz pāragrajai aiziešanai mūžībā 1973. gada 25. martā viņš paguva nodziedāt 53 reižu!

Paralēli apmēram 300 operu izrādēm sava īsā radošā mūža laikā Jānis Zābers dziedājis vairāk nekā 1500 dažāda žanra koncertos – viņa repertuārā bija neapoliešu dziesmas, latviešu un ārzemju skaņražu kamermūzika, estrādes dziesmas. Tikpat daudzpusīgs būs 22. augusta koncerts Madonas novada Meirānu Vecajā Ceplī, kura ekspozīcija pieejama apskatei.

Turpinot pērn iesākto tradīciju, mākslinieka piemiņai veltītie Opermūzikas svētki notiks īpaši veidotā brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja. Zābera pēcteči – apburošā operdīva Sonora Vaice un klausītāju iemīļotie "Trīs Latvijas tenori" – Miervaldis Jenčs, Guntars Ruņģis un Nauris Puntulis atskaņos latviešu un ārzemju kamermūzikas pērles, operešu mūziku, protams, skanēs Antiņa ārija no operas „Zelta zirgs”.

Programmā iekļauta arī Jura Kulakova īpaši "Trim tenoriem" komponētā motete "O lux beata trinitas" – veltījums šim sarežģītajam laikam. Katrs no tenoriem izpildīs solodziesmas, to vidū būs Eduarda Grīga „Gulbis” Puntuļa sniegumā no Zābera repertuāra, savukārt Ruņģis kā pirmatskaņojumu gatavo Lučio Dallas 1986. gadā sacerēto dziesmu „Karuzo”. Duetā ar Vaici skanēs visā pasaulē pazīstamā dziesma „Time To Say Goodbye”, kā arī melodijas no Franča Lehāra operetes „Jautrā atraitne”, kas būs atgādinājums par to, ka Jāņa Zābera sieva Biruta Zābere bija Muzikālās komēdijas, vēlākā Operetes teātra soliste.

Koncertā uzstāsies arī Zābera vokālistu konkursa „Aiviekstes lakstīgalas” divkārtējais uzvarētājs, Latvijā iemīļotais tenors Dainis Skutelis, kā arī lieliskie mūziķi – stīgu kvartets „Juno”, pianists Māris Žagars un ģitārists Mārcis Auziņš, kurš sagatavojis īpašu jaundarbu ģitārai un stīgu kvartetam – trīs Emīla Dārziņa solo dziesmas „Teici to stundu, to brīdi”, „Vēl tu rozes plūc” un „Kaut reizi vien”.

Opermūzikas svētku režisors tāpat kā pirms gada ir Valdis Pavlovskis, kura ģimenei Jānis Zābers allaž bijis ļoti īpašs mākslinieks: „Tas būs sajūtu koncerts par to laiku, kad dzīvoja un dziedāja Jānis Zābers. Kā skolēns apmeklēju koncertus Filharmonijas zālē, kur viņš dziedāja Emīla Dārziņa un Jāņa Mediņa dziesmas, mamma un tētis veda uz operu izrādēm. Noskatījos „Tosku” un „Audriņus”, bet visvairāk, protams, patika „Zelta zirgs”. Pēc tam braucām uz Veco cepli, tenora piemiņas koncertiem, kuros dziedāja Zābera kolēģi – Pēteris Grāvelis, Maigurs Andermanis, Gurijs Antipovs un citi. Un tie bija nevis skumīgi, sērīgi pasākumi, bet gan īsti svētki, ceram mūsu klausītājiem tādus sagādāt arī šoreiz!”

Jau par tradīciju kļuvušo Jāņa Zābera Opermūzikas svētku producents ir Jānis Kļaviņš, pasākuma rīkotājs – kompānija „Forte Production”. Koncertu atbalsta Madonas novada pašvaldība, Lubānas pilsēta un Jāņa Zābera radinieki, memoriālā muzeja „Vecais ceplis” veidotāji. Biļetes Madonas kultūras nama kasē, „Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.

Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs (tai skaitā bērns) ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, ieejas biļete un derīgs sertifikāts. Lūdzam uz pasākumu ierasties savlaicīgi.