Par ko smieties vecumdienās? Seriāla "The Kominsky Method" recenzija

Seriāla veiksmes formula ir iekodēta tā pamatos – spožs aktieru ansamblis ar Maiklu Duglasu priekšgalā un autors – Čaks Lorijs, saukts par seriālu karali. Starp tādiem leģendāriem un skatītāju iemīļotiem seriāliem kā «Darma un Gregs» (1997-2002) un «Divarpus vīri» (2003-2012) Lorija kontā ir arī «Lielā sprādziena teorija» (2007-2019), «Jaunais Šeldons» (2017-joprojām tiek uzņemts) un citi veiksmīgi televīzijas projekti.

«The Kominsky Method» pirmo sezonu ar sajūsmu sveica ne tikai skatītāji, bet arī kritiķi – tas saņēma Amerikas Kino institūta balvu kā viens no TOP 10 veiksmīgākajiem televīzijas seriāliem un divas «Zelta Globusa» balvas kategorijās «Labākais komēdijseriāls vai mūzikls» un «Labākais aktieris komēdijā vai mūziklā». Pēdējā, protams, tika Duglasam. Apaļas desmit prestižu balvu nominācijas saņēmusi arī seriāla otrā sezona, tāpēc nav iemesla apšaubīt arī jaunākās – trešās sezonas panākumus. Jāpiebilst, ka Duglass kā producents piedalījies arī seriāla veidošanā.

Vai dzīvei vēl ir jēga?

Maikls Duglass atveido Sendiju Kominski – atzītu, talantīgu un dzīvesgudru aktiermākslas pasniedzēju, kas jaunībā piedzīvojis īsu slavas uzplaiksnījumu kā aktieris. Sendija dzīve ir aizritējusi Holivudā, cīnoties par savu vietu zem saules un kaislīgi mīlot sievietes. Neviena no viņa trim laulībām nav bijusi veiksmīga, taču Sendijam ir mīloša meita Mindija (Sāra Beikere), kas tur rūpi par tēva aktiermākslas studiju.

Un tad ir Normans (Alans Ārkins) – viņa ilggadējs aģents un draugs. Ja šajā brīdī jūs sev jautājat – kas šo sižetu ar diviem sirmiem kungiem cienījamā vecumā (Duglasam ir 76 gadi, Ārkinam – 87) un atsauci uz Holivudu padara uzmanības vērtu un aizraujošu, nesteidzieties ar secinājumiem! Seriāla veidotājiem ir izdevies radīt vairākas sižeta līnijas, kas sakņojas pārdomās un atziņās par novecošanu un neizbēgami – arī sāpēs par tuvinieku zaudējumu. Un tas viss tiek pasniegts gluži kā uz zelta paplātes – ar smalku melno humoru nopelniem bagātu aktieru izpildījumā.

Draugi apzinās, ka labākie gadi ir aiz muguras, un tas sāp. Daiļavas pie bāra letes, ar kurām Sendijs reiz pašapzinīgi flirtēja, nu uzsvērti novēršas, un centieni izveidot attiecības ar Lizu (Nensija Trevisa) – vienu no retajām studentēm viņam līdzvērtīgā vecumā – cieš fiasko. Normans ir pavadījis mūžībā mīļoto sievu, astoto reizi iekārto rehabilitācijas klīnikā savu pieaugušo, atkarību gūstā esošo meitu Fēbi (Liza Edelšteina, ko daudzi atcerēsies no seriāla «Doktors Hauss») un arvien biežāk sev jautā – kāda ir turpmākās dzīves jēga? Tik ļoti gribas atkal būt jauniem, mīlēt, būt mīlētiem un necīnīties ar brūkošās veselības problēmām! Taču šie vīri ir pietiekami pieredzējuši, lai spētu atpazīt savu muļķību, bailes un kļūdas un pasmietos par tām.

Skatītājiem tiek piedāvātas pārdomas arī par tādiem būtiskiem jautājumiem kā vecāku attiecības ar pieaugušajiem bērniem un viņu izvēļu pieņemšana, draudzība un nauda, romantisku attiecību veidošana dzīves norietā, sapņu piepildīšana, piedošana, kļūdu atzīšana… Aizraujoši ieskicēts arī aktieru darbs un tā skarbā garoziņa Holivudā, un netrūkst arī humora par šo tēmu.

No komēdijas uz drāmu bez piepūles

«The Kominsky Method» pārsteidz skatītāju ar labi zināmu un iemīļoto aktieru parādīšanos nelielās, bet spilgtās lomās. Piemēram, Denijs DeVito atveido kolorītu urologu, bet Džeina Seimūra – Normena jaunības dienu lielo mīlu. Kontrastam pasniedzēja Sendija Kominska studentu rindās netrūkst jauno, uzlecošo zvaigžņu, piemēram, «Disneja» kanāla komēdijseriālā «Hanna Montana» (2006-2011) iepazītā Emilija Osmenta un Ešlija Leitropa no «Kalpones stāsta» (2017) un «Brīvības piecdesmit nokrāsām» (2018).

