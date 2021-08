Cik maksā skaista kleita? Seriāla "Halston" recenzija

Pat ja Halstona vārds tiem, kas nav modes lietpratēji, gluži kā es, nav tik labi zināms, kā Kalvins Kleins vai Koko Šanele, viņa nozīme modes vēsturē ir neapstrīdama. Uz ātru roku apskatot viņa revolucionāros modeļus interneta meklētājā, var nonākt pie atskārsmes, ka šodienas acij tie šķiet pavisam eleganti un mūsdienīgi. Tas, iespējams, arī ir labākais apliecinājums viņa nozīmei, jo Halstona reiz radītais ir kļuvis par sava veida elegantas ģērbšanās mērauklu tagadnei. Modes vēsturi un slavenā dizainera ieguldījumu ģērbšanās kultūras attīstībā atstāšu modes ekspertiem un «Halstona» miniseriāla fanu tālākiem privātiem pētījumiem pēc seriāla noskatīšanās.

Šī gadsimta sākumā ārkārtīgi plašu popularitāti un atzinību ieguva biogrāfiskās filmas par slaveniem 20. gadsimta mūziķiem. Tādas filmas kā «Rejs» (par Reju Čārlzu) vai «Sirds robeža» (par Džoniju Kešu) bija spilgti vēstneši veselai kino un TV filmu lavīnai. Izcili aktieri pārdzima mūzikas leģendās un pelnīja vienu zelta statueti pēc nākamās.

Kā LR3 kino pārraidē «Piejūras klimats» par šo tēmu izteicās Marta Elīna Martinsone, ar šāda satura filmām Holivuda šauj divus zaķus ar vienu šāvienu. Pirmkārt, tā piesaista vēsturisku un biogrāfisku filmu mīļotāju loku. Otrkārt, filmas auditorijai piepulcējas arī konkrētās slavenības fanu pulki, kuri nereti ir mērāmi miljonos. Biogrāfiskās filmas un seriāli ir pievilcīgs fenomens skatītājiem neatkarīgi pat no konkrētā darba kvalitātes. Ja stāsts ir par mūziķiem, tad ziņkārība liks noklausīties vismaz kādu albumu vai kaudzi dziesmu. «Halstona» gadījumā gluži uzreiz drēbju pirkšanai roka necelsies, tomēr iepazīties ar reālās dzīves aprakstiem par seriālā darbojošiem personāžiem gan. Galu galā mēs attopamies ne tikai noskatījušies filmu vai seriālu, bet arī izklejojuši internetu un uzsūkuši faktus, ar kuriem paspīdēt kādā saviesīgā vasaras kokteiļstundā draugu lokā.

Norvēģu izcelsmes imigrantu atvase Rojs Froviks nācis no Amerikas nekurienē dzīvojošas vardarbīgas ģimenes. Viņš par katru cenu vēlējās no tās aizbēgt un kļuva par izsmalcinātu modes dizaineru Ņujorkā ar izdomāto vārdu Halstons. Ar neregulāru atzinību viņš tika pamanīts no modes apskatnieku puses, bet neatkarīgi no tā tomēr nepārtraukti cīnījās ar naudas problēmām. Viņš vēlējās radīt apģērbus augstākajai sabiedrībai ne tikai vīzdegunības dēļ, bet arī, lai apģērbs, kas radīts ar viņa vārdu, nekļūtu ikdienišķs. Lai tas saglabātu savu šarmu, noslēpumainību, kas panākams vien tad, ja tas nav visiem pieejams. Viņš strādāja ar ļoti uzticamu komandu, kura Halstona zīmola slavas radīšanai paveica ne mazāk kā talantīgais dizainers. Piemēram, viņa uzticamā modele vēlāk kļuva par vienu no 20. gadsimta ievērojamākajām rotaslietu dizainerēm, bet viņa skicētājs ieguva slavu Brodvejā. Tas pasaulē bija laiks, kad augstā mode pamazām no individuāli radītiem tērpiem kļuva par plaši nopērkamu preci. Dārgu preci, bet tomēr iegādājamu katrā elegantā veikalā. Mode kļuva par miljardu vērtu industriju, kuru sekmēja manīgi biznesmeņi. Šāds ieguldītājs atradās arī Halstonam. Nauda plūda aumaļām, ballītes kļuva krāšņākas, dārgākas un izvirtīgākas. Par to nācās maksāt cenu, kas bija tieši pretēja Halstona sapņiem, – viņš dizainēja visu un visiem. Kāpa Halstona iedomība, un ceļi šķīrās ar tuvākajiem partneriem, mīļotajiem un draugiem. «Halstona» galvenā varoņa dzīves stāsts nebūs pirmais, kurā cena par lepnumu izrādīsies ārkārtīgi augsta.

