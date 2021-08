"Es nekad nebiju spēlējis ko līdzīgu!" - Holivudas zvaigzne Tims Rots ekskluzīvā intervijā par jauno seriālu

Seriāls vēsta par Džonu Redžinaldu Kristiju (Tims Rots), kas ir atbildīgs par vismaz astoņu cilvēku, tostarp – savas sievas (Samanta Mortone), nāvi. Vainu par divām slepkavībām Džonam izdevās novelt uz savu kaimiņu, par ko nabaga vīrs tika pakārts. Tumšā afēra norisinājās Londonas mierpilnajā Notinghilas apkaimē, izraisot sašutumu daudzviet pasaulē.

Tims Rots Kristija lomā teju nav atpazīstams. «Es nekad neesmu spēlējis ko līdzīgu!» pauda aktieris, kas visplašāk pazīstams no lomām Kventina Tarantīno filmās, tostarp «Lubenē» un «Pretīgais astotnieks», kā arī seriālā «Melu teorija» un filmā «Robs Rojs», kas viņam atnesa «Oskara» nomināciju par labāko otrā plāna lomu. «Viņš pievīla sabiedrību un sev tuvus cilvēkus. Es nespēju aptvert, kā viņam izdevās tiesas zālē izvairīties no patiesības paušanas.» Proti, Kristijs kā aculiecinieks iesaistījās lietā pret savu kaimiņu Timotiju Evanu (Niko Miralegro), kas kā Rilingtonpleisas īrnieks tika vainots savas sievas (Džodija Komere) un bērna slepkavībā. Vīrietis tika notiesāts un pakārts, un pagāja neskaitāmi gadi, līdz gaismā nāca patiesība, ka īstais slepkava ir Kristijs.

Tims Rots seriālā. (Foto: Publicitātes)

«Viņš radīja tēlu, performanci, viņš bija ļoti silts un jauks pret cilvēkiem sev apkārt – saviem kaimiņiem, tuvajiem un kolēģiem,» atklāj Rots, stāstot, ka Kristiju iegāza viņa pārliecība par varu pār citiem un nespēja apstāties. Starp 1949. gada decembri un 1950. gada martu viņš nogalināja vēl četras sievietes, tostarp savu sievu Etelu, kuru seriālā tēlo divkārtēja Oskara nominante Samanta Mortone («Īpašais ziņojums», «Staigājošie miroņi»). Lai arī savu tēlu balstīja uz liecinieku ziņojumiem un policijas atskaitēm, Mortone norādījusi, ka Etelas tēla radīšanā viņiem bijusi zināma mākslinieciska brīvība, kas vienlaikus mijusies ar vēlmi respektēt sievietes piemiņu. «Ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir atbildība par cilvēkiem, kas vairs nav starp mums un nevar pastāstīt par sevi,» skaidrojusi aktrise, kas pati sākotnēji nekā daudz par šo lietu nav zinājusi.

Kristija sāga angļu sabiedrībā atklāja, ka policija nav bijusi uzdevumu augstumos. «Rilingtonpleisa ir viena no slavenākajām britu tiesību sistēmas kļūdām vēsturē,» norāda miniseriāla režizors Kreigs Viveiross, kuru tieši šis apstāklis piesaistīja projektam. Viņš arī slavē seriāla scenāriju, kas vēsturiskajiem notikumiem pievēršas no Kristija, Etelas un Evana prizmas. «Stāsta pasniegšana šādā veidā ļāva mums būt drosmīgākiem,» skaidro Viveiross, uzsverot, ka visa seriāla komanda apjauta notikumu jutīgumu sabiedrībā. «Joprojām ir dzīvi Toma Evana ģimenes locekļi, kas aizvien izjūt sāpes par notikušo. Ar šo jautājumu bija jābūt iespējami delikātiem, vienlaikus izstāstot patiesību. Šie cilvēki ir daudz cietuši viena vīra dēļ, un, mūsuprāt, bija svarīgi nesavtīgi izskaidrot, ko viņš izdarīja un kādas šausmas tās bija.»

INTERVIJA AR TIMU ROTU

Angļu aktieris un režisors Tims Rots, kurš maijā nosvinēja 60. jubileju, dalās pārdomās par slepkavas lomu, kādu nekad iepriekš nav nācies atveidot.

Vai jūs zinājāt par šiem notikumiem pirms pievienošanās projektam?

Kā bērns es redzēju filmu par šo baiso notikumu. Kad strādāju ar Džonu Hērtu, viņš daudz par to runāja. Protams, par pašu notikumu mēs zinājām jau kopš bērnības. Es piedzimu 1961. gadā, un tajā laikā tā bija nesena vēsture. Tajā laikā tika atcelts nāvessods, un viens no iemesliem bija arī nevainīgā Evana nonāvēšana. Dažādi bubuļi bija bērnu stāstu ikdiena, un tajā laikā tieši šādi mēs uztvērām Kristiju.

Kā jūs jutāties, uzņemoties Džona Kristija lomu?

