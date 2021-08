Noskaties - publiskots jaunā latviešu vesterna "Wild East. Kur vedīs ceļš" treileris

Filmā iekļautas Itālijas kalnu ainavas un pilis un Zviedrijas piekrastes klinšainās salas, garantējot filmai vizualitāti, dabas un ainavu vērienu, kas nav raksturīgi Latvijas kino, bet atbilstoši vesterna žanram. Uz lielajiem ekrāniem šī pilnmetrāžas spēlfilma iznāks 6. oktobrī.

Filmas darbība risinās 19. gadsimta otrajā pusē, kad no baltvācu barona muižas īsi pirms kāzām pazūd topošā līgava. Eva ir aristokrāte, jauniete, kura uzaugusi baltvācu barona aizbildnībā. Īsi pirms plānotajām laulībām ar kādu savdabīgu Vīnes grāfu, Eva un viņas guvernante Magda nolemj pretoties barona iecerēm un īsteno bēgšanas plānu. Taču notiekošajā negaidīti iesaistās latviešu zemnieks Mikus, kuru nu tur aizdomās par jaunās dāmas nolaupīšanu. Barona rokaspuiši, valsts kriminālizmeklētājs, ungāru kovbojs un citi varoņi dodas ceļā, lai pazudušos jauniešus atrastu, jo Eva, kā izrādās, ir lielu bagātību mantiniece.

Filmu “Wild East. Kur vedīs ceļš” 25 gadus vecais režisors sauc par pirmo Latvijas pilnmetrāžas vesternu.

““Wild East. Kur vedīs ceļš” nav vēsturisks kino. Tā ir ļoti krāsaina, ar kolorītu tēlu galeriju piesātināta piedzīvojumu filma par jaunu cilvēku likteni ļoti sarežģītos laikos. Lai arī mēs strādājam vesterna žanra ietvaros, tomēr mēs to pārveidojam pa savam, iesaistot arī elementus no detektīva un komēdijas. Šajā stilizācijā, protams, ir arī veselīga deva ironijas par vesterna žanru un to, ko nozīmē mežonīgos rietumus pārcelt uz tādu pasaules daļu, ar kuru šis jēdziens nesaistās vispār nemaz,” skaidro Matīss Kaža, uzsverot, ka stāsts ir par pieaugšanu laikā, kurā par savu nākotni nevaram būt droši. Arī par cīņu pret netaisnību, tajā skaitā sabiedrības sašķeltību, koloniālismu, neiecietību, aizraušanos ar varu. Un, lai gan darbība risinās pusotru gadsimtu senā pagātnē, vērīgākie skatītāji filmā saskatīs paralēles ar mūsdienu pasauli.

Galvenajā lomā iejūtas aktieru Kaspara Zvīguļa un Sandras Kļaviņas meita Žanete Zvīgule, viņai līdzās spēlēs jaunais Dailes teātra aktieris Toms Veličko. Kolorītās lomas filmā spilgti iznes arī Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Egons Dombrovskis, Andris Keišs, Niklāvs Kurpnieks, Agnese Budovska, Inese Kučinska, Jānis Skutelis un citi aktieri.

“Režisors piedāvāja dažādus izaicinājumus, piemēram, jāt zirgā pa nogāzi kopā ar septiņgadīgu bērnu, brist pa Alpu kalnu sniegājiem vairāku tūkstošu metru augstumā. Manam varonim filmā bija trīs teksti, bet runā, ka tie paši esot izgriezti. Es būšu klusējošais kovbojs Imre. Režisors ļāva man brīvi izpausties šajā lomā. Ar nepacietību gaidu turpinājumu, kurā mans varonis būtu galvenajā loma,” stāsta Egons Dombrovskis.

Filma uzņemta gan Latvijā, gan Itālijā un Zviedrijā. Itālijā, Dienvidtiroles reģionā, uzņemtas būtiskas ainas filmas prologam un dažādas epizodes ar zirgiem. Vesterns ir būtisks žanrs Itālijas kino vēsturē – tur tapuši tā sauktie “spageti vesterni”, kuri 20. gadsimta 60. gados piedāvāja citādu skatījumu uz amerikānisko kino žanru.

Filmas producējošās kompānijas ir “Fenixfilm” un “Deep Sea Studios”, galveno radošo komandu veido režisors, producents un scenārists Matīss Kaža, operators Aleksandrs Grebņevs, mākslinieks Jurģis Krāsons, kostīmu māksliniece Līga Krāsone, grima māksliniece Dzintra Bijubena, montāžas režisors Gatis Belogrudovs, skaņu režisors Aleksandrs Vaicahovskis, komponisti Miķelis Putniņš un Simons Gampers, scenāriste Ilze Akmentiņa, producentes Una Celma un Dace Siatkovska.

Režisors Matīss Kaža kino izglītību ieguvis Ņujorkas Universitātes Tiša mākslas skolā, zināšanas papildinājis Amerikas Kino institūtā Losandželosā. Jau studiju laikā uzņēmis savu pirmo pilnmetrāžas dokumentālo filmu “Vienu biļeti, lūdzu!” (2017), kas guvusi atzinību vairākos starptautiskos kinofestivālos. 2020. gadā pirmizrādi piedzīvoja Matīsa Kažas dokumentālā filma “Klejotāji” un filmizrāde “Kino un mēs” ar Jāni Skuteli, Andri Keišu un Egonu Dombrovski.

Filmas tapšanu finansiāli atbalsta Latvijas Nacionālais kino centrs, Latvijas Republikas Kultūras ministrija un "IDM South Tyrol".