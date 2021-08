Kventins Tarantīno pastāsta, kā atspēlējies mātei par bērnībā piedzīvoto izsmieklu

58 gadus vecais amerikāņu režisors, scenārists, producents un aktieris Kventins Tarantīno atzinies, ka savulaik nozvērējies nedot savai mātei ne centa no naudas, ko nākotnē nopelnīs. Par iemeslu šādam lēmumam kalpojis tas, ka bērnībā māte izsmējusi viņa sacerēto, - podkāstā “The Moment” atzinis Tarantīno.

Pēc režisora teiktā, skolas gados viņš tā aizrāvies ar scenāriju rakstīšanu, ka mācībām vienkārši neatlika laika, bet tas savukārt ļoti sadusmojis mammu.

“Viņa žēlojās par to, bet pēc tam, savas mazās tirānijas vidū, sacīja: ‘Starp citu, kas ir šī mazā rakstīšanas karjera? Tas, protams, ir sū**.’ Viņa tikai domāja, lai nedaru to klasē, kad uzmanība jāvelta kam citam. Taču, kad viņa man to pateica ar sarkasmu, es padomāju un atteicu: ‘Labi, kundze. Kad es kļūšu par atzītu rakstnieku, tu nekad nedabūsi ne centa no maniem panākumiem. Tev nebūs mājas. Tev nebūs atvaļinājumu. Tev nebūs kadiljaka. Tu neko nedabūsi tāpēc, ka tā pateici,’” atceras režisors.

Kad podkāsta vadītājs Braiens Kopelmans painteresējās, vai Tarantīno patiešām tā izdarījis, režisors atbildēja: “Es palīdzēju viņai izķepuroties no nodokļu parādu bedres, taču bez mājas! Un nekāda kadiljaka!”

Podkāsta vadītājs tomēr aicināja Tarantīno piedot mātei šo izteikumu un nopirkt viņai māju. Pēc Kopelmana domām, šis izsmiekls tikai devis papildus grūdienu, lai Tarantīno censtos iemantot panākumus un pierādītu mātei, cik ļoti viņa kļūdās.

“Jūsu pateiktie vārdi atstāj sekas, kad sarunājaties ar saviem bērniem! Atcerieties: jūsu sarkastiskajam tonim attiecībā uz to, kas jums ir svarīgs, ir sekas,” atcirta slavenais režisors.