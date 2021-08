Noklausies - "Rīgas modes" izdod vasaras glamūra dziesmu "Kaifīgi izskaties"

Dziesma ierakstīta sadarbībā ar skaņu inženieri Jāni Eglīti Pārdaugavā. Jaunajā singlā kā viesmākslinieks piedalās grupas “Martas asinis” mūziķis Filips Derums, kurš darbojas arī grupās “Difūzija”, “Bērnības milicija” un ir iedvesmojis dziesmas nosaukumu.

“Par šo singlu tika noslēgts darījums. Vienā no grupas “Martas asinis” dziesmām ievēroju frāzi, kas man kladē stāvēja pierakstīta jau labu laiku. Es iedomājos, ka varētu aizņemties kādu tekstu arī no Filipa repertuāra. Mums bija koncerts kopā ar viņa projektu “Difūzija” Vecrīgas bārā “Aptieka”, un tajā brīdī, kad izdzirdēju vārdus “kaifīgi izskaties”, man bija skaidrs, ka būtu skaisti uz to pamata radīt popdziesmu, kurā būtu gan grūvs, gan glamūrs un visas tās lietas, ko mēs vēlamies, lai justos labi. Filips apliecināja, ka neiesūdzēs mūs tiesā, un mēs ar grupu ķērāmies pie darba. Strādājot studijā, sapratām, ka neiztiksim arī bez Filipa maģijas un kopā ierakstījām vairākas versijas viņa pantam, no kuriem uzvarošā tika piefiksēta vakarā, kad Latvija hokejā pārspēja Kanādu. Līdz ar to tā bija zīme, ka esam uz pareizā ceļa,” stāsta “Rīgas modes” vokālists Kalvis Bormanis.

Dziesmas video sastāv tikai no bildēm, kas uzņemtas ar filmiņu – kopumā ap 2500 fotogrāfiju – līdz ar veidošana bija laikietilpīgs process. Klipā pārsvarā izmantoti grupas arhīva foto, bet piedalījušies arī jaunie fotogrāfi Annemarija Gulbe, Filips Šmits un Pēteris Vīksna. Īpašu paldies klipa tapšanā grupa saka Jānim Eglītim, Madarai Biedriņai, “NB” biljarda klubam un interneta satura veidotājai Beātei Bērziņai jeb Beta Beidz.

Svarīga piebilde: ņemot vērā, ka videoklipā attēli mainās ļoti dinamiski, cilvēkiem ar fotosensitīvu epilepsiju to skatīties nav ieteicams.

“Rīgas Modes” tuvākās publiskās uzstāšanās paredzētas 18. augustā "Hanzas peronā, Rīgā, 21. augustā “Fontaine City”, Pāvilostā.

“Rīgas modes” ir: Kalvis Bormanis (vokāls), Reinis Papulis (ģitāra), Anete Stuce (taustiņinstrumenti, vokāls), Andris Apīnis (bass) un Mareks Ameriks (bungas).