Ideja par šo lomu patiesi bija izaicinoša. Es nekad nebiju spēlējis ko līdzīgu. Jo īpaši izaicinoši tas ir tādēļ, ka šī persona bija bezmaz psihopātiskā veidā viltīga. Viņš pievīla sabiedrību un apkārtējos. Viņš slepkavoja ar nesodāmības apziņu. Viņš pilnā mērā izmantoja savu varu, un viņam tika ļauts turpināt bezrūpīgu dzīvi. Viņa loks bija visai mazs, bet tajā viņš bija meistars. Es nespēju aptvert, kā viņam izdevās tiesas zālē izvairīties no patiesības paušanas.

Džons Kristijs. (Foto: Vida Press)

Cik daudz jūs zināt par Kristiju?

Es zināju faktus par viņu. Kā savulaik izteicās Atenboro (Aktieris Ričards Atenboro atveidoja Kristiju krimināldrāmā 1971. gadā – Red.), un es viņam piekrītu, pakāpeniski – līdz noteiktam slānim – ir iespējams viņu aptvert, bet nav iespējams piekļūt līdz kodolam. Tomēr arī tas, ka līdz šī cilvēka dziļākajai būtībai nevar aizsniegties, liecina par ļoti daudz ko. Viņš radīja tēlu, performanci, bija ļoti silts un jauks pret cilvēkiem sev apkārt – saviem kaimiņiem, tuvajiem un kolēģiem. Kristiju iegāza viņa pārliecība par varu pār citiem un nespēja apstāties.

Kādēļ jums šķiet būtiski izstāstīt šos notikumus?

Cerams, tas raisīs interesi par šo lietu un atgādinās, ka ir vairākas paaudzes, kurām nav ne mazākās nojausmas, kas bija Kristijs vai Evans, un tas būs vērtīgi. Pirms šiem notikumiem Evana dzīve bija patiesi fascinējoša. Tā pati par sevi būtu aizraujoša filma. Savukārt policijas darbs šajā lietā bija niecīgs. Viņi palaida garām tik daudz, jo neskatījās pareizajā virzienā. Šajā darbā bija vērojams klasisks piegājiens, kas nostrādāja, – viņi uzticējās šim cilvēkam, absolūti ignorējot Evana teikto.

Rilingtonpleisa 10. Tieši šeit Kristijs dzīvoja 40. un 50. gados. Ar solījumiem veikt nelegālus abortus viņš savās mājās ievilināja nelaimīgas sievietes, apdullināja viņas, izvaroja un pēcāk noslepkavoja, mirstīgās atliekas paslēpjot dažādās vietās savā mājā un dārzā. BBC drāmas filmēšanas vajadzībām šī māja tika uzcelta no jauna, un seriāla autori centās pēc policijas fotoattēliem iespējami precīzi radīt iespaidu par šīs vides netīrību, tajā mītošo slimīgumu un ļaunumu. Vienlaikus šai vietai bija jāizstaro dzīvība – vismaz saskaņā ar dizainera Peta Kempbela nostāju. Un mākslinieks nebija kļūdījies, jo viņa darbs tika nominēts «BAFTA» balvai. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

Vai varētu teikt, ka arī pati Rilingtonpleisa bija kā Kristija līdzdalībnieks?

Manuprāt, tā strādāja pret viņu. Ir brīži, kad tā bija savienība, tomēr beigās tā viņu uzvarēja. Viņi dzīvoja divarpus istabās diezgan drūmos apstākļos, kā kastē, kurā beigās pietrūkst vietas. Sākot pastaigas, tas bija tikai laika jautājums, kad ieradīsies policija un kaut kas tiks atklāts.

Kā jums izdevās sastrādāties ar seriāla komandu?

Es vienmēr esmu gribējis sastrādāties ar Samantu [Samanta Mortone], un, kad uzzināju, ka viņa izvēlēta šai lomai, arī es nolēmu sniegt pozitīvu atbildi. Viņa ir fenomenāla! Pirms tam nezināju Niko un Džodiju – viņi tomēr ir jauno aktieru paaudze, un viņu dzīves laikā es allaž esmu bijis tālu no Londonas, tomēr patiesi izbaudīju viņu darbu.

Kāda izvērtās jūsu sadarbība ar Kreigu?

Kreigs ir lielisks! Uzskatu, ka viņš ātri vien saprata, ka ir jābūt atšķirīgam režisoram pret atšķirīgiem aktieriem. Ik dienu ir jāvalkā 20 dažādas cepures vai maskas, un viņš to darīja labi. Skatījos, kā viņš strādā ar citiem aktieriem, un tas vienmēr ir labs piemērs. Ar viņu ir ļoti viegli sastrādāties.

Kas, jūsuprāt, skatītājiem liks šo seriālu izbaudīt?

Jau kopš Šekspīra laikiem cilvēkus ir intriģējuši velni, kas mīt starp mums. Tāda vienmēr būs cilvēka daba. Tādēļ nākamais jautājums ir – kā mēs atdodam godu un cieņu cilvēkiem, kas mira šo velnu rokās? Ja ir sieviete, kas, gluži kā Etela, ir psiholoģiski un fiziski traumēta, ir jādod viņai balss. To var izdarīt arī savā aktierspēlē, gluži kā Samanta to dara ar Etelu. Ir sarežģīti to izdarīt, bet ir jāciena upuri.