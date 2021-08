Atmiņas par kādu seksuālu uzbrukumu. Seriāla "I May Destroy You" recenzija

Ja pirmais bija kritiķu izsmiets feel-good balagāns, kurā amerikāniete bez jebkādām īpašām spējām glābj «atpalikušos francūžus», tad otrs bija kritiķu slavēts darbs, kas vēl nebijušā veidā runā par tik smagu tēmu kā seksuālā vardarbība.

Taču «Zelta globuss» izvēlējās nominēt «Emīliju Parīzē», kas sacēla tik lielu neizpratni, ka pat viena no nominētā seriāla scenāristēm Debora Kopakena publiski pauda savu neizpratni, kāpēc «Zelta globusā» izvēlējušies ignorēt par ģeniālu dēvēto «Es varu tevi iznīcināt». Tālāka izmeklēšana atklāja, ka «Emīlija Parīzē» producenti ir apmaksājuši žūrijas ceļojumus uz Parīzi jeb, vienkārši sakot, savu nomināciju ir nopirkuši.

Mihaelas Koelas šovs

Mihaela Koela piedzima 1987. gadā Londonā, bet viņas vecāki nāk no Ganas. Savu karjeru viņa uzsāka dažādos brīvā mikrofona pasākumos, lielākoties performējot dzeju. Viņas izglītība mūzikas un drāmas jomā Koelai nodrošināja plaša profila intereses - viņa ir arī izdevusi muzikālu dzejas albumu. Taču lielākais viņas karjeras pagrieziena punkts bija 2012. gadā, kad pabeidza skolu ar lugu «Košļājamās gumijas sapņi», kurā pati arī spēlēja galveno lomu. Luga saņēma lieliskas kritiķu atsauksmes, un Koela tika uzaicināta piedalīties vairākos seriālos kā aktrise. Taču 2014. gadā jau tapa seriāls «Košļājamā gumija», kas bija balstīts Koelas lugā. Arī šis darbs saņēma cildinošas atsauksmes un nodrošināja Mihaelai Koelai stabilu karjeru un atpazīstamību.

Nākamais solis bija seriāls «Es varu tevi iznīcināt», kas tapa «BBC One» un «HBO» paspārnē. Mihaela Koela ir ne tikai scenārija autore un galvenās lomas atveidotāja, bet arī viena no seriāla režisoriem, kārtējo reizi parādot savu milzīgo talantu un daudzpusību. Seriāla pamatā ir arī pašas autores pieredze ar seksuālo vardarbību. 2020. gadā Mihaela Koela nonāca gan žurnāla «Time» 100 ietekmīgāko cilvēku topā, gan britu «Vogue» ietekmīgāko sieviešu sarakstā. Viņa arī ir atzinusi, ka ir atteikusies no iespaidīga līguma ar «Netflix», kad straumēšanas vietne atteicās ļaut Koelai paturēt seriāla intelektuālo īpašumu. Vārdu sakot, varam ar nepacietību gaidīt, ko Mihaela Koela darīs tālāk!

Mileniāļi un trauma

Seriāla «Es varu tevi iznīcināt» galvenā varone ir Arabella (kuru atveido pati Mihaela Koela), kura no «Twitter» zvaigznes ir pārtapusi par rakstnieci. Viņas pirmais romāns ir kļuvis par ko līdzīgu mileniāļu kulta grāmatai. Bet tagad Arabellai priekšā stāv nākamais izaicinājums – viņas pārspīlēti iecietīgie izdevēji sāk kļūt arvien mazāk saprotoši, jo gaida, kad jaunā zvaigzne pabeigs savu nākamo romānu. Par kuru, turklāt, jau ir arī samaksāts. Taču nevarētu teikt, ka Arabellai ar rakstīšanu veicas īpaši spoži. Viņa ir tikko atgriezusies no Itālijas, kur rakstīšanas vietā ir iesaistījusies dīvainās attiecības un tagad, atpakaļ Londonā, ir vairāk aizņemta ar savu salauzto sirdi, nevis literāro karjeru.

Lai arī Arabellai ir nosprausts termiņš, viņa pakļaujas draugu vilinājumam iziet uz «vienu dzērienu». Tālāk mēs redzam asprātīgu montāžu tam, cik ātri šis viens dzēriens ir pārvērties smagā uzdzīvē un to, kā Arabella mēģina izklumburēt no bāra. Tikai pavisam drīz šī asprātīgā montāža iegūst pavisam citu nokrāsu - nākamajā dienā Arabella, mēģinot salikt kopā visu vakarā notikušo, atceras, ka ir kļuvusi par seksuālas vardarbības upuri. Tā nu viņa kopā ar saviem draugiem Teriju un Kvami mēģina noskaidrot, kas notika tajā liktenīgajā naktī, paralēli arī risinot savu radošo krīzi, kā arī uzzinot arvien vairāk par to, kādas robežas tiek pārkāptas cilvēku tik dažādajās attiecībās.

Ko nozīmē «jā»?

Jautājums par to, ko nozīmē dot piekrišanu, pēdējos gados sabiedrībā ir kļuvis arvien aktuālāks. Un tas atspoguļojas arī kino. Piemēram, tikko «Oskara» balvai nominētā Emeraldas Fenelas filma «Daudzsološa jauna sieviete» skarbi un asprātīgi runāja par to, ka joprojām ir pietiekami daudz vīriešu, kuri uzskata, ka tad, ja sieviete ir iereibusi, tad viņas «nē» neskaitās. Arī Arabellas gadījumā lielu lomu spēlē tas, ka viņa ir (šķietami) ļoti piedzērusies, un tad gan jau pati «uzprasījās».

