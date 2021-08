FOTO: leģendārā "Eolika" Saulkrastos atklāj savu 40 gadu jubilejas koncertturneju

Uz skatuves kāpa ne tikai lieliskais četrinieks – Olga Rajecka, Ilona Stepanova, Dainis Dobelnieks un Viktors Zemgals -, bet arī grupas dibinātājs, komponists Boriss Rezņiks un pavadošā grupa, klausītājus priecējot gan ar populārākajiem grupas hītiem, gan mazāk zināmām dziesmām.

Par godu jubilejas koncerttūrei un leģendārajam kvartetam tapusi un ierakstīta jauna dziesma "Atkal esam mēs kopā".

"Pēdējos gados jau reti rakstu jaunas dziesmas, bet šoreiz par godu tam, ka dodamies tūrē un visi joprojām esam kopā, uzrakstīju dziesmu," saka komponists un grupas dibinātājs Rezņiks, kurš arī pats plāno piedalīties visos jubilejas koncerttūres koncertos. "Tie ir mani zelta gadi, mani skaistākie gadi, un patiesībā "Eolika" ir puse mana mūža, pat nerēķinot skaitliski. Tie ir bijuši neskaitāmi koncerti un koncertbraucieni, un esmu ļoti priecīgs un gandarīts, ka šī mūzika un dziesmas cilvēkiem patīk joprojām."

Dziedātāja Olga Rajecka uzsver: "Esam pateicīgi visiem faniem, kas bijuši kopā ar mums šos 40 gadus; esam pateicīgi par to, ka joprojām visi četri esam kopā un koncertējam un ka mums ir izdevies jūs iepriecināt ar savām dziesmām. Un, protams, Borisam Rezņikam, kurš arī piedalīsies mūsu jubilejas koncertos!"

Populārais kvartets, kurā joprojām muzicē Olga Rajecka, Ilona Stepanova, Viktors Zemgals un Dainis Dobelnieks, tika dibināts 1980.gada vasarā, un turpmākos piecus gadus "Eolika" bija viena no populārākajām Latvijas grupām. Šajā laikā tapa grupas lielākie hīti: "Zemeņu lauks", "Pasaule, pasaulīt", "Āgenskalna tirgus rīts" un citi, kā arī iznāca otrā lielā skaņuplate, kurā tika ierakstītas tobrīd grupas populārākās dziesmas. Savas pastāvēšanas laikā kvartets "Eolika" sniedzis vairāk nekā 4000 koncertu, un to droši var dēvēt par vienu no latviešu estrādes mūzikas simboliem.

Nākamie grupas koncerti notiks:

13.augustā plkst. 19.00 Cēsu pils parka estrādē

15.augustā plkst. 18.00 Saldus Kalnsētas parka estrādē

20.augustā plkst. 19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē

25.augustā plkst. 19.00 Dzintaru Koncertzālē

28.augustā plkst. 19.00 Alūksnes estrādē

4.septembrī plkst. 19.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē

11.septembrī plkst.19.00 Rojas brīvdabas estrādē

2.oktobrī plkst.18.00 koncertzālē “Lielais Dzintars”

16.oktobrī plkst.18.00 Jelgavas Kultūras namā

31.oktobrī plkst. 19.00 Latgales Vēstniecībā GORS

13.novembrī plkst. 19.00 Ventspils teātra namā “Jūras vārti”