Elegants ceļojums ierastās sliedēs

«Netflix» producenti «Halstona» veidošanā ir balstījušies labi pārbaudītā receptē. Titulvaroņa lomai ir piesaistīts augstākās raudzes aktieris, kura vārds līdzīgi pašam Halstonam ir kvalitātes zīme pati par sevi. Tas ir Jūens Makgregors, ikonisko lomu atveidotājs no «Mulenrūžas» un «Vilcienvaktes». Makgregors seko labākajiem žanru paraugiem un neapšaubāmi iemiesojas Halstonā. Ja pirmajā sērijā, liekas, vēl mazliet redzam aktieri, tad sižeta gaitā pašam Halstonam, būvējot savu ārējo tēlu un šķietami pārtopot par citu cilvēku, arī Makgregors pilnīgi iemiesojas atveidotajā varonī. Sākot no niansēm, kā Halstons tur pirkstos mūžīgi kūpošo cigareti, turpinot ar to, kā tiek izmestas dzēlīgās replikas nazālajā balsī, vai to, kā kārtējo reizi viņš uzsprāgst holēriskā dusmu lēkmē. Ēnā nepaliek arī Makgregora ne tik slavenie ekrāna partneri, kopā uzburot kolorītu, meistarīgu un labi sabalansētu aktieru ansambli.

Rorijs Kalkins un Jūens Makregors uzņemšanas laukumā. (Foto: ddp/ INSTAR / Vida Press)

Dažādos aspektos arēji eleganti nostrādātais miniseriāls kopumā tomēr nesniedz pilnīgu gandarījuma sajūtu par četrām pie ekrāna pavadītajām stundām. «Halstona» stāsts vadās pēc jau pieminēto biogrāfisko filmu (jeb biopic) vispopulārākās stāsta struktūras - apdāvināts cilvēks nāk no grūtiem apstākļiem, sasniedz neticamus augstumus karjerā, bet atkarību dēļ krīt vientulībā privātajā dzīvē, kas beigās grauj arī viņa karjeru. Pārsvarā pa šādu celiņu iet Holivudas lielbudžeta darbi, un ne tikai Holivudas, ja atceramies franču lielbudžeta hitu «Dzīve rožainā gaismā» par Edīti Piafu, kas pasaules slavu atnesa Marionai Kotijārai.

Var jau būt, ka visi dižgari dzīvē tiešām ir gājuši visnotaļ radniecīgus kļūdu ceļus. Tomēr katrā filmā vai seriālā gribētos pieredzēt arī kaut kādus unikālus galveno varoni atspoguļojošus aspektus, kuri nav tikai ārējas īpatnības vai fakts par grūtu bērnību. Kaut ko, kas viņa kino vai TV stāstu atšķirtu no visiem pārējiem – gluži kā neatkārtojama ir katra konkrētā ģēnija nodzīvotā dzīve. «Halstonā», diemžēl, tā pietrūka, jo tikpat labi auduma baķus un kniepadatas viņa rokās varētu nomainīt pret ģitāru vai gleznotāja otu un sanāktu citi iepriekš redzēti stāsti. «Halstons» nav sliktāks, bet nav arī nedz ar ko īpašāks vai labāks par citiem tā sauktajiem biopic. Iespējams, jo vairāk skatītājs būs redzējis biogrāfiska žanra filmas, jo mazāk kaut kas unikāls iespiedīsies atmiņās par Halstonu, lai cik eleganti arī Makgregors viņu iedzīvinātu uz ekrāna un cik krāšņa būtu pasaule kadrā.

Mode ir ārišķīga māksla, un tāds nekautrējas būt arī Netfliksa «Halstons». Ja, ne pildīts ar unikālām atziņām, tad vismaz krāšņs un vērienīgs ceļojums uz sešdesmito beigām un septiņdesmitajiem (kā arī nedaudz vēlākiem gadiem) ir garantēts. Te nav runa tikai par Halstona un citu laikmeta dizaineru modi. Uzmanību prasītos vērst arī uz muzikālo fonu. Miniseriāla skaņu celiņu veido gan ārkārtīgi slaveni hiti, gan maz dzirdēti gabali. «Netflix» veikumi ne pirmo reizi nāk klajā ar kādu ekrāna stāstu, kurā dzirdētās dziesmas nagi niez atrast un pievienot savai mūzikas audiotēkai. Mēs pavadīsim laiku arī līdz perfekcijai iekārtotos un dizainētos dzīvokļos, kur pie sienām karāsies Vorhola un citu mākslas darbi. Šis ceļojums neapšaubāmi ir lielākā «Halstona» vērtība, lai kopā ar odiozajiem galvenajiem varoņiem būtu lieliskas vizuālas gaumes epicentrā, kur regulāri satiksim slavenības un vakariņosim ar Laizu Minelli vai piedalīsimies modes skatē Versaļas pilī.

"Halston"

Producē: Netflix.

Pirmā sērija: 2021. gada 14. maijā.

Sēriju skaits: 5.

Scenārija autori: Raiens Mērfijs, Aiens Brennens, Tims Pinknijs un citi.

Režisors: Deniels Minahams.

Lomās: Jūens Makgregors, Rebeka Dajāna, Dāvids Pitu un citi.