Vaicāts, ar ko skaidrojami seriāla panākumi, Maikls Duglass intervijā «Reuters» maija izskaņā atbildēja: «Jautājumi, kas skar novecošanu, ir saprotami ikvienam. Cilvēkiem patīk komēdija. Un es domāju, ka viena no lietām, ko mēs darām patiešām labi – bez piepūles pārejam no komēdijas uz drāmu, un tieši tāpat notiek dzīvē.» Aktierspēle nudien ir lieliska. Spītējot vecumam, Duglass šarmē un acīmredzami izbauda šo lomu, lai gan jāatzīst – ir savdabīgi redzēt viņu ārpus alfa vīrieša tēla, un tas šo seriālu padara jo īpašāku. Brīnišķīga un nepārspējami asprātīga ir arī Duglasa saspēle ar Ārkinu, kas atsauc atmiņā Džeinas Fondas un Lilijas Tomlinas izcilo duetu komēdijseriālā «Grace and Frankie» (2015), kur novecošana un draudzība tiek apskatīta arī no sievietes perspektīvas.

Glābj Tērneres asā mēle

Sākotnēji seriālam bija paredzētas divas sezonas, taču, jau filmējot otro, kļuva skaidrs, ka būs arī trešā – noslēdzošā. Tajā nepiedalās Alans Ārkins, un Duglass atzīst – seriāla veidotāji pamatīgi riskējuši, jo abu mijiedarbībai bijusi būtiska loma – uz tās turējās viss seriāls!

Kā var nojaust no Duglasa izteikumiem, Ārkins turpinājumā atteicās piedalīties pārlieku lielās slodzes dēļ – viņš tomēr ir vienpadsmit gadus vecāks par Duglasu. Taču Ārkina «pazušana» ir loģiski izskaidrota, radot jaunus, negaidītus sižeta pavērsienus. Viens no tiem – aktieru ansamblim pievienojas Sendija bijusī sieva un meitas māte Rouza, ko atveido Ketlīna Tērnere. Īsā epizodiskā lomā – niknā telefonsarunā ar Sendiju – viņa parādās jau otrajā sezonā. Šī ir aktieru atkalsatikšanās uz ekrāna pēc vairāk nekā 30 gadu pārtraukuma, kad abi izspēlēja sulīgu šķiršanos komēdijā «Rouzu ģimenes karš» (1989). «Tas bija kā braukt ar divriteni,» par darbu kopā ar Tērneri intervijā «The Columbian» teicis Duglass, «mēs paskatījāmies viens uz otru, un raisījās atmiņas.» Tieši viņam pieder ideja uzaicināt komandā Tērneri – Duglass sapratis, ka abu nesaskaņas «Rouzu ģimenes karā» būs laba bāze mērķim, kas jāsasniedz «The Kominsky Method» trešajā sezonā. Vienīgi Tērnere varēja nospēlēt tik negantu šķirto sievu ar tik indīgi asu mēli. Sāra Beikere, kas seriālā atveido Duglasa meitu Mindiju, aktieru duetu raksturojusi kā «saviļņojošu», savukārt Pols Reisers, kurš spēlē Beikeres līgavaini, atzinis, ka viņu pārsteigusi Duglasa un Tērneres attiecību unikalitāte – tas, kā aktieri spējuši turpināt seno attiecību drāmu pavisam citā darbā.

Maikls un Ketlīna. (Foto: ERIK VOAKE/NETFLIX)

Ketlīnas Tērneres spilgtais tēls, izvērsta Pola Reisera loma un «Oskara» laureātu Morgana Frīmena un Elisones Dženijas epizodiskā parādīšanās seriāla trešajā sezonā kompensē Alana Ārkina prombūtni. Lai gan aktieris nav klātesošs, viņa tēla sižeta līnija turpinās. Nenoliedzami, būtiska nozīme ir arī scenārijam un seriāla atrisinājumam, kas aicina noticēt – sapņi piepildās visnegaidītākajos veidos, turklāt – jebkurā vecumā.

"The Kominsky Method"

Producē: «Chuck Lorre Productions», «Warner Bros. Television».

Pirmā sērija: 2018. gada 16. novembrī.

Sezonu skaits: 3.

Scenārija autors un režisors: Čaks Lorijs.

Lomās: Maikls Duglass, Alans Ārkins, Sāra Beikere, Nensija Trevisa, Ketlīna Tērnere.