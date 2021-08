"Tautas sapulces" pieteicēju Arvīdu Ulmi piespriestie sodi iedzen bankrotā

Tieši Ulme bija tas, kurš pērn 12. decembrī Rīgas domē oficiāli pieteica tā dēvēto “tautas sapulci” krastmalā. Tolaik tika fiksēta virkne Covid-19 drošības noteikumu pārkāpumu, par kuriem tika uzrēķināti sodi arī leģendārajam Dziesmotās revolūcijas simbolam – Vides aizsardzības klubam. Toreiz Valsts policija (VP) informēja, ka saistībā ar notikušo piketu, kur pulcējās vairāk nekā tobrīd atļautie 25 cilvēki, pret nodibinājumu Vides aizsardzības klubs pēc Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta 1. daļas sākti divi administratīvie procesi. Saskaņā ar VP informāciju abās administratīvo procesu lietās ir piemērots 5000 eiro liels sods, tātad kopumā – 10 000 eiro. Vai VAK ir samaksājis piespriesto sodu?

“Prasiet Ulmem!”

Šogad pavasarī, kad VAK valde uzzināja par piespriesto sodu, tā centās norobežoties no VAK prezidenta aktivitātēm. Piemēram, VAK valdes locekle, Zaļās atmodas muzeja vadītāja Lelde Stumbre portālam Jauns.lv toreiz atzina: “Skaidrs, ka lieku tūkstošu, kurus varētu nomaksāt par šiem te absurdo iemeslu dēļ uzliktajiem sodiem, mums nevienam valdē nav. Trakākais jau būtu, ja ciet aiztaisītu arī kluba kontus ar to nožēlojamo naudiņu, kas tur iekšā.” Lelde Stumbre arī uzsvēra, ka Vides aizsardzības kluba valde norobežojas no konkrētajām kluba prezidenta Arvīda Ulmes aktivitātēm un paustajiem apgalvojumiem saistībā ar Covid-19 situāciju valstī: “Varu pateikt, ka mēs, kam nav bijis sakara ar to 12. decembra protestu, šos sodus nemaksāsim.”

Kā ir tagad, pusgadu vēlāk? Vai VAK sodu ir nomaksājusi? Lelde Stumbre žurnālam "Kas Jauns" teic, ka VAK valdei par šo sodu nomaksu nekas nav zināms, ka par to atbild tikai un vienīgi Arvīds Ulme. Tātad jāvaicā viņam! Sarunā ar "Kas Jauns" Arvīds Ulme atzīst, ka viņa konts ir iztukšots. “Par tiem 10 000 eiro, no kuriem vieni 5000 eiro piespriesti VAK, bet otri – man, šobrīd ir tā, ka tiesvedību pirmajā instancē mēs zaudējām, taču šo tiesas lēmumu esam pārsūdzējuši, un šī mēneša beigās vajadzētu notikt tiesai. Taču tie jau nav vienīgie sodi, kas man piespriesti,” teic Ulme un paskaidro: “Par šo pasākumu man piespriesti vēl vairāki mistiski sodi. Viens ir 250 eiro sods par divu metru distances neievērošanu, tad vēl ir kaut kāds 500 eiro sods par kaut kādu nepaklausīšanu. Un līdz ar to visu tiesu izpildītājs novilka man no konta 691 eiro un 64 centus, un man pat benzīntankā nebija, ar ko samaksāt par degvielu. Gandrīz vai nācās ieķīlāt savu auto!”

Sapņo par organizētu pretošanās kustību

Arvīds Ulme – viens no Trešās atmodas virzītājiem, kurš balsojis par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, bijis Augstākās padomes un divu Saeimas sasaukumu deputāts, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris kā persona, kura pielikusi roku Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanai – uzskata, ka šie Vides aizsardzības klubam piespriestie sodi ir pierādījums, ka viņa cīņa nav velta. “Šie sodi mūs padara tikai stiprākus. Tagad būsim spiesti nevis vienkārši iziet ielās un izkliegt savu sāpi, bet gan organizēties pa nodaļām, pulcēties dzīvokļos. Tieši tā, kā tas bija pirms 30 gadiem. Un tas ir tikai uz labu, jo ar demonstrācijām jau neko nevar panākt. Mēs gribam dialogu, sarunas, bet varneši jau mūs neuzklausa. Bet tas mūs padara tikai stiprākus. Jo ir sen zināma politiska patiesībā – ja viena puse neiziet uz dialogu ar otru pusi, tā pati sev izrok kapu, jo no šīs neuzklausīšanas, diskusiju neesamības otra puse kļūst tikai stiprāka,” uzskata VAK prezidents.

Pēc sarunas ar viņu kļūst skaidrs, ka Arvīdā Ulmē joprojām mājo revolucionāra gars, un nav svarīgi, kas ir pie varas – viņš ir pret. Par to var secināt pēc Arvīda Ulmes spriedumiem par notiekošo Latvijā. “Latvija nepareizā virzienā sāka iet jau pirms vairākiem gadiem. Redzot to, ka nav tā, kā vajadzētu, 2015. gadā VAK savā saietā pieņēma lēmumu par nevardarbīgās kustības izveidošanu Latvijā. Viss notiek tāpat, kā pirms Atmodas laikiem. Vara rīkojas pilnīgi tāpat. Tās man ir labi pazīstamas lietas, tāpēc zinu, kā rīkoties. Latvija tiek izpārdota, Saeimā valdošā koalīcija nesaprot, ka pašvaldības ir sociāla, nevis politiska struktūra, tautu neuzklausa, bet tos, kas pret to vēršas, apklusina ar šādām metodēm. Te jau nav tik vienkārši – VAK neizpildīja kādu noteikumu, un par to tika piešķirts sods. Tā no varnešu puses ir masveidīga antidemokrātiska kampaņa pret tautu, pret tiem, kas cenšas iebilst. Piemēram, tagad esam iztriekti no Jūrmalas, Atmodas muzejs ir izmests uz ielas kā atkritumi. Kaut gan pat atkritumiem tiek ierādīta vieta, kur tos izmest, bet mūs ar valsts nozīmes eksponātiem izlika vienkārši uz ielas. Bet jūs jau to nerakstīsiet, jūs jau arī esat iebāzti varnešu kabatā, jūs esat režīma pakļautībā, un neviens to neļaus jums publicēt! Gluži kā padomju laikos. Bet es to saprotu un nevienam nepārmetu. Tāda ir situācija, un tādā Latvijā mēs šobrīd esam. Un bez organizētas pretošanās kustības kļūs tikai skumjāk, jo nekas jau nemainīsies, neviens tautu neuzklausīs,” pārliecināts ir VAK prezidents Arvīds Ulme, piebilstot: “Es jau labprāt sēdētu ezera krastā un makšķerētu dzejoļus, nenodarbotos ar visām šīm politiskajām būšanām. Bet, redzot, kā tiek sabradāti Atmodas ideāli, es nespēju stāvēt malā.”