Tieši piekrišanas jautājums ir tas, ko Mihaela Koela vien 12 sērijās aplūko tik daudzpusīgi un pretrunīgi, ka liek aizdomāties gan par saviem, gan sabiedrības dubultajiem standartiem. Vai tad, ja vīrietis seksa laikā, tev nezinot, novelk prezervatīvu, tā skaitās izvarošana? Kāpēc tad, ja par seksuālu vardarbību ziņo vīrietis, to reti kad uztver nopietni? Un kāpēc noteiktas rases hiperseksualizēšana ir tik bīstama tendence? Turklāt visam cauri vijas pašas Arabellas mēģinājumi tikt galā ar traumu - viņa kļūst apsēsta, nepatīkama, paštaisna, uzmanību meklējoša, parādot tik dažādos veidus, kā šāda traumatiska pieredze var manifestēties. Un turklāt - neticamā kārtā - šis viss ir parādīts tik aizraujoši un asprātīgi, ka reizēm nesaproti, vai drīksti smieties vai nē.

Eksistence viedtālruņu pasaulē

Svarīgu lomu seriālā spēlē mūsdienu pasaules neatņemamā sastāvdaļa - viedtālruņi un savas dzīves publiciskošana sociālajos tīklos. Ņemot vērā, ka Arabella atpazīstamību ir ieguvusi pateicoties savam «Twitter» kontam, arī savu traumu viņa cenšas risināt publiski. Šajā ziņā Mihaela Koela arī skarbi paironizē par «sociālo tīklu taisnības cīnītājiem», reizē nepamazinot to, cik nozīmīgi ir neklusēt par vardarbību. Seriāls arī vizuāli aizraujošā veidā ar dažādu māksliniecisku paņēmienu palīdzību iekļauj viedtālruņu un sociālo tīklu estētiku, parādot to, cik patiesībā visu pārņemoša un smacējoša var būt šāda atkarība no uzmanības un sevis ekspluatēšanas.

«Es varu tevi iznīcināt» ir pilns ar interesantiem un daudzpusīgiem varoņiem - gan Arabellas draugi Terija un Kvame, gan dažādie otrā plāna varoņi, kuri ne brīdi neiekrīt klišeju vai stereotipu lamatās. Un ļoti aizkustinoša ir sieviešu draudzības līnija, kas ir tik nozīmīga brīžos, kad Arabellai ir nepieciešama atbalsta komanda. Jo tas, ko «Es varu tevi iznīcināt» parāda ļoti reālistiski un skaudri, ir tas, ka būt labam draugam ir ļoti grūti. Īpaši brīžos, kad kāds tev tuvs cilvēks ir piedzīvojis smagu traumu un šķiet, ka šī pieredze ir atņēmusi viņai (vai viņam) visu pārējo. Trauma ir kļuvusi par personības noteicošo īpašību, un ir ļoti grūti atrast ceļu atpakaļ pie sevis. Un to var palīdzēt izdarīt tikai patiesa un nesavtīga draudzība.

Galvu reibinošs piedzīvojums

Lai arī «Es varu tevi iznīcināt» ir grūti salīdzināt ar jebko citu, kas ir redzēts televīzijas ekrānos, vizuālas paralēles var vilkt ar vēl vienu plašu atzinību guvušu «HBO» seriālu - Sema Levinstona «Eiforiju». Taču, ja «Eiforija» reizēm iekrīt estetizēšanas un realitātes izskaistināšanas slazdos, «Es varu tevi iznīcināt» ar abām kājām droši turas uz zemes. Tai pat laikā sniedzot skatītājam baudpilnu vizuālu pieredzi un dažādus ļoti novatoriskus stāstniecības paņēmienus.

Un, protams, to visu kopā tur Mihaelas Koelas brīnišķīgā aktierspēle - viņas atveidotā Arabella ir kā orkāns, kas var gan iznīcināt visu savā tuvumā, gan būt tik trausla un ievainojama. Viņa ir varone, kurai reizēm ir ļoti grūti just līdzi, bet nav iespējams novērst savu skatienu. Mēs kā skatītāji nokļūstam Arabellas pasaulē, un viņa mūs aiz rokas izved cauri visiem elles lokiem, kuri viņai jāiziet, lai atrastu atbildi uz jautājumu – kas notika tajā liktenīgajā naktī, kad viņa izgāja tikai uz «vienu dzērienu». Un kam ir jānotiek, lai šīs nakts notikumi paliktu pagātnē, nevis definētu visu Arabellas nākotni. Ja sākumā jums varbūt būs grūti iejusties šī seriāla pasaulē, garantēju, ka tad, kad nonāksiet pie, manuprāt, ģeniālās pēdējās sērijas, jūs būsiet tik pārņemti, ka gribēsiet seriālu noskatīties vēlreiz. Un pēc tam uzreiz – vēlreiz.

"I May Destroy You"

Producē: Various Artists Limited, FALKNA Productions.

Pirmā sērija: 2020. gada 7. jūnijs.

Sēriju skaits: 12.

Scenārija autori: Mihaela Koela (radītāja un scenārija autore), scenārija konsultanti - Šerija Maijersa, Stefānija Jamsone, Ronke Adekoluejo.

Režisori: Sems Millers, Mihaela Koela.

Lomās: Mihaela Koela, Veruče Opia, Pāpa Esiedu, Stīvens Vaits, Maruane Zoti, Harieta Veba, Amls Amīns, Ādams Džeimss, Natālija Valtere, Karans Gils.