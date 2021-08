Indonēzijā uzņemtā latviešu piedzīvojumu filma “Ziemassvētki džungļos” piedzīvo starptautisku pirmizrādi

Filma tika pabeigta jau 2019. gada izskaņā, taču Covid-19 ierobežojumu dēļ tā arī nenonāca uz ekrāniem Latvijā. Pašmāju pirmizrāde filmai “Ziemassvētki džungļos” paredzēta šī gada decembrī.



Džifoni ir ne vien vecākais - šogad notika jau 50 reizi - bet arī viens no lielākajiem un svarīgākajiem bērnu filmu festivāliem. Katru gadu to apmeklē vairāk kā divi tūkstoši bērnu no dažādām valstīm, kopējais viesu skaits nelielajā Itālijas mazpilsētiņā, netālu no Neapoles, reizēm sasniedz pat simt tūkstošus apmeklētāju. Festivālā viesojas pasaulslaveni režisori un aktieri, kas tiekas ar mazajiem skatītājiem, lai stāstītu par savu darbu kino jomā. Tāpat to apmeklē gan producenti, gan izplatītāji un masu mediju pārstāvji no visas pasaules - festivālam ir liela nozīme filmu tālākajā starptautiskajā izplatīšanā.

Foto no Džifoni festivāla. (Foto: Publicitātes foto)

Filmas režisors Jāks Kilmi par dalību festivālā: “Pēc filmas seansa pacēlās simtiem roku, lai uzdotu milzum daudz jautājumu un dalītos ar iespaidiem par redzēto. Pēc tik ilga pārtraukuma bija lieliski atkal sastapties ar skatītājiem kinoteātrī un īpaši liels prieks par to, ka, spriežot pēc skatītāju atsaucības, mūsu veidotā filma uzrunās bērnus praktiski jebkur uz zemesslodes.”



Filma “Ziemassvētki Džungļos” tika izrādīta festivāla oficiālajā konkursa programmā kā vienīgā no Baltijas, līdz ar filmām no Kanādas, Vācijas, Indijas, Izraēlas, Kataras, ASV un daudzām citām valstīm.



Pirms filmas “Ziemassvētki džungļos” šai festivālā paviesojusies arī filma no Latvijas kino zelta klasikas – 1987. gadā Gunāra Pieša “Sprīdītis” ieguva zelta medaļu, savukārt 2013. gadā šajā festivālā starptautisko pirmizrādi piedzīvoja vēl viena “Studijā Lokomotīve” tapusi filma - Nila Skapāna īsmetrāžas anmācija "Kaķis maisā".



“Ziemasvētki džungļos” stāsta par desmitgadīgo Paulu, kuras ģimene pārcēlusies uz eksotisku valsti, jo tēvs ir ģeologs un strādā zelta raktuvēs. Dzīve tālajā zemē izrādās nopietns pārbaudījums vecāku attiecībām, un, tuvojoties svētkiem, Paula saprot, ka tikai Ziemassvētku brīnums var saglābt ģimeni. Taču ko darīt, ja nav ziemas? Izrādās, Paulas jaunais draugs Ahims ir dzirdējis, ka arī džungļu biezoknī sastopams Ziemassvētku vecītis. Plāns ir rokā, tomēr bērni nenojauš, cik bīstami un aizraujoši piedzīvojumi viņus sagaida ceļā: pazemes alas, džungļu gari, kanibāli, neparasti dzīvnieki un daudz kas cits.

Filmā tēvu atveido Māris Olte, māti – Inga Alsiņa, vecāko māsu – Elizabete Liepa, bet apņēmīgo desmitgadnieci Paulu – Rebeka Šuksta. Viņas uzticamā pavadoņa un drauga Ahima lomā iejuties indonēzietis Braidens Pablo Eskobars. Filmas producents un idejas autors ir Roberts Vinovskis, scenārija autore – Lote Eglīte, filmas režisors – Jāks Kilmi, operators – Aigars Sērmukšs.



„Ziemassvētki džungļos”, sadarbojoties Latvijas „Studijai Lokomotīve” un Igaunijas „Stellar Films”, top ar Latvijas Nacionālā kino centra, Igaunijas Nacionālā kino centra un „ACME Film” finansiālo atbalstu.